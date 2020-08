OROSCOPO DI FERRAGOSTO

ARIETE

A partire da venerdì sera la Luna si occupa del tuo settore della famiglia, e con il supporto di Urano dispettoso fa venire a galla dubbi e timori spingendoti così a mettere in discussione i tuoi rapporti con i famigliari, di recente piuttosto tesi. Da sabato Urano diventa retrogrado per cinque mesi, nell’arco dei quali avrai tutto il tempo necessario per risollevare la tua situazione economica, al momento poco soddisfacente. Domenica Sole e Marte più che al riposo ti fanno pensare al modo migliore di rinnovare il tuo look, creando un’immagine che rispecchi la decisione e la sicurezza a volte eccessiva nelle tue capacità che ti caratterizzano in questo periodo.

TORO

La Luna si occupa da venerdì sera del tuo settore della comunicazione: in buon aspetto con Urano che da sabato è retrogrado, ti mostra come comunicare al meglio con gli altri trasformando il modo in cui ti presenti. Se hai l’impressione che un amico/un collaboratore voglia uscire dalla tua vita, lascialo andare senza troppi rimpianti: il suo posto verrà presto occupato da qualcuno che stai per incontrare, e che resterà a lungo al tuo fianco. Domenica se sei felicemente in coppia attento a non flirtare con una persona che potrebbe attribuire troppa importanza al tuo interesse mettendoti nei guai; per i single divertimento garantito e senza impegno.

GEMELLI

Fino a venerdì sera la Luna è nel tuo segno, scatenando al massimo la tua creatività: quando si sposta poi in Cancro subisce l’influenza benefica di Urano e ti spinge a esaminare la tua situazione economica, fornendoti spunti di grande interesse e utilità per capire quali sono gli errori che ti impediscono di sfruttare al massimo le tue potenzialità. Questo è il momento ideale per abbandonare qualsiasi cattiva abitudine. Domenica Marte e il Sole ti caricano di energia: da una chiacchierata in apparenza banale con gli amici può nascere un progetto professionale destinato al successo. La tua popolarità è alle stelle, così come il tuo umore. L’amore trionfa.

CANCRO

Da venerdì sera puoi contare sull’appoggio della Luna nel segno che ti regala emozioni sincere e profonde. La tua innata timidezza sparisce per magia, lasciando spazio alla voglia di fare nuove amicizie. Urano ti apre gli occhi nei confronti di una persona che per troppo tempo ti sei ostinato a vedere sotto una luce rosea che non corrisponde alla realtà. Domenica il Sole e Marte ti costringono a pensare alla carriera, elaborando una strategia che fino a pochi giorni fa ti sembrava pura fantascienza e ora ti pare invece realizzabile. Sta a te decidere come affrontare una nuova fase professionale che richiede da parte tua un approccio più coraggioso.

LEONE

Da venerdì sera la Luna rischiara il tuo settore dell’inconscio, mentre Urano retrogrado da sabato si occupa della tua carriera: l’insofferenza che provi al pensiero di essere bloccato a livello professionale o di non poter sfruttare come vorresti le tue doti ti è ora intollerabile. Analizza le paure che ti frenano, e segui i consigli di Urano che ti spinge a fuggire dalla prigione che tu stesso ti sei creato. In troppe occasioni il tuo atteggiamento prevenuto ti ha impedito di seguire l’istinto e azzardare le mosse vincenti di cui sei capace. Utili chiacchiere con gli amici. Domenica di grande energia grazie all’influenza del Sole nel segno e all’appoggio di Marte.

VERGINE

La Luna illumina da venerdì sera il tuo settore degli obiettivi a lungo termine e dell’amicizia, e insieme a Urano risveglia la tua innata voglia di scoprire il modo di renderti utile agli altri, trasformando così l’ambiente in cui vivi e lavori in un posto migliore. Segui il tuo istinto senza lasciarti frenare da inutili paure, anche a costo di scoprire verità legate alla famiglia che in un primo momento ti sembrano troppo scottanti per poter essere accettate. Domenica il Sole e Marte ti rendono inarrestabile e pronto a rivoluzionare la tua vita sentimentale, senza preoccuparti di ferire il partner o un corteggiatore di cui non sopporti l’invadenza.

BILANCIA

Ci sono decisioni che vanno prese e non possono più essere rinviate: da venerdì la Luna illumina il tuo settore del successo sorridendo a Urano che occupa il campo delle collaborazioni. E’ il momento di prendere in considerazione nuove idee e nuove modalità, valutando con la massima sincerità alcuni rapporti in corso che non ti soddisfano più come un tempo. C’è chi riceve da te molto più di quanto ti dia: la tua innata generosità si prende ora una pausa e ti spinge a pretendere ciò che ti è dovuto. Single o in coppia, domenica Sole e Marte ti rendono appassionato e pronto a perdere la testa per una persona diversa da quelle che ti piacciono di solito.

SCORPIONE

Da venerdì sera la Luna nel tuo settore del lontano ti mette addosso una gran voglia di facce nuove e orizzonti remoti; Urano si occupa dei tuoi rapporti sentimentali e ti raccomanda di cambiare ciò che va modificato per migliorare la tua vita affettiva, invece di fingere sempre che vada tutto bene o che tu sia davvero felice di essere al momento single. Confidati con un amico fidato in grado di spazzare via certe tue paure immotivate. Domenica Sole e Marte ti impediscono di rilassarti come vorresti: continui a pensare ad alcune questioni di lavoro che potresti sistemare in un attimo se solo non temessi di ferire i sentimenti di chi ti sta intorno.

SAGITTARIO

La Luna che da venerdì sera si occupa delle tue collaborazioni e Urano che illumina il settore delle abitudini ti danno la sveglia: non puoi più ignorare il fatto che certi rapporti e alcuni progetti in corso ti lascino svuotato e senza energia perché all’insegna del massimo egoismo da parte delle persone coinvolte. Abbi maggiore cura di te stesso e delle tue esigenze, e non ti ritroverai più privo di forza e incapace di decidere come agire sia sul lavoro che in amore. Domenica Sole e Marte ti mettono al centro del palco, capace di coinvolgere chiunque ti capiti a tiro in momenti di grande divertimento; in serata scocca per tutti l’ora della passione fisica.

CAPRICORNO

La Luna da venerdì sera illumina il tuo settore dei rapporti con gli altri, consentendoti di riflettere su ciò che provi realmente in merito; Urano si focalizza invece sui tuoi legami affettivi, invitandoti a valutarli con la massima sincerità e a riconoscere quelli che ti privano di energia e serenità. Analizzare in maniera equilibrata la tua situazione sentimentale ti serve a identificare e cambiare i comportamenti sbagliati. Domenica Sole e Marte rendono quasi magico il tuo intuito: qualsiasi cosa colpisca la tua attenzione e ti sembri racchiudere un messaggio importante legato a una decisione che devi prendere merita di essere tenuta in considerazione.

ACQUARIO

Con la Luna che da venerdì sera rischiara il tuo settore del benessere è il momento ideale per abbandonare le cattive abitudini come il fumo o il consumo eccessivo di zuccheri, e di impegnarti per aumentare l’attività fisica. Urano mostra il modo in cui la tua famiglia d’origine ha influenzato i tuoi attuali comportamenti, aiutandoti così a cambiare quelli meno corretti. Domenica Sole e Marte ti rendono brillante e appassionato, pronto a dare seguito a incontri casuali ma piacevoli in grado di influenzare la tua vita sentimentale: chi è single può iniziare una nuova storia molto avvincente, chi è in coppia rischia di compromettere la sua unione.

PESCI

Grazie alla Luna amica da venerdì sera la tua creatività è alle stelle, al pari dell’energia e della voglia di assaporare ogni attimo della tua esistenza che in questo periodo ti riserva una sfilza ininterrotta di eventi piacevolissimi. Urano stuzzica la tua voglia di allargare le tue competenze, soprattutto a livello tecnologico. Domenica Sole e Marte ti danno una carica tale da impedirti di fermarti a rilassarti: hai bisogno di prendere fiato, meglio se in compagnia delle persone care, e invece la tua mente è sempre concentrata sul lavoro. Anche se sei in ottima forma, devi riposarti e distrarti al fine di affrontare al meglio la ripresa dopo le vacanze.