CALENDARIO LUNARE DAL 16 AL 22 LUGLIO

LA LUNA DAL 16 AL 22 LUGLIO

16 LUGLIO GIOVEDI’

Luna Calante in Toro fino alle 07:18

Luna Calante in Gemelli dalle 07:19

La giornata è favorevole al taglio di unghie e capelli, all’inizio di una dieta dimagrante, al dissolvimento delle emozioni negative, ai colpi di fortuna, ai trattamenti contro la cellulite, alla tintura dei capelli, all’avvio di corsi di musicoterapia e di qualsiasi attività in grado di favorire equilibrio e serenità, all’abbandono di abitudini dannose come il fumo e la dipendenza dagli alimenti a eccessivo contenuto di zuccheri.

Successi garantiti per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario.

Malintesi inevitabili per Vergine, Sagittario e Pesci.

Cura del corpo: per lavare la pelle delicata di bambini e anziani che soffrono il caldo è ottimo un gel composto da 250 ml di sapone di Marsiglia liquido, 1 cucchiaino di olio di jojoba e alcune gocce di olio essenziale di lavanda o camomilla. Versare tutto in una bottiglia che può essere conservata per una settimana.

17 LUGLIO VENERDI’

Luna Calante in Gemelli.

La giornata è favorevole al taglio di unghie e capelli, all’inizio di una dieta dimagrante, al dissolvimento delle emozioni negative, ai colpi di fortuna, ai trattamenti contro la cellulite, alla tintura dei capelli, all’avvio di corsi di musicoterapia e di qualsiasi attività in grado di favorire equilibrio e serenità, all’abbandono di abitudini dannose come il fumo e la dipendenza dagli alimenti a eccessivo contenuto di zuccheri.

Sorprese in amore per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario.

Nervosismo eccessivo per Vergine, Sagittario e Pesci.

In giardino: le verdure che si vogliono conservare vanno raccolte con la Luna Calante, soprattutto nel caso dei pomodori che se raccolti con la Luna Crescente darebbero una salsa troppo acquosa. Anche le radici come quelle dello zenzero o della curcuma vanno raccolte ora: si possono conservare in un contenitore apposito in freezer dopo averle sbucciate e tritate finemente.

18 LUGLIO SABATO

Luna Calante in Gemelli fino alle 16:23.

Luna Calante in Cancro dalle 16:24.

La giornata è favorevole al taglio di unghie e capelli, all’inizio di una dieta dimagrante, al dissolvimento delle emozioni negative, ai colpi di fortuna, ai trattamenti contro la cellulite, alla tintura dei capelli, all’avvio di corsi di musicoterapia e di qualsiasi attività in grado di favorire equilibrio e serenità, all’abbandono di abitudini dannose come il fumo e la dipendenza dagli alimenti a eccessivo contenuto di zuccheri, alle pulizie di casa e alla cura del guardaroba.

Sono baciati dalla fortuna Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Pesci.

Devono prestare la massima attenzione alle dimenticanze Ariete, Bilancia e Capricorno.

Cura del corpo: per i capelli fragili e a rischio di caduta è ottimo uno shampoo composto da una tazza di sapone liquido di Marsiglia, mezza tazza di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda o di camomilla. Mescolare bene prima dell’uso.

19 LUGLIO DOMENICA

Luna Calante in Cancro.

La giornata è favorevole al taglio di unghie e capelli, all’inizio di una dieta dimagrante, al dissolvimento delle emozioni negative, ai colpi di fortuna, ai trattamenti contro la cellulite, alla tintura dei capelli, all’avvio di corsi di musicoterapia e di qualsiasi attività in grado di favorire equilibrio e serenità, all’abbandono di abitudini dannose come il fumo e la dipendenza dagli alimenti a eccessivo contenuto di zuccheri, alle pulizie di casa e alla cura del guardaroba.

Probabili colpi di fulmine per Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Pesci.

Rischio di multe e sanzioni di vario tipo per Ariete, Bilancia e Capricorno.

In giardino: per combattere gli afidi, che quando vanno la loro comparsa in breve tempo possono invadere l’intero giardino e superano senza problemi l’inverno ripresentandosi ogni primavera sempre più numerosi, oltre al macerato di ortica è utile anche quello a base di tabacco. Per prepararlo occorrono 1.000 ml di acqua e 500 ml di alcol denaturato a cui si aggiungono 2 bicchieri di foglie di tabacco. Mescola con cura, lascia macerare per quattro giorni in un contenitore chiuso, poi filtra e spruzza sulle piante infestate.

20 LUGLIO LUNEDI’

Luna Calante in Cancro fino alle 22:15.

Luna Nuova alla 19:34.

Luna Crescente in Leone dalle 22:16.

La giornata è favorevole ai trattamenti di bellezza, all’uso di maschere idratanti e antirughe, ai peeling, all’inizio di una dieta dimagrante, alla tintura dei capelli, alla frequentazione di una palestra, a piantare fiori, ad avviare progetti di lavoro, al dissolvimento delle emozioni negative, ai colpi di fortuna, ai trattamenti contro la cellulite, alle pulizie approfondite della casa, all’acquisto o la vendita di immobili, alle cure disintossicanti per il corpo e la mente, per iniziare corsi di musicoterapia o yoga, per avere sogni premonitori e per gli incontri d’amore.

Colpi di fortuna per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario.

Delusioni in famiglia per Toro, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: per le gambe affaticate dal caldo è utile applicare con un leggero massaggio un olio composto da 30 ml di olio di vinacciolo, 10 gocce di olio essenziale di maggiorana, 2 gocce di olio essenziale di rosmarino, 1 goccia di olio essenziale di basilico e 2 gocce di olio essenziale di ginepro.

21 LUGLIO MARTEDI’

Luna Crescente in Leone.

La giornata è favorevole agli esami, ai concorsi, ai colloqui di lavoro, alle trattative commerciali e finanziarie, ai progetti legati alla comunicazione, al miglioramento dei rapporti famigliari, alle sorprese, ai colpi di fortuna, all’acquisto e la vendita di immobili, ai lavori di ristrutturazione in casa e agli incontri d’amore.

Problemi di lavoro risolti per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario.

Discussioni sgradevoli con i vicini di casa per Toro, Scorpione e Acquario.

In giardino: se strappare le erbacce è un compito troppo fastidioso per via del caldo e delle zanzare, puoi eliminarle rovesciandovi sopra l’acqua di cottura delle uova sode o spruzzandoci sopra una soluzione composta da 1 litro di aceto bianco e 120 ml di succo di limone.

22 LUGLIO MERCOLEDI’

Luna Crescente in Leone.

La giornata è favorevole agli esami, ai concorsi, ai colloqui di lavoro, alle trattative commerciali e finanziarie, ai progetti legati alla comunicazione, al miglioramento dei rapporti famigliari, alle sorprese, ai colpi di fortuna, all’acquisto e la vendita di immobili, ai lavori di ristrutturazione in casa e agli incontri d’amore.

Conflitti d’amore risolti per Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario.

Amicizie traballanti per Toro, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: per purificare la pelle grassa è ottima la maschera ottenuta mescolando un cucchiaino di miele e uno di succo di limone appena spremuto, da tenere sul viso per 5 minuti. Risciacqua poi con cura ed evita di esporti al sole nell’ora successiva all’applicazione.