GRANDE OROSCOPO DEL RIENTRO

ARIETE

Con Marte retrogrado fino al 13 novembre puoi essere felice e tranquillo se disponi di un piano B: se invece non hai pronto un percorso alternativo soprattutto in campo professionale devi approfittare della pausa che ti viene imposta per rivedere questioni che finora hai sottovalutato. Il 28 ottobre anche Mercurio diventa retrogrado: cogli al volo l’occasione di rafforzare il tuo legame sentimentale o di impegnarti per riportare la pace in famiglia prima di concentrarti al massimo su un nuovo progetto di lavoro. La famiglia è un argomento delicato per tutti anche dal 7 all’11 novembre, quando Marte e Venere ti sfidano ad affrontare i malumori dei famigliari: dopo aver chiarito malintesi che si trascinano da tempo, a dicembre hai di sicuro il loro pieno appoggio. Dal primo dicembre grazie a Mercurio e dal 15 grazie a Venere l’amore è una cosa meravigliosa: per i single la scintilla scoppia in ufficio o a un festa tra amici, chi è in coppia si sente amato e compreso.

Armi vincenti. Il coraggio di affrontare l’ostilità dei colleghi per favorire lo sviluppo di un’idea originale. La rapidità nel prendere le decisioni di lavoro. La prontezza nel cogliere al volo le occasioni. La voglia di avviare nuovi progetti. L’apertura al cambiamento. La capacità di valorizzare il proprio talento. La fiducia in te stesso, qualunque cosa accada.

TORO

In un primo tempo eri reticente a lasciare la rassicurante bolla che ti proteggeva da eventuali delusioni e rischi, ora ringrazi da mattina a sera l’amico Urano che ti pungola offrendoti infinite occasioni per mettere in mostra le tue doti. Settembre risente dell’influenza di ben sei pianeti retrogradi: torna d’attualità una questione fastidiosa legata al denaro, di cui speravi di esserti liberato e che ora potrai archiviare agendo con prudenza. Nelle prime due settimane del mese l’intromissione di Mercurio e Venere può mettere in pericolo il tuo equilibrio in campo sentimentale: single o in coppia, la discrezione è la chiave della tua felicità. A fine ottobre un incontro casuale può imprimere un’accelerata alla tua carriera professionale. Intorno all’11 novembre Mercurio mette a dura prova i tuoi rapporti di lavoro: i tuoi ripetuti successi causano l’invidia di alcuni colleghi. La prima metà di dicembre è all’insegna dell’amore, fonte per te di grande gioia e sicurezza.

Armi vincenti. La pazienza, che riduce lo stress e ti consente di raddrizzare qualsiasi situazione. La capacità di apprezzare i piccoli piaceri della vita. L’abitudine a gestire con grande precisione le tue attività. L’onestà rivelata dai comportamenti sempre trasparenti. La notevole capacità di ascoltare senza formulare giudizi. L’arte di saper far emergere le doti degli altri.

GEMELLI

In questo periodo affronti la vita con entusiasmo, ritrovando la tua innata curiosità nei confronti della vita che da qualche mese pareva averti abbandonato. Intorno al 10 settembre inizia una fase di grande successo sul lavoro: Venere e Marte favoriscono i contatti, e ogni tua proposta viene accolta. Da parte tua devi solo ricordarti di agire senza improvvisare, tenendo nella giusta considerazione eventuali imprevisti e cambi di rotta da parte dei collaboratori. Dal 28 ottobre al 20 novembre Venere rivoluziona la tua vita sentimentale: incontri mozzafiato per i single, uno stile di vita nuovo e più piacevolmente vivace del solito per chi è in coppia. Intorno al 20 dicembre Giove diventa tuo grande amico, e tanto per cominciare ti aiuta a ottenere un incarico o un lavoro molto remunerativo che ti consente di migliorare in maniera inattesa la tua situazione economica. Evita però di eccedere con le spese: un famigliare potrebbe aver bisogno di un prestito.

Armi vincenti. La facilità di osservazione e adattamento che ti consente di ripartire sempre senza mai arrenderti. La capacità di sintesi. La prontezza con cui conquisti la fiducia dei tuoi interlocutori. L’arte di sapere creare dal nulla un evento in grado di coinvolgere ed entusiasmare molte persone. L’inventiva. Il senso dell’umorismo. L’ottimismo incrollabile.

CANCRO

Puoi superare senza fatica gli alti e bassi che caratterizzano il mese di settembre facendo affidamento sul tuo intuito e sulla tua sensibilità. Non lasciarti influenzare da chi potrebbe riempirti la testa di paure infondate, e non perdere mai la fiducia nella tua capacità di cavartela anche nelle situazioni più complicate. Fino ai primi di ottobre Venere ti costringe a scendere a patti per riuscire a portare avanti progetti professionali che ti stanno molto a cuore: in seguito grazie all’intervento di Marte fino al 19 alcuni eventi inattesi possono rimettere in moto ciò che pare bloccato in maniera definitiva. Dal 10 novembre Mercurio favorisce gli scambi di ogni genere, e il resto del mese è un valido trampolino di lancio per le tue iniziative: anche un tuo eventuale trasferimento per motivi di lavoro è protetto dalle stelle. Venere amica dal 21 novembre al 14 dicembre dona un incontro magico ai single e rafforza i legami di chi è già in coppia. Denaro in arrivo a fine mese.

Armi vincenti. La discrezione. La capacità di esprimerti e comunicare senza ricorrere alle parole. La compostezza con cui cerchi di non lasciar trasparire le emozioni. La tendenza a seguire le vie meno evidenti per raggiungere il tuo obiettivo. L’empatia. Il senso dell’ospitalità. La velocità con cui riesci a decifrare i tuoi interlocutori. L’abitudine a non arrenderti finché non trovi una soluzione.

LEONE

La tua popolarità batte ogni record: amici e colleghi si contendono la tua compagnia, conquistati sia dalle tue doti umani che dalle tue mille doti. Fino al 26 settembre e dal 28 ottobre al 9 novembre Mercurio si occupa della tua comunicazione, e la sua influenza benefica è così potente da consentirti di rafforzare la tua posizione lavorativa. Puoi contare su un’efficace rete di conoscenze utili. La buona sorte è dalla tua parte, ed è in parte sorretta dalla costanza con cui ti impegni. A metà ottobre la stanchezza può farsi sentire, costringendoti a tirare i remi in barca per riposare e ricaricarti. Dal 28 ottobre al 20 novembre Venere mescola il sentimento con la convenienza, facendoti venire voglia di avviare un’attività con il partner o con una persona che ti sta molto a cuore. Venere e Marte agiscono all’unisono dal 6 al 14 novembre per far incontrare l’anima gemella ai single. Dal primo al 20 dicembre cambiamenti vantaggiosi in ufficio e all’interno della coppia.

Armi vincenti. L’indipendenza che non comporta il voler mantenere le distanze. Il coraggio di affrontare la realtà. Il senso di responsabilità. La capacità di mantenere gli impegni presi. La voglia perenne di assaporare ogni aspetto della vita. La sincerità che caratterizza le tue parole e i tuoi gesti. Un forte senso pratico. La generosità per ciò che riguarda sia i sentimenti che i beni materiali.

VERGINE

Giove, Saturno e Plutone sono al tuo fianco: anche se in campo professionale non tutto procede alla velocità che vorresti, il tuo cammino verso il successo è inarrestabile. Fino agli ultimi giorni di settembre Giove e Urano ti offrono piacevoli opportunità da cogliere al volo: Urano ti ha insegnato ad apprezzare i cambiamenti, concedendoti una pausa dalla tua innata prudenza spesso eccessiva. Per quasi tutto ottobre le tue decisioni possono essere influenzate dai famigliari e dagli amici più stretti: è Venere che suggerisce di controllare fin nei minimi dettagli ogni proposta e accordo. Amori molto romantici ma poco passionali per i single. A metà novembre Mercurio ti convince a fissare regole e limiti ben precisi: pretendere sempre la perfezione da te stesso e dagli altri è faticoso e prosciuga la tua carica energetica. L’amore è super favorito per tutti dal 21 novembre al 14 dicembre: convivenze e figli in vista per chi è in coppia, innamoramenti sereni per i single.

Armi vincenti. Un atteggiamento pragmatico. La determinazione a svolgere i tuoi compiti in maniera efficace. La sicurezza affettiva dovuta alla capacità di mantenere i legami. L’umiltà che ti porta a rimetterti in discussione ogni volta che lo ritieni necessario. L’incredibile capacità di organizzarti. La disponibilità ad aiutare gli altri. La tendenza a prevedere possibili intoppi.

BILANCIA

La volontà di dare un senso nuovo e originale alla tua esistenza ti spinge a forzare la mano al destino: continui ad avanzare con forza e decisione, animato dalla ferma intenzione di imboccare sentieri mai percorsi e visibilmente accidentati. A settembre Mercurio si adopera per ammortizzare i tiri mancini di Marte, deciso a portare lo scompiglio nella tua quotidianità: soprattutto in amore il dialogo aiuta a smussare le situazioni più delicate. Fino al primo ottobre Venere cerca anche di farti concludere affari vantaggiosi, di ottenere avanzamenti di carriera e di realizzare progetti di ogni tipo; dal 28 grazie a Mercurio nel segno le tue competenze professionali vengono riconosciute da chi può darti una mano a emergere. Fino al 20 novembre Venere nel segno trasforma la tua vita affettiva: chi è in coppia può decidere di cambiare aria, chi è single può compiere scelte solo in apparenza azzardate. A metà dicembre puoi realizzare qualunque sogno.

Armi vincenti. Il fascino indiscusso che ti consente di aprire tutte le porte. L’essere conciliante e in grado di trovare sempre un punto d’incontro. Il lato romantico molto accentuato. Il talento artistico. La pacatezza con cui affronti gli scambi di opinione. L’attenzione sincera che riservi ai tuoi interlocutori. Il piacere di lavorare in gruppo. L’appoggio perenne riservato agli amici più cari.

SCORPIONE

La pazienza che hai avuto finora sta per essere premiata: sono in vista grandi miglioramenti su tutti i fronti, oltre a varie piacevoli sorprese. Fino a dicembre Giove rende stabile ogni tua attività, Saturno accentua il tuo savoir faire, Nettuno ti riempie la testa di ottime idee e Plutone ti sostiene rendendo più facile e piacevole questo periodo di transizione. Fino al primo ottobre Venere provoca scompiglio in amore: chi ti ha promesso qualcosa non mantiene la parola data, chi ti fa sospirare da tempo continua a tenerti in sospeso. A ottobre non si contano i successi professionali e i guadagni. Qualcuno ti fa una proposta importante: accetta per dare la tua impronta a un progetto innovativo, fondamentale per la tua carriera. Il ritorno di Mercurio nel tuo segno il 10 novembre facilita la tua vita sociale e favorisce i rapporti gli altri. Tra il 21 novembre e il 14 dicembre Venere rende più intensi i tuoi sentimenti: da una travolgente passione fisica può nascere un nuovo legame.

Armi vincenti. Un sesto senso sviluppatissimo. Un piano B sempre a portata di mano. La tonicità di corpo e spirito. L’essere indomabile. La capacità di non permettere a nessuno di manipolarti. L’abitudine a prendere decisioni irrevocabili. Il saper ribaltare a tuo vantaggio le situazioni più traballanti. La fedeltà assoluta nelle amicizie. Il saper amare in maniera incondizionata.

SAGITTARIO

Mercurio crea una magica fusione fra il tuo carisma e la tua abilità nel comunicare: la capacità di entrare in sintonia con gli altri è la chiave del tuo successo. Dal punto di vista sentimentale l’intesa con coloro che ti stanno a cuore è perfetta, e la felicità è garantita. Dal 5 settembre Mercurio si occupa nel migliore dei modi anche del lato economico della tua esistenza, proteggendo in modo particolare chi svolge un lavoro in team e chi non spera più di ricevere un incarico remunerativo e di prestigio. Grazie a Venere l’amore è spettacolare fino al primo ottobre: progetti di vita in comune per chi è in coppia, colpi di fulmine per i single. Il lavoro a ottobre offre meno soddisfazioni, e di colpo il denaro diventa fonte di qualche preoccupazione. Ma ecco che dal 28 ottobre Venere e Mercurio tornano amici e tutto si sistema: Venere crea un’atmosfera molto serena in famiglia, e fino alla fine di dicembre i social si rivelano fonte preziosa di nuovi e vantaggiosi contatti di lavoro.

Armi vincenti. La velocità di reazione. L’entusiasmo con cui accogli ogni sfida. La determinazione che ti porta a non arrenderti mai. Il piacere che provi nel conoscere luoghi e persone, oltre che nell’approfondire qualsiasi argomento. La voglia di amare che non ti abbandona nemmeno dopo le delusioni più feroci. Il valore che riconosci a ogni singolo essere vivente.

CAPRICORNO

Il potente trio composto da Giove, Saturno e Plutone ti aiuta a mantenere l’equilibrio, e qualche ostacolo qua e là non riesce a fermarti. Fino al 27 settembre per via di Mercurio le questioni economiche richiedono particolare attenzione e prudenza: sottovalutarle sarebbe un grave errore. Dal 2 al 28 ottobre Venere ti garantisce sostegno morale e finanziario, ed è affiancata da Mercurio, deciso a farti avere i tanti riconoscimenti che meriti. La tua notevole professionalità ti consente di affrontare con successo un nuovo lavoro o un incarico che non speravi di vederti affidare. A metà ottobre Venere e Giove si alleano per ravvivare in modo indimenticabile la tua vita sentimentale. Ai primi di novembre ti aspetta una sfida impegnativa: Mercurio confonde le acque in ufficio e complica i rapporti con colleghi e superiori. Le prime due settimane di dicembre ci pensa Venere a fornirti tutte le conferme e le rassicurazioni amorose di cui hai un gran bisogno.

Armi vincenti. La propensione a impegnarti sempre a fondo. Il saper assaporare il piacere di un compito portato a termine nel migliore dei modi. La capacità di gestire e organizzare. L’integrità innata. Le buone maniere. Il rispetto degli impegni presi. La fedeltà incondizionata riservata agli amici. L’onestà necessaria a riconoscere i meriti degli altri. La forte carica sensuale.

ACQUARIO

Mercurio e Marte ti danno il via libera per tutto ciò che riguarda la tua sfera professionale, rinnovando ogni tua attività e incoraggiandoti a correre qualche rischio pur di raggiungere obiettivi che negli ultimi mesi temevi fossero ben al di là della tua portata. Fino alla fine dell’anno Marte ti rende invincibile e in grado di mantenere a lungo un ritmo sovrumano. Fino al 27 settembre e in seguito nei primi dieci giorni di novembre Mercurio porta la conferma definitiva di accordi finora traballanti: la tua situazione lavorativa ti consente adesso di compiere alcuni passi importanti che hai dovuto rinviare a causa di problemi economici. Venere fa in modo che amore e lavoro si leghino tra loro: per i single c’è un incontro importante connesso alla vita professionale, chi è in coppia potrebbe mettersi in affari con il partner. La seconda metà di novembre è resa complicata dai contrattempi creati da Mercurio e Venere. Dicembre ti vede trionfare su tutti i fronti grazie all’imbattibile sostegno di Giove.

Armi vincenti. La mancanza di pregiudizi. L’adattabilità. Il modo di pensare innovativo e fuori dagli schemi. L’amore per le novità e tutto ciò che provoca meraviglia e stupore. L’impegno a difendere i diritti e gli interessi di chiunque sia in difficoltà. La tendenza ad agire per il bene di tutti. La capacità di sintesi. La capacità di instaurare un rapporto d’amicizia con il partner sentimentale.

PESCI

Saturno ti sta aiutando a procedere senza problemi seguendo il tuo ritmo personale, mentre Giove si adopera affinché tu possa agire nelle migliori condizioni possibili. Gli ultimi mesi del 2020 sono per te il momento più indicato per avviare nuovi progetti. Tranne qualche giornata d’ottobre in cui Venere si diverte a farti perdere tempo con qualche contrattempo di poco conto, ti aspettano momenti di grandi e brillanti opportunità. Puoi contare su numerose occasioni da cogliere al volo, grazie alle quali puoi ulteriormente rafforzare la tua posizione professionale. Fino a metà ottobre abbondano i contatti utili sul lavoro, e la vita sociale porta nuovi incontri d’amore, anche se sono da evitare i rapporti sentimentali a distanza. Da metà novembre in poi Mercurio affina ancora di più il tuo intuito nel campo del lavoro, dove puoi raggiungere traguardi sbalorditivi. Dal 21 novembre al 14 dicembre Venere ti incoraggia a lanciare un progetto insieme a un famigliare o al partner.

Armi vincenti. L’immaginazione. Il senso estetico. Il talento artistico. La capacità di conquistare la persona amata mostrandoti distaccato e disinteressato. La tendenza a riflettere con calma prima di reagire. La facilità a mantenere rapporti d’amicizia con gli ex partner. La dolcezza esteriore che maschera un’inattaccabile forza interiore. L’ispirazione. Il saper rimanere in silenzio. La dolcezza.