LA LUNA NUOVA IN LEONE DEL 19 AGOSTO E I 12 SEGNI

Mercoledì 19 agosto alle 04:43 la Luna diventa Nuova nel segno del Leone.

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono quasi allineati fra loro, con la Luna posizionata fra Sole e Terra, avviene il fenomeno della Luna Nuova che si ripete ogni 29,5 giorni e segna la fine di un ciclo lunare, lasciando spazio a un nuovo ciclo. Le esigenze legate alla nostra sfera emotiva (la Luna) sono quindi allineate con la manifestazione della nostra volontà (il Sole).

E’ il momento ideale per esprimere le nostre intenzioni in merito a ciò che vogliamo fare nelle prossime quattro settimane per quanto riguarda un nuovo progetto, un’idea, un legame affettivo o un lavoro. Ritagliarci mezz’ora di tempo in perfetta solitudine, accendendo magari una candela bianca, per scrivere l’elenco completo degli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere in questo arco di tempo può rivelarsi estremamente utile.

Segno dopo segno, la casa astrologica che ospita la Luna nel giorno in cui diventa Nuova evidenzia il settore della nostra vita in cui ci sentiamo più vulnerabili e che ha maggiore bisogno di un rinnovamento.

L’ARIETE E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore della creatività e dell’amore, scatenando una serie di reazioni a catena che si succederanno nei prossimi sei mesi. Invece di restare fermo in un angolo ad aspettare che qualcuno si accorga dei tuoi numerosi talenti, fatti avanti e mettili bene in mostra, ricorrendo ai social e approfittando di ogni minima occasione per far conoscere al maggior numero possibile di persone tutto ciò che sai fare. Anche il settore sentimentale beneficia di questo transito: chi è single si sente più sicuro di sé e aumenta così le probabilità di conquistare la persona che gli sta a cuore; le coppie di lunga data ritrovano la passione dei primi tempi, e chi sogna di allargare la famiglia può avere una piacevole sorpresa nel giro di poche settimane. Ottimi risultati professionali per chi svolge un’attività legata ad arte e creatività.

IL TORO E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore della casa e della famiglia. Sii sincero: qual è l’aspetto della vita famigliare che più ti disturba? Se vivi in un appartamento troppo piccolo per le tue esigenze o convivi con qualcuno che non sopporti più è arrivato il momento di metterti in moto per cambiare aria. La Luna Nuova segna il punto di partenza per cambiamenti che avvengono nell’arco di sei mesi: l’importante è avere le idee chiare in merito a ciò che si vuole fare e fissare ora la rotta da seguire, approfittando della benefica influenza lunare. Se ne hai la possibilità inizia a riordinare la stanza dove accumuli di tutto alla rinfusa, trasformandola nello studio che può garantirti la privacy e la tranquillità di cui hai adesso un gran bisogno, appagando al contempo la voglia di essere circondato da oggetti che consideri belli oltre che utili.

I GEMELLI E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore della comunicazione. Qualunque sia il tuo social preferito, da Fb a Twitter passando per Instagram, i tuoi post ricevono adesso grande attenzione anche da parte di persone che finora non erano mai state impressionate dalle tue esternazioni. Questa Luna non si limita però a procurarti una pioggia di like: soprattutto se ti occupi a livello professionale di scrittura, comunicazione, media e politica hai l’opportunità di introdurre alcuni importanti cambiamenti a livello lavorativo e avviare così una nuova fase destinata a darti grandi soddisfazioni. L’apporto di un collaboratore, con il quale non hai prodotto ancora nulla ma che condivide molte tue opinioni oltre che un’invidiabile capacità di usare al meglio le parole per convincere gli altri, si rivelerà presto estremamente utile.

IL CANCRO E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore dei guadagni e delle finanze. Qualunque sia la tua attuale situazione economica, questo transito ti fa imboccare una direzione molto redditizia. Chiedi a te stesso qual è il lavoro che più ti appassiona, consentendoti di mettere a frutto i tuoi talenti e di non arrivare a sera demotivato e privo di energia: la risposta sincera a tale interrogativo può aiutarti a scoprire quale sia l’attività più adatta per te, in grado di assicurarti la piena realizzazione unita a un reddito adeguato. Questo settore regola anche l’autostima: l’influenza della Luna Nuova può farti notare come tu debba imparare a essere più consapevole delle tue capacità, facendoti valere in ambito professionale e nel caso chiedendo un aumento di stipendio o una maggiore puntualità nel pagamento dei tuoi compensi se sei un free lance.

IL LEONE E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova dell’anno nel tuo segno si focalizza sulla tua personalità. Prima di partire alla conquista del mondo concediti un brindisi in onore dei risultati che hai ottenuto nell’arco degli ultimi sei mesi: hai superato le grosse difficoltà economiche causate dal difficile periodo storico che stiamo vivendo, riuscendo a mantenere unito il gruppo delle tue amicizie e senza mai perdere di vista gli obiettivi d’amore e di lavoro che da adesso in poi si avvicinano a grandi passi. Che si tratti di sposarti, incidere un disco, scrivere un libro o avviare una attività indipendente ora puoi metterti in marcia e avviare il processo creativo che nel giro di sei mesi ti porterà a realizzare i tuoi sogni, compresi quelli solo in apparenza più azzardati. Puoi contare su una dose infinita di energia, determinazione e costanza: nessuno può fermare la tua corsa verso il trionfo.

LA VERGINE E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore dell’inconscio e delle trasformazioni, che viene sollecitato anche dal Sole in Leone. Possono affiorare alcune ferite che non hai ancora affrontato e sanato: quella che vedi con timore considerandola un’esperienza deprimente e solitaria corrisponde invece a un’importante tappa del tuo percorso evolutivo spirituale. Il tuo umore non è magari dei migliori al momento, ma le tue attuali riflessioni ti consentono di acquisire una nuova e più chiara prospettiva in grado di favorire la tua crescita personale e di risolvere dopo tempo immemore una questione che per troppo tempo ha assorbito la tua energia. Questo transito della Luna ti aiuta anche ad abbattere i muri che hai creato intorno al tuo cuore dopo una delusione d’amore che ti ha influenzato a lungo. Per molti è in arrivo il vero amore.

LA BILANCIA E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore delle collaborazioni, guidandoti verso gente che ha la tua stessa visione del mondo e del lavoro. Al momento non hai ancora accanto qualcuno che corrisponda in pieno alle tue esigenze ma di sicuro hai le idee più chiare in merito al tipo di persona di cui hai bisogno, con la quale potresti entrare presto in contatto grazie all’intervento di amici comuni. Anche le nuove tecnologie sono influenzate da questo transito della Luna: è il momento ideale per avviare un tuo sito web o iniziare corsi di aggiornamento relativi ad attività come la creazione di video o l’apertura di un canale Youtube che possano trasformare un passatempo in una occupazione redditizia. Il tuo ruolo in una comunità virtuale con cui hai molti interessi in comune inizia a formarsi adesso, e nei prossimi sei mesi darà ottimi frutti.

LO SCORPIONE E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore della carriera e del successo. Per molti questo transito corrisponde a una nuova consapevolezza di ciò che si vuole diventare, condividendo magari il proprio curriculum online o nel caso di artisti e creativi dando risalto sui social alla propria produzione. Per chi ha già un impiego soddisfacente possono arrivare un aumento di stipendio o nuove mansioni di maggiore prestigio. Il messaggio è chiaro per tutti: è il momento di farsi avanti per chiedere ciò che è giusto e dovuto, in previsione di mosse ed eventi che porteranno di sicuro a posizioni più elevate dal punto di vista economico e gerarchico. Non puoi però dare per scontato che le tue qualità siano note a tutti: devi fare in modo che tutto ciò che vuoi comunicare in merito alla tua professione sia evidente, ben chiaro e disponibile a chiunque possa interessare.

IL SAGITTARIO E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore del lontano, dell’espansione e dell’esplorazione. Nuovi interessi culturali e metodi di apprendimento diversi da quelli a cui sei abituato favoriscono il flusso ininterrotto di nuove idee e di progetti insoliti all’insegna della massima creatività. Chi ha intenzione di scrivere un libro ha sei mesi a disposizione per dare forma e contenuto agli argomenti che da tempo gli affollano il cuore e la mente. In questo arco di tempo i tuoi orizzonti si allargheranno in senso sia fisico sia spirituale: potresti trovare lavoro nel settore del turismo o scegliere un piano di studi legato a terre e culture diverse dalle tue. Un trasferimento vero e proprio non è per ora in programma, ma il fascino che i lidi remoti e sconosciuti esercitano su di te in questo periodo è più forte del solito.

IL CAPRICORNO E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore del fascino e della seduzione, messo a soqquadro da una possente iniezione di energia. Nuovi progetti e nuovi piani sono destinati a svilupparsi e giungere a compimento nell’arco dei prossimi sei mesi: per il momento puoi iniziare a esaminare i dati a tua disposizione in modo da scegliere al più presto la direzione da imboccare, approfittando della forza travolgente rilasciata dalla Luna e dell’intuito che in questo periodo raggiunge livelli elevatissimi. E’ probabile l’incontro con una persona che avrai l’impressione di conoscere da sempre e con cui avrai da subito un’intesa mentale perfetta. Chi è in coppia è pronto a rendere ufficiale il proprio legame, assumendosi uno o più impegni anche a livello economico, come per esempio l’accensione di un mutuo per l’acquisto in comune di una casa.

L’ACQUARIO E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore dei legami affettivi, rendendolo incandescente. Che tu sia single, in coppia, sul punto di lasciare il partner o di iniziare una nuova storia, questo transito ti rende ben disposto nei confronti dell’amore e felice di far diventare intensa e profonda anche la frequentazione in apparenza più banale. All’insegna dell’antico detto secondo cui gli opposti si attraggono, nei prossimi sei mesi subirai in modo particolare il fascino di persone che a prima vista non solo non hanno nulla in comune con te, ma sembrano proprio lontane anni luce dal tuo tipo ideale. Nelle coppie in crisi torna il sereno grazie a una rinnovata capacità di comunicare che consente di chiarire al volo qualsiasi incomprensione, impedendo così al risentimento di accumularsi e di danneggiare o distruggere del tutto i legami già traballanti.

I PESCI E LA LUNA NUOVA IN LEONE

L’unica Luna Nuova in Leone dell’anno coinvolge il tuo settore del benessere e delle abitudini. In genere tendi a dedicare buona parte del tuo tempo alla cura degli altri, trascurando le tue esigenze: questo transito ti ricorda l’importanza di avere uno stile di vita salutare che comprenda un’alimentazione equilibrata e un’attività fisica adatta alla tua età e alle tue condizioni fisiche, garantendoti ogni notte il giusto numero di ore di sonno. Le nuove consuetudini non vanno intese come un regime alimentare severissimo o un costoso abbonamento alla palestra che sai già finiresti per non sfruttare del tutto: devi semplicemente inserire nella tua quotidianità un maggiore consumo di frutta e verdura, abbandonando l’uso dell’ascensore per fare il più spesso possibile le scale a piedi e concedendoti lunghe passeggiate invece di poltrire sul divano.