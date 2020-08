ASTROCLASSIFICA DAL 13 AL 19 AGOSTO

1. PESCI

Continua il tuo periodo d’oro, e i pianeti realizzano ogni tuo desiderio prima ancora che tu abbia il tempo e la voglia di chiedere l’ennesimo dono alla buona sorte. Giove e Nettuno in particolare sono già all’opera per garantirti un’eccezionale ripresa della tua attività lavorativa. Venere garantisce momenti di grande dolcezza in amore. Passione travolgente con una Bilancia. Giorno fortunato: il 15 per aprire il cuore a una persona speciale.

2. TORO

Urano ti spinge a uscire dalla tua bolla professionale e a tuffarti in una nuova avventura lavorativa, magari in un settore che per pigrizia o insicurezza finora non hai mai preso in considerazione. Mostrarti più sicuro delle tue capacità ti sarà utilissimo. Venere ti rende seducente e in grado di far girare la testa a chiunque catturi la tua attenzione. L’unione con un Pesci è perfetta. Giorno fortunato: il 19 per un’importante conferma di lavoro.

3. VERGINE

Sul lavoro hai le idee ben chiare, e inoltre puoi contare su Giove, Urano e Saturno che ti sostengono fornendoti ottime occasioni unite all’energia e alla determinazione necessarie per riuscire ad approfittarne. Grazie a un’amica può nascere un nuovo amore: chi è in coppia sia prudente, chi è single non perda l’opportunità di essere felice. Un timido Cancro va accolto a braccia aperte. Giorno fortunato: il 15 per divertirti in famiglia.

4. GEMELLI

Se da un lato ti spinge a pensare allo shopping senza preoccuparti dell’ufficio e di eventuali scadenze professionali in agguato, dall’altro Mercurio continua a favorire le tue comunicazioni con colleghi e superiori: incontri fortuiti e vacanzieri possono dar vita a progetti destinati al successo. L’amore è allegro e allergico agli impegni grazie a Marte. Fidati di un Toro. Giorno fortunato: il 13 per avere un’intuizione geniale sul lavoro.

5. LEONE

C’è da augurarsi che sul lavoro nessuno si azzardi a contrastarti illudendosi di soffiarti un incarico o un riconoscimento: la grinta di cui disponi grazie a Marte ti impedisce di provare pietà per eventuali nemici, condannati a patire le pene dell’inferno. Sole e Mercurio nel segno aumentano a dismisura il tuo fascino, reso piccante da una Venere trasgressiva. Un Ariete ti sorride. Giorno fortunato: il 18 per un incontro amoroso hot.

6. SAGITTARIO

Sole, Mercurio e Marte sono tuoi caldissimi sostenitori, felici di aiutarti a saltare o travolgere qualsiasi ostacolo possa frapporsi fra te e quelli che consideri i tuoi obiettivi professionali. Saturno e Plutone cercano di renderti consapevole del tuo valore e delle tue potenzialità, ma quando si parla d’amore ti senti incompreso e indifeso: colpa di Nettuno che ti confonde le idee. Un Acquario ti pensa. Giorno fortunato: il 19 per contatti di lavoro.

7. SCORPIONE

Nettuno ti regala ottime idee e valide intuizioni, mentre Giove ti rende sicuro di te e in grado di affrontare qualsiasi contrattempo. Urano semina lo scompiglio in amore: chi è in coppia non capisce certi atteggiamenti del partner, chi è single è nervoso per via di corteggiatori scorretti che appaiono e scompaiono senza motivo. Con un Sagittario l’intesa è sempre perfetta. Giorno fortunato: il 15 per aprire il cuore a una persona speciale.

8. CAPRICORNO

Giove e Plutone nel segno ti costringono con le buone o con le cattive a liberarti di ciò che non funziona o non ti serve più a livello professionale, mentre Marte dispettoso ti provoca in mille modi: servono calma e prudenza per superare indenni qualsiasi trappola. Mare in tempesta anche in amore per via di Venere contraria. Andare d’accordo con un Leone al momento ti risulta impossibile. Giorno fortunato: il 15 per una serata romantica.

9. ARIETE

Anche se ti impegni al massimo per restare calmo, Marte e Plutone ti rendono più insofferente e scalpitante che mai: quelli che ti stanno dando filo da torcere sul lavoro sono nemici reali, e non immaginari come un finto amico vorrebbe farti credere. Sei così preso dai problemi legati alla professione che non ti accorgi nemmeno dei dispetti di Venere. Attento a un Gemelli geloso. Giorno fortunato: il 19 per far circolare il tuo curriculum.

10. CANCRO

Sole e Mercurio si impegnano per migliorare la tua situazione finanziaria, a patto che ti rimbocchi le maniche e ti metti all’opera invece di lamentarti perché il mondo intero ce l’ha con te. Anche se vorresti nasconderti su un’isola deserta, Marte ti costringe ad affrontare la dura realtà lavorativa. Venere e Nettuno avvolgono la tua vita affettiva in una rosea nube romantica. Ascolta una Vergine. Giorno fortunato: il 16 per un colpo di fulmine.

11. ACQUARIO

L’energia a volte eccessiva di Marte ti rende poco tollerante nei confronti dei colleghi: se non vuoi compromettere alcuni rapporti importanti devi importi di tenere la lingua a freno. Sole e Mercurio ti guardano di traverso: incomprensioni e malintesi sono più che giustificati. Momento di noia in amore per le coppie, follie divertentissime in vista per i single. Credi a un Capricorno. Giorno fortunato: il 13 per chi si occupa d’arte.

12. BILANCIA

Marte continua a disseminare di ostacoli più o meno impegnativi il tuo percorso professionale, già reso più complicato del solito dall’evidente antipatia che ti riservano Giove e Saturno. Per fortuna Sole e Mercurio ti danno una mano. In amore niente va come vorresti: single o in coppia, hai troppe cose su cui riflettere per poterti divertire come vorresti. Uno Scorpione non si fida di te. Giorno fortunato: il 19 per riunioni di lavoro.