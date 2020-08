CALENDARIO LUNARE DAL 6 AL 12 AGOSTO

6 AGOSTO GIOVEDI’

Luna Calante in Pesci

Giornata favorevole a: sogni premonitori, intuizioni in campo sentimentale, inizio di una dieta dimagrante, pulizie a fondo della casa, massaggi linfodrenanti, cure di ogni tipo per il benessere dei piedi, riflessologia, esercizi yoga che rilassano la mente e alleviano stress e tensione fisica, attività creative, innaffiatura delle piante d’appartamento, pulizia dei vasi da foglie e fiori secchi, armonia in famiglia.

Piccole ma utilissime coincidenze aiutano sul lavoro Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Fastidiosi malintesi per Gemelli, Vergine e Sagittario.

Cura del corpo: energetico, rinfrescante e diuretico, il pomodoro splende come il sole e ci regala tanti doni preziosi. Un etto di questo frutto originario dell’America Centrale contiene 300 ml di potassio utile per ridurre la pressione arteriosa e la ritenzione idrica, oltre alle vitamine A, B e C, e apporta solo 18 calorie. Fondamentale è poi il licopene, un potente antiossidante che contrasta l’invecchiamento proteggendo le nostre cellule dall’effetto dei radicali liberi. Grazie al betacarotene e alla luteina di cui è ricco il pomodoro mantiene in buona salute gli occhi.

7 AGOSTO VENERDI’

Luna Calante in Pesci fino alle 15:04

Luna Calante in Ariete dalle 15:05

Giornata favorevole a: sogni premonitori, intuizioni in campo sentimentale, inizio di una dieta dimagrante, pulizie a fondo della casa, massaggi linfodrenanti, cure di ogni tipo per il benessere dei piedi, riflessologia, esercizi yoga che rilassano la mente e alleviano stress e tensione fisica, attività creative, innaffiatura delle piante d’appartamento, pulizia dei vasi da foglie e fiori secchi, armonia in famiglia.

Successi inattesi per Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Incontri rischiosi in amore per Gemelli, Vergine e Sagittario.

In giardino: per eliminare un formicaio versaci sopra uno strato di bicarbonato di sodio, irrorandolo poi con aceto bianco. Spargi davanti a porte e finestre bucce di limoni, arance e pompelmi seccate e ridotte in polvere, bloccando il passaggio degli insetti che odiano l’odore degli agrumi. Il caffè in polvere, il borotalco e le linee tracciate con il gesso hanno lo stesso effetto repellente. Se le formiche sono in casa allontanale con uno spray a base di aceto bianco e succo di limone in parti uguali. Per proteggere la ciotola del cibo del cane o del gatto ponila al centro di un vassoio dal bordo alto pieno d’acqua, creando così una barriera liquida che le formiche non sono in grado di superare.

8 AGOSTO SABATO

Luna Calante in Ariete

Giornata favorevole a: cure disintossicanti e purificanti per il corpo, depilazione per ottenere una ricrescita più lenta dei peli, taglio di unghie e capelli, inizio di corsi di musicoterapia volti a favorire l’armonia interiore, nuovi incontri amorosi all’insegna della passione fisica più travolgente, preparazione di conserve marmellate e confetture, cure riservate agli animali domestici, viaggi sia di lavoro sia rilassanti, raccolta di frutta e ortaggi destinati alla conservazione.

Miglioramenti spettacolari nella vita sentimentale di Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario.

In amore gelosie immotivate ma fastidiose per Cancro, Bilancia e Capricorno.

Cura del corpo: agosto è il mese ideale per raccogliere la lavanda, che va messa a seccare in un luogo buio e ben areato. L’olio essenziale è utilissimo per i problemi della pelle: 15 gocce nell’acqua tiepida del bagno aiutano a conservare l’abbronzatura; 5 gocce mescolate a un gel lenitivo all’aloe alleviano i sintomi dell’eritema solare; 20 gocce unite a 250 ml di acqua minerale naturale creano un ottimo spray rinfrescante da conservare in frigorifero. Per ottenere un olio facciale anti-acne mescola 10 ml di olio diluito di lavanda, 2 gocce di olio essenziale di limone e 20 ml di olio di mandorle, e applica ogni sera su viso e collo.

9 AGOSTO DOMENICA

Luna Calante in Ariete

Giornata favorevole a: cure disintossicanti e purificanti per il corpo, depilazione per ottenere una ricrescita più lenta dei peli, taglio di unghie e capelli, inizio di corsi di musicoterapia volti a favorire l’armonia interiore, nuovi incontri amorosi all’insegna della passione fisica più travolgente, preparazione di conserve marmellate e confetture, cure riservate agli animali domestici, viaggi sia di lavoro sia rilassanti, raccolta di frutta e ortaggi destinati alla conservazione.

Intesa perfetta con gli amici per Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario

Rancori e malintesi da chiarire in famiglia per Cancro, Bilancia e Capricorno.

In giardino: semina cipolle bianche, finocchi autunnali, radicchi di Treviso. E’ il momento di cimare cetrioli, melanzane, pomodori e zucche. Procedi all’imbianchimento di cardi, indivia riccia, scarola e sedano per renderli più croccanti.

10 AGOSTO LUNEDI’

Luna Calante in Ariete fino alle 03:27

Luna Calante in Toro dalle 03:28

Giornata favorevole a: compravendita di immobili, lavori di ristrutturazione in casa, fitoterapia, depilazione per ottenere una ricrescita più lenta dei peli, taglio di unghie e capelli, conservare verdure sott’olio/sott’aceto, sotto sale e in salamoia, cure e trattamenti per gli animali domestici.

Energia mentale alle stelle per Toro, Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci.

Insicurezze in grado di danneggiare la vita amorosa per Leone, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: le vacanze sono il momento ideale per abbandonare le cattive abitudini e assumere comportamenti più salutari, imparando per esempio a raddrizzare la nostra postura. Per leggere lo schermo del cellulare portalo all’altezza degli occhi, invece di chinare il collo. Siediti appoggiando i piedi a terra e tenendo la schiena incollata allo schienale della sedia. Dormi su un fianco o sul dorso per alleggerire la tensione della colonna vertebrale. Esegui più volte al giorno questi due esercizi: 1) abbassa le spalle e alzale di nuovo, mantenendo ogni posizione per 5 secondi; 2) allunga le braccia sopra la testa (palmi rivolti all’indietro) stando in posizione eretta ed eseguendo il maggior numero possibile di flessioni. Per tenere la testa dritta visualizzala legata a un filo fissato al soffitto che la mantiene ben sollevata.

11 AGOSTO MARTEDI’

Luna Calante in Toro

Giornata favorevole a: compravendita di immobili, lavori di ristrutturazione in casa, fitoterapia, depilazione per ottenere una ricrescita più lenta dei peli, taglio di unghie e capelli, conservare verdure sott’olio/sott’aceto, sotto sale e in salamoia, cure e trattamenti per gli animali domestici.

Colloqui di lavoro favorevoli per Toro, Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci.

Decisioni avventate che possono costare care per Leone, Scorpione e Acquario.

In giardino: Se l’azalea blu diventa rosa o viola annaffiala con l’acqua di cottura degli spinaci o delle biete per farle recuperare il suo colore originale.

12 AGOSTO MERCOLEDI’

Luna Calante in Toro fino alle 15:45.

Luna Calante in Gemelli dalle 15:46.

Giornata favorevole a: compravendita di immobili, lavori di ristrutturazione in casa, fitoterapia, depilazione per ottenere una ricrescita più lenta dei peli, taglio di unghie e capelli, conservare verdure sott’olio/sott’aceto, sotto sale e in salamoia, cure e trattamenti per gli animali domestici.

Piacevoli emozioni d’amore per Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Dimenticanze rischiose per Leone, Scorpione e Acquario.

Cura del corpo: la pesca (prunus persica) è originaria della Cina, dove è considerata simbolo di immortalità. Arrivata in Europa grazie ad Alessandro Magno, questa pianta appartiene alla famiglia delle rosacee prunoidee come ciliegio e albicocco. Il frutto è ricco di vitamina A, B1, B2 e C, betacarotene, acido citrico (che stimola la secrezione dei succhi gastrici e facilita la digestione) e oligoelementi come fosforo, potassio e magnesio. Usa le foglie per ottenere una tisana diuretica (lascia una manciata di foglie per 10 minuti in mezzo litro di acqua bollente, cola e bevi nell’arco della giornata) e i fiori essiccati per infusi rilassanti e contro la tosse (un cucchiaio di fiori in infusione per 5 minuti in una tazza di acqua bollente).