CALENDARIO LUNARE DAL 20 AL 26 AGOSTO

20 AGOSTO GIOVEDI’

Luna Crescente in Vergine.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, nuovi regimi alimentari più ricchi di frutta e verdura, esami, concorsi, progetti di lavoro, cure fitoterapiche, firma di contratti, compravendite immobiliari, trattamenti estetici ai capelli, riproduzione di piante tramite talee e margotte, rinvaso di piante trasferendole in vasi più capienti pieni di terra nuova libera da parassiti e vecchie radici, raccolta funghi.

Il lavoro garantisce grandi soddisfazioni a Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno.

Prudenza nel settore delle amicizie per Gemelli, Sagittario e Pesci.

Cura del corpo: agosto è il mese ideale per utilizzare la rosa canina, vero concentrato di vitamina C. Se hai in giardino questi fiori molto diffusi che devono il loro nome a Plinio il Vecchio (asseriva di averli usati per curare un legionario morso da un cane rabbioso), devi coglierne una ventina tagliandone poi i petali alla base. Sciogli sul fuoco 700 grammi di zucchero in 1 litro di acqua, e al momento dell’ebollizione aggiungi i petali e il succo di un limone. Fai cuocere per venti minuti, e non appena la marmellata si raffredda versala in vasi a chiusura ermetica. Per ottenere il miele rosato metti in una terrina 250 g di petali di rosa canina, rovesciaci sopra un litro di acqua bollente, copri e lascia in infusione per dieci ore. Filtra l’acqua di rose e falla bollire con 1 kg di miele liquido, il succo di un limone e una mela tagliata a pezzetti. Lascia cuocere per trenta minuti, filtra e invasa. La rosa canina è un ottimo rimedio contro la tosse, il raffreddore e la faringite.

21 AGOSTO VENERDI’

Luna Crescente in Vergine fino alle 11:15.

Luna Crescente in Bilancia dalle 11:16.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, compravendite, ristrutturazioni e acquisti immobiliari, colpi di fortuna, cura rassodanti e nutrienti, nascita di amicizie importanti, semina e cura del prato, semina delle piante da fiori, raccolta di erbe aromatiche.

Promesse mantenute per Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Nervi tesi in famiglia per Ariete, Cancro e Capricorno.

In giardino: raccogli la frutta al mattino presto. Concima per l’ultima volta con potassio le varietà a maturazione autunnale; dopo la raccolta somministra azoto ai ciliegi. Sospendi i trattamenti con i fungicidi. Procedi agli innesti con gemma dormiente per meli, peri, albicocchi e ciliegi.

22 AGOSTO SABATO

Luna Crescente in Bilancia.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, compravendite, ristrutturazioni e acquisti immobiliari, colpi di fortuna, cure estetiche rassodanti e nutrienti, nascita di amicizie importanti, semina e cura del prato, semina delle piante da fiori, raccolta di erbe aromatiche.

Incontri piacevoli per Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Dimenticanze fastidiose per Ariete, Cancro e Capricorno.

Cura del corpo: a tavola possiamo gettare le basi per una pelle tonica e pronta ad abbronzarsi senza problemi. La frutta e le verdure rosse e arancioni come carote, albicocche, pesche, pomodori e peperoni sono indicate perché ricche di betacarotene, un pigmento vegetale che accelera la colorazione dell’epidermide. Un frullato a base di mele, peperoni, pesche e basilico è lo spuntino ideale per stimolare la melanina. Per avere un colorito uniforme proteggi i capillari con alimenti ricchi di flavonoidi, gli antiossidanti per eccellenza: via libera dunque a mirtilli, ciliegie, mele, spinaci, legumi, broccoli, melanzane, salmone e tè verde.

23 AGOSTO DOMENICA

Luna Crescente in Bilancia fino 12:15.

Luna Crescente in Scorpione dalle 12:16.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, compravendite, ristrutturazioni e acquisti immobiliari, colpi di fortuna, cure estetiche rassodanti e nutrienti, nascita di amicizie importanti, semina e cura del prato, semina delle piante da fiori, raccolta di erbe aromatiche, intuizioni vincenti, sogni premonitori, semina di ortaggi a foglia, avvio di imprese commerciali.

Momenti rilassanti a contatto con la natura per Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Insofferenza nei confronti dei vecchi amici per Toro, Leone e Acquario.

In giardino: spargi strisce di cenere o farina di roccia per tenere lontane le lumache. Ci sono piante il cui odore risulta loro intollerabile: le più efficaci sono ortica, aglio, salvia e peperoncino, che vanno posizionate intorno ai fiori e alle verdure che si vogliono proteggere.

24 AGOSTO LUNEDI’

Luna Crescente in Scorpione.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, esami, concorsi, nuovi progetti di lavoro, compravendite, ristrutturazioni e acquisti immobiliari, colpi di fortuna, cure estetiche rassodanti e nutrienti, nascita di amicizie importanti, semina e cura del prato, semina delle piante da fiori, raccolta di erbe aromatiche, intuizioni vincenti, sogni premonitori, semina di ortaggi a foglia, avvio di imprese commerciali.

Possibilità di avviare validi contatti di lavoro per Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci.

Rischio di prendere decisioni affrettate per Toro, Leone e Acquario.

Cura del corpo: ripetere ogni mattina la posa yoga del cobra ci aiuta a muoverci con maggiore elasticità e a liberare le emozioni represse. Sdraiato, gambe e piedi uniti, con la fronte e la punta del naso appoggiate al pavimento, poni le mani ai lati del petto. Inspira a fondo e alza il capo inarcando il collo all’indietro, seguito da spalle e busto, tenendo i gomiti leggermente flessi. Lo sguardo è rivolto prima al soffitto e poi dritto davanti a te. Mantieni la posizione per alcune respirazioni complete, e infine riporta a terra il busto e la fronte espirando a fondo.

25 AGOSTO MARTEDI’

Luna Crescente in Scorpione fino al 14:48.

Luna Crescente in Sagittario dal 14:49.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, intuizioni vincenti, semina di fiori, avvio di imprese commerciali, cure fitoterapiche, esercizi yoga, pratiche che rilassano la mente e aiutano a tenere sotto controllo le emozioni, inizio di avventure sentimentali ad alto tasso erotico, traslochi, trasferimenti momentanei e definitivi, eliminazione di foglie e fiori secchi dai vasi, semina del prato se si vuole che cresca folto.

Incontri casuali che possono dar vita a relazioni appassionate ma complesse per Ariete, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Ostacoli burocratici sul lavoro per Gemelli, Vergine e Pesci.

In giardino: irrora piante e terreno con un macerato di ortica maturo. Tratta con preparati a base di propoli le infestazioni di afidi su rose e cespugli.

26 AGOSTO MERCOLEDI’

Luna Crescente in Sagittario.

Giornata favorevole a: trattamenti di bellezza, intuizioni vincenti, semina di fiori, avvio di imprese commerciali, cure fitoterapiche, esercizi yoga, pratiche che rilassano la mente e aiutano a tenere sotto controllo le emozioni, inizio di avventure sentimentali ad alto tasso erotico, traslochi, trasferimenti momentanei e definitivi, eliminazione di foglie e fiori secchi dai vasi, semina del prato se si vuole che cresca folto.

Colloqui di lavoro vincenti per Ariete, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Ansia immotivata ma persistente legata al lavoro per Gemelli, Vergine e Pesci.

Cura del corpo: quando il calore si fa insopportabile e hai l’impressione di aver esaurito le forze, uno spray per il corpo ottenuto lasciando a mollo per mezz’ora in una ciotola d’acqua una manciata di foglie di menta e due cucchiaini di foglie di tè verde (ingredienti che vanno poi filtrati con un garza) può rappresentare un valido aiuto. Spruzzato sul viso o sulle gambe questo composto ha un effetto tonico e rinvigorente.