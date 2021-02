SPECIALE SAN VALENTINO

IL FENG SHUI DELL’AMORE

Prima di vedere come conquistare il segno che ci fa battere il cuore diamo un’occhiata alla nostra camera da letto per vedere se rispetta le regole del Feng Shui, l’antica arte che stabilisce come arredare l’intera casa in modo da sprigionare energia positiva, secondo i principi della filosofia taoista.

- Il verde chiaro, il rosa o il blu sono le tinte più adatte per le pareti, dato che garantiscono riposo e relax. Sono indispensabili alcuni elementi d’arredo di colore rosso, il colore che risveglia la passione.

- Chi dorme deve avere la testa rivolta a sud: questa posizione favorisce infatti pace e serenità.

- Sul comodino accanto al letto deve trovare posto una foto della coppia che dorme nel letto stesso, al pari di oggetti di cristallo (un alberello di cristalli colorati favorisce lo sviluppo dell’armonia dal punto di vista intellettuale).

- In camera da letto non devono esserci televisori, cellulari e tablet, che disturbano sia il benessere fisico sia quello mentale di chi vi dorme.

- La polvere è vietatissima: la sua presenza può corrispondere a noia e insofferenza all’interno della coppia.

- Se il soffitto è formato da assi di legno che si incrociano sopra al letto bisogna neutralizzarne l’effetto negativo appendendovi alcuni cristalli.

ARIETE

Cosa piace e non piace a un Ariete. L’Ariete è un tipo sempre entusiasta, indipendente e avventuroso. Stare al passo con il suo ritmo non è da tutti: ama divertirsi, e ha bisogno di affrontare e superare una prova dopo l’altra per sentirsi motivato e invogliato a proseguire la frequentazione. Preferisce le persone che non hanno paura a esprimere le loro idee e amano quanto lui divertirsi senza prendersi troppo sul serio; saper assaporare il piacere della vita all’aria aperta è un altro requisito basilare.

TORO

Cosa piace e non piace a un Toro. Il Toro ama procedere con calma nelle questioni di cuore. Sensibile e ostinato, si sente a proprio agio in un ambiente amico con una persona che ascolta con evidente piacere le sue idee e i suoi progetti . Pratico e concreto, non sopporta chi fa troppe smancerie e si entusiasma in maniera eccessiva, e tiene in grande considerazione chi dà importanza al lavoro e ama il lusso discreto, non ostentato. Far l’amore in mezzo alla natura è il suo sogno per nulla segreto.

GEMELLI

Cosa piace e non piace ai Gemelli. Saper parlare, affascinare e avere argomenti interessanti da proporre: ecco l’identikit del partner ideale dei Gemelli, che di solito attribuiscono grande importanza alla prima impressione ricevuta. I legami più riusciti sono quelli che hanno caratteristiche simili all’amicizia, un valore per loro fondamentale: oltre a una comunicazione perfetta esigono infatti lealtà unita alla certezza del pieno appoggio della persona a loro vicina.

CANCRO

Cosa piace e non piace al Cancro. Amante dolce, tenero e sempre pieno di premure, il Cancro idealizza l’amore e spera sempre di incontrare l’anima gemella: per questo fugge inorridito da chiunque si mostri troppo disinvolto e libertino nelle faccende di cuore. Ha il terrore di essere ferito e tradito, e di conseguenza ha bisogno di molto tempo e molte sincere dimostrazioni d’affetto prima di riuscire ad aprirsi e concedere la propria fiducia. Non tollera che qualcuno prenda decisioni importanti al suo posto.

LEONE

Cosa piace e non piace al Leone. Guai a non ripetergli più volte al giorno quanto sia brillante e affascinante: il Leone ha bisogno dell’ammirazione altrui, in modo particolare di quella del partner. Senso dell’umorismo, voglia perenne di farsi notare e spiccare tra la folla, passione per il lusso ostentato e buonumore perenne: così dev’essere chi vuole fare colpo su di lui. Un partner che non sia disposto a uscire e divertirsi in compagnia, e si comporti in maniera egoista, non ha alcuna speranza di successo con un Leone.

VERGINE

Cosa piace e non piace alla Vergine. In un primo momento la Vergine appare fredda, sospettosa e scostante: basta avere pazienza e darle il tempo di fidarsi per ritrovarsi accanto una persona affidabile, fedele e pronta a qualunque sacrificio per il partner. Prevedibile, abitudinaria e poco incline a esprimere le sue emozioni, apprezza chi sa mantenere una conversazione piacevole, possiede una cultura di buon livello, non attira troppo su di sé l’attenzione ed è riservato e indipendente.

BILANCIA

Cosa piace e non piace alla Bilancia. La Bilancia adora chi si interessa dei suoi sogni, delle sue attività e di ciò che pensa della vita in generale. Appassionata, romantica e amante del bello, fugge da chiunque sia aggressivo, ipocrita e privo di stimoli culturali. Si lascia incantare da chi è forte, ambizioso, sicuro di sé, capace di tenere sotto controllo la rabbia e qualsiasi emozione negativa, e dimostra di provare un sincero interesse per tutto ciò che riguarda i suoi gusti personali e le sue passioni.

SCORPIONE

Cosa piace e non piace allo Scorpione. Chi si muove avvolto da un alone di mistero fa subito colpo sullo Scorpione, a patto che non si tratti di un atteggiamento fasullo: l’ipocrisia è infatti ciò che più detesta al mondo. Vuole a ogni costo sapere cosa succede intorno a lui ma non tollera che gli vengano rivolte domande troppo invadenti sulla sua vita privata. Non ama nemmeno le battute e le prese in giro che possono colpire la sua insicurezza latente. In compenso è senza dubbio l’amante più appassionato e sensuale dello zodiaco.

SAGITTARIO

Cosa piace e non piace al Sagittario. Tutto ciò che è insolito, ribelle, diverso dal solito e gli ricorda terre lontane accende la fantasia e i sensi del Sagittario. Per stargli vicino bisogna amare l’avventura ed essere disposti a cambiare rotta in qualsiasi momento, senza il minimo preavviso. Pretendere da lui un impegno preciso e perenne, chiedendogli ragione dei suoi spostamenti e dei suoi sbalzi d’umore, è il modo migliore per farlo fuggire. Esige dal partner fedeltà e sincerità che non è però disposto a ricambiare.

CAPRICORNO

Cosa piace e non piace al Capricorno. Calmo, timido e introverso, il Capricorno ha bisogno di tempo e pazienza per aprire il proprio cuore a un’altra persona, ma dal momento in cui concede la sua fiducia il resto del mondo sparisce: il concetto di tradimento è del tutto estraneo alla sua natura. Sempre pronto ad assumersi le sue responsabilità, vuole un partner che si comporti allo stesso modo e che condivida la sua ambizione professionale: il lavoro occupa infatti un ruolo molto importante nella sua vita.

ACQUARIO

Cosa piace e non piace all’Acquario. Il suo modo di fare aperto, le battute divertenti che sforna senza fatica e i mille interessi che gli consentono di affrontare senza fatica e senza sbagliare un colpo qualsiasi argomento sono l’arma vincente del segno più affascinante dello zodiaco. Mai geloso, non sopporta chi cerca di limitare la sua libertà e mette in dubbio le sue affermazioni. Per mantenere desto a lungo il suo interesse bisogna stare al passo con il ritmo vorticoso delle sue giornate, non fargli troppe domande e inserirsi senza fatica nel vastissimo giro delle sue amicizie.

PESCI

Cosa piace e non piace ai Pesci. Dominati dalle emozioni e dotati di un intuito infallibile, i Pesci sono circondati da un’aura di sogni e fantasie che fanno sempre colpo su chi al contrario di loro non riesce a staccarsi dalla realtà. Hanno bisogno di una persona che li faccia sentire protetti e che a sua volta dia l’impressione di apprezzare le mille premure di cui li circondano: guai però a chi li soffoca e cerca di dominarli. Il senso dell’umorismo non è il loro punto forte, ma ammirano chi li fa ridere.