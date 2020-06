CALENDARIO LUNARE DAL 25 GIUGNO AL PRIMO LUGLIO

LA LUNA DAL 25 GIUGNO ALL’1 LUGLIO

25 GIUGNO GIOVEDI’

Luna Crescente in Leone fino alle 19:04.

Fino alle 19:04 la giornata è favorevole ai nuovi inizi, a piccole vincite al gioco, viaggi, spostamenti, studi, visite mediche, incontri con avvocati per dirimere questioni legali e attività di qualsiasi genere che consentono allo spirito di elevarsi - in modo particolare per Ariete, Sagittario, Gemelli e Bilancia.

Quando la Luna è in Leone l’energia del corpo si concentra su cuore e circolazione, che risentono in maniera particolarmente benefica di qualsiasi terapia.

Cura del corpo: le cure per rafforzare i capelli sono molto efficaci con la luna crescente in Leone. Una lozione a base di rosmarino (pianta che contiene un olio essenziale in grado di stimolare i follicoli e combattere così la caduta dei capelli) si prepara lasciando in infusione per quindici minuti tre manciate di aghi di pino in un litro d’acqua portata a ebollizione, e va applicata dopo ogni shampoo senza poi risciacquare.

In giardino: prima di procedere all’interramento di bulbi come la dalia e il gladiolo, o di piantare fiori il girasole, la zinnia e il cosmo che fioriranno fino all’autunno, versa una tazza di fiocchi d’avena nel buco scavato nel terreno - l’avena stimola la crescita delle radici favorendo così l’attecchimento.

Alle 19:05 la Luna entra in Vergine.

Giornata favorevole alle questioni d’amore, ai trattamenti di bellezza e alla compravendita di immobili - in modo particolare per Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione.

Quando la Luna è in Vergine l’energia si concentra sull’addome (la “pancia”), compresi intestino, fegato e milza, che approfittano al meglio di ogni azione terapeutica.

Cura del corpo: a giugno la pervinca, una pianta perenne diffusa in tutta Italia, presenta la massima concentrazione di principi attivi. Il suo fiore viola è ricco di tannini, ottimi per la circolazione; l’intera pianta contiene la vincamina, sostanza che migliora l’ossigenazione delle cellule nervose contribuendo a rallentare l’invecchiamento. Una tisana ottenuta facendo bollire 6 g di foglie in 100 ml d’acqua è un valido aiuto per chi fatica a concentrarsi e attenua anche i problemi digestivi (quattro tazze al giorno sono la dose ideale).

26 GIUGNO VENERDI’

Luna Crescente in Vergine.

Giornata favorevole alle cure di bellezza, le questioni d’amore e i lavori di ristrutturazione in casa - in modo particolare per Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione.

Cura del corpo: la ginnastica specifica per gli addominali è oggi molto efficace. Steso sulla schiena, pedala con le gambe in aria disegnando ampi cerchi con i piedi. Abbassa pian piano i piedi finché non arrivano a sfiorare il pavimento; ripeti fino a quando non resisti, e fa in modo di allenarti fino ad arrivare a 40 ‘pedalate’.

In giardino: è il momento ideale per riprodurre per talea l’ortensia. Taglia l’apice di un ramo erbaceo (non ancora lignificato) lungo max 10 centimetri, privo di fiori, e immergilo in un bicchiere pieno d’acqua che terrai in un angolo luminoso e riscaldato di casa tua (dietro una finestra, per esempio). Rabbocca ogni giorno l’acqua in modo che il ramo sia sempre ben immerso, e quando si saranno formate un numero sufficiente di radici puoi interrarlo.

27 GIUGNO SABATO

Luna Crescente in Vergine fino alle 22:15.

Fino alle 22:15 la giornata è favorevole alle cure di bellezza, le questioni d’amore e i lavori di ristrutturazione in casa - in modo particolare per Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione.

Cura del corpo: con la Luna in Vergine raccogli le foglie e i fiori di biancospino, utili per mantenere il cuore in buone condizioni. La tisana si ottiene lasciando in infusione per una decina di minuti un cucchiaio di fiori e foglie in una tazza di acqua bollente.

Nell’orto: fagioli, piselli e pomodori vanno ora sostenuti legandoli a canne di bambù alte almeno un metro e mezzo, conficcate per una quarantina di centimetri nel terreno. In questo modo le piante sono ben staccate dal terreno ed è possibile innaffiarle al piede senza bagnare le foglie (diminuendo così la possibilità di marciumi per le foglie stesse e per i frutti).

Luna Crescente in Bilancia dalle 22:16.

Dalle 22:16 la giornata è favorevole alle riconciliazioni, le amicizie e le associazioni fra più persone - in modo particolare per Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario.

Quando la Luna è in Bilancia l’energia si concentra sul bacino, le anche, i reni e la vescica, che approfittano al meglio di ogni azione terapeutica.

Cura del corpo: indossa qualcosa di arancione, così come indicato dalla cromoterapia, perché è un colore che dona ottimismo e fiducia in se stessi. E’ il giorno ideale per raccogliere la lavanda che puoi utilizzare in molti modi, mettendone per esempio alcuni fiori in un sacchetto di seta che terrai accanto al cuscino: il suo profumo è un valido aiuto per chi fatica ad addormentarsi. Per rilassarti ed eliminare l’emicrania massaggiati sulle tempie e dietro le orecchie con alcune gocce di olio essenziale di lavanda, ottimo anche per curare le piccole ferite, le scottature e i funghi alle unghie (per il su potere antisettico era usato già ai tempi degli antichi romani). Con i fiori freschi o secchi puoi preparare un’ottima tisana rilassante (un cucchiaino di fiori per ogni tazza d’acqua bollente, dieci minuti in infusione, e usa poi il miele per addolcirne il gusto penetrante).

28 GIUGNO DOMENICA

Luna Crescente in Bilancia.

La giornata è favorevole alle riconciliazioni, le amicizie e le associazioni fra più persone - in modo particolare per Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario.

Cura del corpo: la tisana all’ortica ha ottime proprietà diuretiche, e si prepara lasciando in infusione per una decina di minuti due cucchiai di foglie secche in una tazza di acqua bollente. Le tisane al tarassaco e alla pilosella, da prepararsi con le stesse dosi, hanno anche un forte valore antinfiammatorio e lenitivo in caso di disturbi come la cistite.

In giardino: poiché le piante mal sopportano il caldo, le potature che sono ora indispensabili soprattutto nel caso delle rose e delle siepi vanno effettuato nelle ore più fresche affinché le piante stesse non rischino di seccare.

29 GIUGNO LUNEDI’

Luna Crescente in Bilancia.

La giornata è favorevole alle riconciliazioni, le amicizie e le associazioni fra più persone - in modo particolare per Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario.

Cura del corpo: concediti un trattamento antistress efficace ed economico aggiungendo all’acqua della vasca 8 gocce di olio essenziale di sandalo, rosa, ylang-ylang, melissa o mandarino, scegliendo quello con cui ti senti più in sintonia (tutti possiedono notevoli doti rilassanti).

In giardino: è importante evitare che la terra diventi troppo secca, mettendo in pericolo la sopravvivenza delle piante; per fare in modo che rimanga il più possibile umida occorre annaffiare la sera, all’imbrunire, in modo che l’acqua non evapori subito per via del caldo eccessivo.

30 GIUGNO MARTEDI’

Luna Crescente in Bilancia fino alle 00:47.

Fino alle 00:47 la giornata è favorevole alle riconciliazioni, le amicizie e le associazioni fra più persone - in modo particolare per Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario.

Cura del corpo: un semplice esercizio ci consente di rilassare la parte inferiore del corpo e allineare il bacino, al fine di assumere una corretta postura. Sdraiato sul dorso con le ginocchia piegate fai aderire il più possibile la colonna vertebrale al pavimento per alcuni secondi e solleva poi il bacino da terra, fino a formare un arco. Mantieni questa posizione per 10 secondi, e torna infine nella posizione di partenza facendo aderire vertebra dopo vertebra l’intera colonna al pavimento. Ripeti per quattro volte.

Nell’orto: è il momento di seminare gli ortaggi che daranno i loro frutti a settembre e ottobre, come per esempio i vari tipi di cavolo, le zucche e le zucchine, oltre alle erbe aromatiche come prezzemolo e basilico.

Luna Crescente in Scorpione dalle 00:48.

Dalle 00:48 la giornata è favorevole ai sogni premonitori, le intuizioni, le guarigioni, le trasformazioni e la cura del giardino - in modo particolare per Cancro, Pesci, Vergine e Capricorno.

Quando la Luna è in Scorpione l’energia del corpo si concentra sugli organi sessuali e l’intera regione lombare, che traggono il massimo beneficio da qualsiasi terapia.

Cura del corpo: i massaggi per alleviare tensioni e dolore all’altezza della zona lombare sono più efficaci se eseguiti con oli essenziali di lavanda o canfora (allentano la tensione) e di abete bianco (ottimo contro artrite, artrosi e sciatica).

1 LUGLIO MERCOLEDI’

Luna Crescente in Scorpione.

La giornata è favorevole ai sogni premonitori, le intuizioni, le guarigioni, le trasformazioni e la cura del giardino - in modo particolare per Cancro, Pesci, Vergine e Capricorno.

Cura del corpo: la Luna in Scorpione rende più efficaci i trattamenti disintossicanti. Un cetriolo, 5 foglie di menta e un albume d’uovo frullati insieme danno vita a una validissima maschera disintossicante e nutriente, da tenere sul viso per almeno quindici minuti.

Nell’orto: la concimatura è sempre necessaria ma va eseguita seguendo regole ben precise. In questo periodo è indicato un concime leggero: quello al potassio rilascia lentamente le sue capacità nutritive, consentendo alle piante e ai fili d’erba del prato di assorbirle in maniera graduale senza correre il rischio di bruciare le radici. La prossima concimatura andrebbe eseguita negli ultimi giorni del mese.