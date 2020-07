CALENDARIO LUNARE DAL 9 AL 15 LUGLIO

LA LUNA DAL 9 AL 15 LUGLIO

9 LUGLIO GIOVEDI’

Luna Calante in Pesci

La giornata è favorevole all’inizio di regimi alimentari più salutari e di diete dimagranti, alle intuizioni, ai sogni premonitori, alla preparazione di marmellate e conserve, alla riflessologia, allo yoga, ai massaggi e ai bagni con olii essenziali.

Possibili colpi di fortuna per Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

La fortuna non aiuta Gemelli, Vergine e Sagittario.

Cura del corpo: l’aloe è apprezzata e utilizzata sin dai tempi antichi per le sue proprietà cicatrizzanti e lenitive. In caso di scottature o punture di insetti puoi applicare sulla pelle arrossata 5 ml di gel di aloe (se hai in casa una pianta ti basta tagliare una foglia alla base e ‘spremerla’ incidendola in più punti per favorire la fuoriuscita del gel) mescolati a 5 gocce di olio essenziale di lavanda.

10 LUGLIO VENERDI’

Luna Calante in Pesci.

La giornata è favorevole all’inizio di regimi alimentari più salutari e di diete dimagranti, alle intuizioni, ai sogni premonitori, alla preparazione di marmellate e conserve, alla riflessologia, allo yoga, ai massaggi e ai bagni con olii essenziali.

Sono favoriti nel lavoro Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Rischiano dimenticanze e incomprensioni Gemelli, Vergine e Sagittario.

In giardino: un concime ad alto contenuto di potassio è molto utile nel caso in cui piante bulbose come narcisi, gladioli, iris, dalie, crocus e tulipani non producano fiori limitandosi a dar vita solo a una notevole quantità di foglie.

11 LUGLIO SABATO

Luna Calante in Pesci fino alle 07:05.

Luna Calante in Ariete dalle 07:06.

La giornata è favorevole al taglio di capelli e unghie, alla depilazione, all’eliminazione di abitudini poco salutari come il fumo e il consumo eccessivo di alcol, alla preparazione di conserve, al congelamento di prodotti di stagione, all’acquisto o l’adozione di animali, a viaggi e spostamenti, alle pulizie di casa e alla cura del guardaroba.

Sono favorite le iniziative di qualunque genere di Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario.

Devono evitare le mosse azzardate in amore Cancro, Bilancia e Capricorno.

Cura del corpo: se il caldo ti impedisce di dormire mescola 5 ml di olio essenziale di lavanda e 2 gocce di olio essenziale di camomilla, e strofina poi il composto sul petto e sul plesso solare. Può essere utile anche versare in una ciotola di acqua bollente 2 gocce di olio essenziale di lavanda e 2 gocce di olio essenziale di eucalipto: inalare gli aromi nell’arco della nottata ha un ottimo effetto rilassante.

12 LUGLIO DOMENICA

Luna Calante in Ariete.

La giornata è favorevole al taglio di capelli e unghie, alla depilazione, all’eliminazione di abitudini poco salutari come il fumo e il consumo eccessivo di alcol, alla preparazione di conserve, al congelamento di prodotti di stagione, all’acquisto o l’adozione di animali, a viaggi e spostamenti, alle pulizie di casa e alla cura del guardaroba.

Va tutto al meglio per Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario.

Malumori in famiglia per Cancro, Bilancia e Capricorno.

In giardino: tra le piante acidofile, che amano cioè il terreno acido, ci sono mirtilli, ortensie, camelie, rododendri, magnolie, azalee, gardenie e mimose. Per aumentare il livello di acidità puoi aggiungere al terreno i fondi del caffé. Anche innaffiare aggiungendo un cucchiaio di aceto o il succo di mezzo limone a un litro d’acqua aiuta ad aumentare il livello di acidità. Se vuoi invece abbassare il livello di acidità aumentando quello di calcio spargi sul terreno gusci d’uovo sbriciolati.

13 LUGLIO LUNEDI’

Luna Calante in Ariete fino alle 19:33.

Luna Calante in Toro dalle 19:34.

Fino alle 19:33 la giornata è favorevole al taglio di capelli e unghie, alla depilazione, all’eliminazione di abitudini poco salutari come il fumo e il consumo eccessivo di alcol, alla preparazione di conserve, al congelamento di prodotti di stagione, all’acquisto o l’adozione di animali, a viaggi e spostamenti, alle pulizie di casa e alla cura del guardaroba.

Dalle 19:34 la giornata è favorevole ai lavori di manutenzione e ristrutturazione in casa.

Intuizioni vincenti per Toro, Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci.

Amici poco sinceri in agguato per Leone, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: la maggiorana è un’erba aromatica che cresce facilmente sia in un vaso sul terrazzo che interrata nell’orto. Usata sin dall’antichità per le sue capacità rilassanti, è perfetta per i pediluvi. Metti della ghiaia in fondo a un catino che riempi di acqua tiepida a cui aggiungi un cucchiaio di sale grosso, una manciata di maggiorana e una manciata di foglie di menta. Lascia i piedi immersi almeno un quarto d’ora, strofinandoli sulla ghiaia in modo da stimolare i punti della riflessologia.

14 LUGLIO MARTEDI’

Luna Calante in Toro.

La giornata è favorevole alla preparazione di conserve, al congelamento di prodotti di stagione, all’acquisto o l’adozione di animali, la depilazione, le cure fitoterapiche e le pulizie di casa.

Sorprese in amore per Toro, Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci.

Promesse infrante per Leone, Scorpione e Acquario.

In giardino: per rafforzare le rose, che amano il potassio, seppellisci intorno ai cespugli alcune bucce di banana in modo che rilascino pian piano tutte le loro sostanze nutritive.

15 LUGLIO MERCOLEDI’

Luna Calante in Toro.

La giornata è favorevole all’inizio di una dieta dimagrante, alla fitoterapia e alla cura dei capelli.

Alleati potenti sul lavoro per Toro, Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci.

Paure infondate per Leone, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: per i massaggi alle gambe stanche e appesantite dal caldo è ottima una miscela formata da 10 ml di olio essenziale di maggiorana, 1 goccia di olio essenziale di menta, 1 goccia di olio essenziale di pepe nero e 2 gocce di olio essenziale di cipresso. Versa in un piattino l’olio di maggiorana per primo e aggiungi poi gli altri, facendo ruotare il piattino per miscelarli bene.