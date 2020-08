ASTROCLASSIFICA DAL 20 AL 26 AGOSTO

1. LEONE

Il trigono di Marte continua a darti la carica, e Mercurio nel settore del denaro ti chiarisce le idee in merito, ricordandoti inoltre che il segreto del vero successo consiste nel fissare obiettivi ben precisi e agire con ordine e determinazione per raggiungerli. Momento favorevole a chi vuole cambiare lavoro. In amore grazie a Urano può succedere di tutto. Rivedi la tua opinione su un Toro. Giorno fortunato: il 25 per prendere una decisione.

2. CANCRO

Venere nel segno ti rende magnetico e irresistibile. Dal 21 Mercurio si fa in quattro per favorire un potente balzo in avanti alla tua carriera: sono in vista nuove mansioni che appagano la tua ambizione, ed è probabile l’avvio di un’ottima collaborazione. In amore il vento delle novità spazza via tutto ciò che è stagnante da troppo tempo. Il sostegno di una Vergine è impagabile. Giorno fortunato: il 23 per rilassarti con nuovi amici.

3. VERGINE

Sole e Mercurio nel segno sono sinonimo di un’eccezionale capacità di comunicare che ti porta a primeggiare nella professione e a sbaragliare la concorrenza più agguerrita in campo sentimentale. I tuoi piani sono semplici ed efficaci, e si realizzano senza grandi sforzi da parte tua anche grazie al sostegno di tutti coloro che hai intorno. Sorrisi e dolci promesse con un Pesci. Giorno fortunato: il 20 per un importante colloquio di lavoro.

4. BILANCIA

Con Mercurio che occupa il tuo settore delle riflessioni e della solitudine è arrivato il momento di valutare con calma la tua posizione, sia in ufficio che in famiglia. Ora vedi con estrema chiarezza quali sono i comportamenti e le incombenze che non sopporti più, e hai la lucidità necessaria per rendertene conto unita al coraggio di voltare pagina. Lascia andare un Leone. Giorno fortunato: il 21 per sostenere un test attitudinale.

5. PESCI

Mercurio ti dà una mano per tutto ciò che riguarda trattative e colloqui di ogni genere, mentre Venere ti rende affascinante e capace di incantare anche chi finora non ha mai avuto molta simpatia nei tuoi confronti: ti basta mostrarti comprensivo e disposto ad ascoltare le esigenze del tuo interlocutore per ottenere ciò che vuoi. Una Bilancia è in debito con te ma finge di averlo dimenticato. Giorno fortunato: il 21 per chiarirti con un ex.

6. ACQUARIO

Gli sbalzi d’umore dei colleghi e il loro cambiare fronte in caso di tensioni interne ti disturbano molto; in compenso Mercurio ti fa entrare in contatto con possibili investitori o persone a vario titolo in grado di aiutarti ad aumentare le tue entrate di denaro. In amore la voglia di fare sul serio con la persona amata spazza via qualsiasi dubbio tu possa avere. Sorridi a un Cancro. Giorno fortunato: il 26 per avviare una collaborazione.

7. ARIETE

Con Marte nel segno fermarti è impossibile: in qualunque situazione di lavoro prendi l’iniziativa e continui per la tua strada nonostante eventuali rivali e nemici occulti tentino di ostacolarti. I pianeti che ti guardano male sono tanti e ti impongono di agire seguendo un piano preciso, sia in ufficio che in amore, evitando di improvvisare come fai di solito. Attento a un Capricorno. Giorno fortunato: il 26 per una proposta dall’estero.

8. TORO

Urano nel segno ti indica in mille modi le nuove vie professionali che potresti imboccare se solo non avessi mille paure immotivate. Mercurio ti invita a guardare dentro di te per capire quali nuovi settori potrebbero riservarti le soddisfazioni che al momento ti mancano. Grazie a Venere l’amore è soprattutto complicità e voglia di condividere. Devi farti perdonare da un Sagittario. Giorno fortunato: il 26 per le questioni legali.

9. GEMELLI

Il Sole e Mercurio si concentrano sulla tua vita domestica, facendo nascere in te il bisogno impellente di cambiare qualcosa, dalla disposizione delle poltrone in soggiorno all’indirizzo di casa: la voglia di novità riguarda anche il settore professionale, nel quale devi agire con prudenza. In amore certi rami secchi vanno tagliati senza ripensamenti. Segui i consigli di un Acquario. Giorno fortunato: il 24 per migliorare un progetto.

10. SCORPIONE

La tua mania di controllo ti aiuta a mantenere una posizione di primo piano sul lavoro ma ti provoca screzi con colleghi e superiori: Nettuno ti aiuta a sfornare idee brillanti a ripetizione, sarebbe un peccato non riuscire a realizzarle per via di malintesi con chi ti sta intorno. Venere e Nettuno sostengono le tue scelte amore, anche quelle in apparenza incomprensibili. Un Gemelli ti imita. Giorno fortunato: il 23 per una cena insolita.

11. SAGITTARIO

Nuovi orizzonti professionali si stendono davanti a te, che di solito cogli al volo con grande gioia qualsiasi possibile cambiamento: adesso però è Urano a scombinarti le carte in tavola, cogliendoti di sorpresa. Colleghi scorretti e complicazioni inattese rendono ancora più pesante l’atmosfera in ufficio. In amore la passione non manca grazie a Marte. Parlare con un Ariete è inutile. Giorno fortunato: il 25 per chi si occupa di arte e scrittura.

12. CAPRICORNO

Sole e Mercurio ti spingono verso nuove avventure professionali, ma per via di Marte e Plutone non possiedi la calma necessaria a valutare le tue prossime mosse e rischi di fare scelte destinate a rivelarsi ben presto controproducenti. Grazie a Venere e Urano un incontro inatteso può cambiare la vita affettiva di molti. Uno Scorpione è deciso a farti saldare un grosso conto in sospeso. Giorno fortunato: il 24 per un colpo di fulmine.