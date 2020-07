CALENDARIO LUNARE DAL 2 ALL'8 LUGLIO

2 LUGLIO GIOVEDI’

Luna Crescente in Scorpione fino alle 03:20.

Luna Crescente in Sagittario dalle 03:21

Dalle 03:21 la giornata è favorevole a esami, concorsi, nuovi progetti professionali, viaggi e spostamenti.

Possibili colpi di fortuna per Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia e Acquario.

La fortuna non aiuta Gemelli, Vergine e Pesci.

Quando la Luna è in Sagittario l’energia del corpo si concentra sul femore e sulle cosce, che beneficiano in modo particolare di qualsiasi trattamento.

Cura del corpo: per combattere la cellulite è molto efficace uno scrub dall’azione esfoliante da farsi una o due volte la settimana sotto la doccia. Occorre quindi sfregare sulla pelle bagnata un composto a base di: 8 cucchiai di sale grosso, 5 cucchiai di olio d’oliva, 15 gocce di olio essenziale di rosmarino e 15 gocce di olio essenziale di limone.

3 LUGLIO VENERDI’

Luna Crescente in Sagittario.

Giornata favorevole agli studi, alla scelta di un corso di specializzazione e alle attività legate alla cucina.

Piacevoli improvvisate per Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia e Acquario.

Niente mosse azzardate per Gemelli, Vergine e Pesci.

In giardino: semina i fiori biennali come la violacciocca, la primula, la digitale, il non-ti-scordar-di-me, il garofano, la digitale, la malva e la pratolina.

4 LUGLIO SABATO

Luna Crescente in Sagittario fino alle 06:47.

Luna Crescente in Capricorno dalle 06:48.

Dalle 06:48 la giornata è favorevole alle compravendite, le spese legate alla casa, la preparazione di conserve e marmellate, il congelamento di frutta e verdura di stagione e la raccolta dei funghi.

La buona sorte è dalla parte di Toro, Vergine, Capricorno, Scorpione e Pesci.

La prudenza è d’obbligo per Ariete, Cancro e Bilancia.

Quando la Luna è in Capricorno l’energia del corpo si concentra sulle ginocchia, le ossa in generale e l’epidermide, che beneficiano in modo particolare di qualsiasi trattamento.

Cura del corpo: lasciando in infusione in acqua bollente per 5 minuti gambi e foglie di menta fresca ottieni un ottimo tonico astringente che purifica la pelle del viso dandole un aspetto omogeneo, regolarizzando la produzione di sebo e astringendo i pori dilatati. L’aggiunta di un cucchiaio di foglie di rosmarino essiccate dona al tonico proprietà disinfettanti.

5 LUGLIO DOMENICA

Luna Crescente in Capricorno fino alle 06:46 quando si fa Piena.

Luna Calante in Capricorno dalle 06:47.

Giornata favorevole all’assunzione di tisane disintossicanti, alle cure fitoterapiche, all’attività fisica e alla raccolta delle erbe aromatiche.

Occasioni vantaggiose per Toro, Vergine, Capricorno, Scorpione e Pesci.

Meglio che non corrano rischi inutili Ariete, Cancro e Bilancia.

In giardino: i semi dei papaveri che crescono spontanei ovunque sono commestibili. Alla fine della fioritura rimane una capsula che contiene centinaia di minuscoli semi: raccoglili e conservali poi in contenitori ermeticamente chiusi in modo da poterli usare per arricchire il gusto di pasta, verdure, pane, dolci e insalate. Le foglie del papavero si possono lessare o far saltare in pentola come gli spinaci e usare per cucinare torte salate e polpette.

6 LUGLIO LUNEDI’

Luna Calante in Capricorno fino alle 12:07.

Luna Calante in Acquario dalle 12:08.

Dalle 12:08 la giornata è favorevole al taglio di unghie e capelli, alla depilazione, all’eliminazione delle abitudini dannose alla salute come il fumo e il consumo eccessivo di alcolici, ai trattamenti per il viso e il corpo.

Occasioni di lavoro favorevoli per Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Rischio di delusioni in amore per Toro, Leone e Scorpione.

Quando la Luna è in Acquario l’energia del corpo si concentra sui polpacci, che beneficiano in modo particolare di qualsiasi trattamento.

Cura del corpo: per rafforzare i polpacci anche senza andare in palestra puoi metterti in piedi di fronte alla parete con la schiena dritta, le gambe parallele e i piedi uniti. Alzati in punta di piedi, mantieni la posizione per dieci secondi e torna poi a quella iniziale, ripetendo per una ventina di volte.

7 LUGLIO MARTEDI’

Luna Calante in Acquario.

La giornata è favorevole all’inizio di regimi alimentari più salutari e di diete dimagranti.

Sogni realizzati per Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Piccoli intoppi sul lavoro per Toro, Leone e Scorpione.

In giardino: spazzola i bulbi sfioriti dei tulipani e riponili in sacchetti di carta o in cassette di legno, conservandoli in un luogo fresco e buio fino all’autunno.

8 LUGLIO MERCOLEDI’

Luna Calante in Acquario fino alle 20:11.

Luna Calante in Pesci dalle 20:12.

Dalle 20:12 la giornata è favorevole all’inizio di una dieta dimagrante, alla fitoterapia e alla cura dei capelli.

Problemi risolti senza fatica per Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno.

Incomprensioni con i colleghi per Gemelli, Vergine e Sagittario.

Quando la Luna è in Pesci l’energia del corpo si concentra sui piedi, che beneficiano in modo particolare di qualsiasi trattamento.