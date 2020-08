CALENDARIO LUNARE DAL 30 LUGLIO AL 5 AGOSTO

LA LUNA DAL 30 LUGLIO AL 5 AGOSTO

30 LUGLIO GIOVEDI’

Luna Crescente in Sagittario

Giornata favorevole a: incontri legati alla professione e sentimentali, esami, concorsi, colloqui di lavoro, progetti legati a trasferimenti in un’altra città o all’estero, piccoli colpi di fortuna, viaggi, spostamenti, ginnastica mirata al benessere di glutei e cosce, attività sportive, raccolta di erbe e rami per decorare la casa, raccolta di frutta e ortaggi per il consumo immediato.

Giornata fruttuosa sul lavoro per Ariete, Leone, Bilancia e Acquario.

Problemi di natura economica per Gemelli, Vergine e Pesci.

Cura del corpo: se dopo aver preso troppo sole hai il viso arrossato sciacqualo più volte con l’acqua ottenuta dall’infusione per dieci minuti di un cucchiaio di foglie di erba salvia in una tazza di acqua bollente. L’effetto lenitivo è immediato.

31 LUGLIO VENERDI’

Luna Crescente in Sagittario fino alle 13:57

Luna Crescente in Capricorno dalle 13.58

Giornata favorevole a: pulizie a fondo della casa, ristrutturazioni, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, feste con gli amici, incontri d’affari e sentimentali, compravendite, acquisizioni e vendite di immobili, imprevisti piacevoli, piccoli colpi di fortuna, attività sportive e in palestra, viaggi, iscrizione a corsi di specializzazione, fisioterapia e ginnastica curativa mirata alla salute delle ossa.

Soluzioni inattese a complessi problemi di lavoro per Toro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Riaffiorano antichi rancori in famiglia per Ariete, Cancro e Bilancia.

In giardino: è il momento di rinvasare le piante di agrumi, rinnovando il terreno e dando aria alle radici. Utilizza un vaso più grande che abbia sul fondo materiale drenante come per esempio l’argilla. Dopo aver trasferito la pianta riempi il nuovo vaso di terriccio, compost e terra rossa, irrigando poi in abbondanza.

1 AGOSTO SABATO

Luna Crescente in Capricorno

Giornata favorevole a: pulizie a fondo della casa, ristrutturazioni, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, feste con gli amici, incontri d’affari e sentimentali, compravendite, acquisizioni e vendite di immobili, imprevisti piacevoli, piccoli colpi di fortuna, attività sportive e in palestra, viaggi, iscrizione a corsi di specializzazione, fisioterapia e ginnastica curativa mirata alla salute delle ossa, trattamenti rinforzanti alle unghie, trattamenti estetici per viso e corpo.

Momenti felici in amore per Toro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Incomprensioni con gli amici per Ariete, Cancro e Bilancia.

Cura del corpo: applica per dieci minuti sulle unghie una pasta formata da aglio spremuto e olio d’oliva, e risciacqua poi con acqua tiepida. Ripeti una volta a settimana per rinforzare le unghie che tendono a spezzarsi o sono rigate.

2 AGOSTO DOMENICA

Luna Crescente in Capricorno fino alle 20:10

Luna Crescente in Acquario dalle 20:11

Giornata favorevole a: preparare conserve e marmellate, congelare frutta e verdura di stagione, raccogliere funghi, investimenti monetari, piccoli colpi di fortuna, iniziare diete dimagranti, esami, concorsi, nuovi progetti professionali, incontri di lavoro e d’amore, sedute di musicoterapia, terapie mirate al controllo delle emozioni, corsi di aggiornamento professionale, trattamenti rinforzanti alle unghie, trattamenti estetici per viso e corpo.

Ripresa di rapporti d’amicizia entrati di recente in crisi per Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Possibili multe e problemi legati ai mezzi di trasporto per Toro, Leone e Scorpione.

In giardino: la sera dopo il tramonto è il momento ideale per innaffiare, dato che l’acqua ha meno possibilità di disperdersi a causa dell’evaporazione. In questo modo le piante hanno tutta la notte per assorbire l’umidità che si crea. Non bisogna mai irrigare di giorno con il sole e soprattutto le foglie perché si rischia di scottare le piante e favorire la comparsa di funghi. Di tanto in tanto occorre procedere a una leggera zappatura del terreno per mantenerlo ben arieggiato ed evitare che l’acqua scorra via senza penetrare.

3 AGOSTO LUNEDI’

Luna Crescente in Acquario dove alle 18:00 si fa Piena.

Giornata favorevole a: preparare conserve e marmellate, congelare frutta e verdura di stagione, raccogliere funghi, investimenti monetari, piccoli colpi di fortuna, iniziare diete dimagranti, esami, concorsi, nuovi progetti professionali, incontri di lavoro e d’amore, incontri di musicoterapia, terapie mirate al controllo delle emozioni, corsi di aggiornamento professionale, depurare l’organismo bevendo per un solo giorno tisane o zuppe, fitoterapia, apprendimento di tecniche rilassanti.

Ottime novità in campo professionale per Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Mancanza di energia e voglia di fare per Toro, Leone e Scorpione.

Cura del corpo: la polpa delle ciliegie ha proprietà diuretiche e disintossicanti, ma anche i peduncoli (ricchi di potassio, magnesio, flavonoidi e vitamina C) sono ottimi per ottenere decotti sgonfianti. Versa due cucchiai di peduncoli di ciliegie essiccati e sminuzzati in un pentolino d’acqua bollente, dopo tre minuti togli dalla fiamma, copri con un coperchio e lascia in infusione per una decina di minuti. Dopo aver colato bevi aggiungendo un cucchiaino di miele.

4 AGOSTO MARTEDI’

Luna Calante in Acquario.

Giornata favorevole a: nuovi regimi alimentari più salutari, terapie mirate a un miglior controllo delle emozioni, trattamenti per rallentare la caduta dei capelli, applicazione di tinture per i capelli, ginnastica mirata per favorire la circolazione delle gambe e contro le vene varicose, tinteggiatura delle pareti di casa (il colore dura di più e non si sgretola), viaggi per impegni di lavoro, raccolta di erbe aromatiche da essiccare e conservare, potatura delle piante ornamentali, cura del guardaroba (riparazioni di ogni tipo al vestiario).

Appoggi professionali inattesi e di grande importanza per Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Decisioni delicate da prendere sul lavoro per Toro, Leone e Scorpione.

In giardino: è il momento di raccogliere i peperoncini piccanti che vanno fatti essiccare all’ombra e di seminare le zucchine autunnali.

5 AGOSTO MERCOLEDI’

Luna Calante in Acquario fino alle 04:27.

Luna Calante in Pesci dalle 04:28.

Giornata favorevole a: nuovi regimi alimentari più salutari, sogni premonitori, intuizioni legate alla professione, pulizia a fondo della casa, attività artistiche, piccoli lavori di manutenzione in casa e in ufficio, riconciliazioni in campo affettivo, riflessologia, massaggi linfodrenanti, pratiche olistiche per rilassare il corpo e la mente, yoga, rafforzamento dei legami d’amicizia, risoluzione dei problemi idraulici in casa, bagnare le piante d’appartamento, rimuovere foglie e i fiori secchi dai vasi.

Ottime possibilità di avviare progetti professionali redditizi per Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Rischio di dimenticanze e negligenze in ufficio per Gemelli, Vergine e Sagittario.

Cura del corpo: il burro di karité, ottenuto da una miscela di sostanze grasse ricavate dai semi di “Vitellaria paradoxa” (un albero delle Sapotacee che cresce nella fascia sub sahariana), è ricco di acidi grassi e ottimo per proteggere i capelli dai raggi solari, evitando che diventino secchi o ingialliscano. Va quindi applicato prima di esporsi al sole.