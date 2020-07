CALENDARIO LUNARE DAL 23 AL 29 LUGLIO

LA LUNA DAL 23 AL 29 LUGLIO

23 LUGLIO GIOVEDI’

Luna Crescente in Leone fino alle 01:39

Luna Crescente in Vergine dalle 01:40

La giornata è favorevole all’inizio dei trattamenti di bellezza, a esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, al taglio dei capelli se si vuole che ricrescano in fretta, a una permanente ai capelli che abbia un aspetto naturale e non crespo, alla fitoterapia, alle operazioni finanziarie, alla riproduzione di piante senza semi e con talee.

Rapporti professionali particolarmente soddisfacenti per Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno.

Ansia in amore per Gemelli, Sagittario e Pesci.

Cura del corpo: la menta contiene un principio attivo, il mentolo, dalle proprietà antisettiche e rinfrescanti. Puoi usarla con altri ingredienti per ottenere uno scrub molto efficace per i piedi: in una ciotola mescola 100 ml di olio di cocco, 200 mg di zucchero, 20 foglie di menta tagliate finemente, 5 gocce di olio essenziale di menta e il succo di un limone. Applica il composto sui piedi massaggiandoli per almeno 5 minuti e risciacquandoli poi con acqua tiepida.

24 LUGLIO VENERDI’

Luna Crescente in Vergine.

La giornata è favorevole all’inizio dei trattamenti di bellezza, a esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, al taglio dei capelli se si vuole che ricrescano in fretta, per fare una permanente ai capelli che abbia un aspetto naturale e non crespo, alla fitoterapia, alle operazioni finanziarie, per riprodurre le piante senza semi e con talee.

Suggerimenti validi sul lavoro per Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno.

Malintesi in famiglia per Gemelli, Sagittario e Pesci.

In giardino: oggi è meglio evitare di innaffiare perché sulle piante bagnate rischiano di diffondersi parassiti di ogni genere.

25 LUGLIO SABATO

Luna Crescente in Vergine fino alle 03:24.

Luna Crescente in Bilancia dalle 03:25.

La giornata è favorevole a esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, incontri romantici, compravendite, spese per la casa, ristrutturazioni, compravendita di immobili, piacevoli sorprese, colpi di fortuna, trattamenti estetici rassodanti e nutrienti, la tintura dei capelli, le operazioni finanziarie, per interrare i semi, per trapiantare le piante aromatiche e seminare le piante da fiore.

Incontri stimolanti anche se un po’ rischiosi per Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Rischiano di ficcarsi in guai amorosi Ariete, Cancro e Capricorno.

Cura del corpo: versa tre cucchiai di foglie di menta fresca in 250 ml di acqua bollente e dopo aver lasciato raffreddare filtra e versa in una bottiglia. Il liquido così ottenuto è ottimo contro le impurità della pelle, soprattutto nel caso di punti neri. Se la pelle è particolarmente grassa aggiungendo un cucchiaio di argilla in polvere hai una maschera da tenere sul viso venti minuti e sciacquare poi con acqua tiepida.

26 LUGLIO DOMENICA

Luna Crescente in Bilancia.

La giornata è favorevole a esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, incontri romantici, compravendite, spese per la casa, ristrutturazioni, compravendita di immobili, piacevoli sorprese, colpi di fortuna, trattamenti estetici rassodanti e nutrienti, la tintura dei capelli, le operazioni finanziarie, per interrare i semi, per trapiantare le piante aromatiche e seminare le piante da fiore.

In arrivo buone notizie dal punto di vista finanziario per Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Possibili multe e sviste nei pagamenti per Ariete, Cancro e Capricorno.

In giardino: giornata ideale per seminare rucola, basilico, cetrioli, fagioli, zucche e zucchine.

27 LUGLIO LUNEDI’

Luna Crescente in Bilancia fino alle 06:11.

Luna Crescente in Scorpione dalle 06:12.

La giornata è favorevole ai trattamenti di bellezza, ai sogni premonitori, alle intuizioni in campo professionale, all’avvio di attività commerciali, ai trattamenti depurativi a base di erbe, ai nuovi incontri sentimentali, alle conquiste d’amore, alla nascita di rapporti affettivi all’insegna della passione fisica, ai traslochi, agli esercizi yoga che rilassano il corpo e la mente, alle pratiche spirituali che alleviano stress e ansia, alla falciatura dei prati se si vuole una ricrescita più folta e compatta.

Nuovi e vantaggiosi rapporti professionali per Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Tensione con i colleghi per Toro, Leone e Acquario.

Cura del corpo: in caso di digestione difficoltosa una tisana ottenuta con 1 cucchiaio di foglie di menta tenute in infusione per una decina di minuti in 250 ml di acqua bollente ha un valido effetto digestivo (aggiungi due cucchiaini di succo di limone appena prima di bere).

28 LUGLIO MARTEDI’

Luna Crescente in Scorpione.

La giornata è favorevole ai trattamenti di bellezza, ai sogni premonitori, alle intuizioni in campo professionale, all’avvio di attività commerciali, ai trattamenti depurativi a base di erbe, ai nuovi incontri sentimentali, alle conquiste d’amore, alla nascita di rapporti affettivi all’intesa della passione fisica, ai traslochi, agli esercizi yoga che rilassano il corpo e la mente, alle pratiche spirituali che alleviano stress e ansia, alla falciatura dei prati se si vuole una ricrescita più folta e compatta.

Rilancio professionale per Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Malumori in famiglia per Toro, Leone e Acquario.

In giardino: ci sono piante che se interrate vicine traggono reciproco beneficio o si danneggiano a vicenda. L’aglio va piantato vicino a lattuga, pomodoro e barbabietole ma deve stare lontano da fagioli e piselli. Le carote stanno bene accanto a cipolle, cetrioli, erba cipollina, fagioli, lattuga, insalate varie, melanzane, erbette, piselli, porri, pomodori, rapanelli, salvia, rosmarino; devono stare lontano da sedano, prezzemolo, sedano, cavoli e cavolfiori.

29 LUGLIO MERCOLEDI’

Luna Crescente in Scorpione fino alle 09:24.

Luna Crescente in Sagittario fino alle 09:25.

La giornata è favorevole ai trattamenti di bellezza, a piantare fiori, ad avviare attività a contatto con il pubblico, a esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, all’organizzazione di viaggi e vacanze, ai nuovi incontri sentimentali, alle conquiste d’amore, alla nascita di rapporti affettivi con persone che vivono in paesi lontani, a sogni premonitori, visioni, intuizioni vincenti, sorprese piacevoli, colpi di fortuna, iscrizione a una palestra, ginnastica mirata al benessere delle gambe, e alla raccolta di frutta e ortaggi per il consumo immediato.

Contrattazioni commerciali vantaggiose per Ariete, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Rischio di smarrimento di denaro e documenti per Gemelli, Vergine e Pesci.

Cura del corpo: se il caldo ti impedisce di dormire lascia in infusione in acqua bollente per dieci minuti 1 cucchiaino di foglie di menta, 1 di fiori di tiglio e mezzo di valeriana, poi filtra e aggiungi due cucchiaini di miele prima di bere, mezz’ora al massimo prima di andare a letto.

cizi yoga che rilassano il corpo e la mente, alle pratiche spirituali che alleviano stress e ansia, alla falciatura dei prati se si vuole una ricrescita più folta e compatta.

Rilancio professionale per Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Malumori in famiglia per Toro, Leone e Acquario.

In giardino: ci sono piante che se interrate vicine traggono reciproco beneficio o si danneggiano a vicenda. L’aglio va piantato vicino a lattuga, pomodoro e barbabietole ma deve stare lontano da fagioli e piselli. Le carote stanno bene accanto a cipolle, cetrioli, erba cipollina, fagioli, lattuga, insalate varie, melanzane, erbette, piselli, porri, pomodori, rapanelli, salvia, rosmarino; devono stare lontano da sedano, prezzemolo, sedano, cavoli e cavolfiori.