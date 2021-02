OROSCOPO CINESE 2021

Il 12 febbraio 2021 segna l’inizio dell’anno cinese 4719, che terminerà il 31 gennaio 2022. E’ l’anno del Bufalo, il secondo segno dell’oroscopo cinese che si basa sui mesi lunari e per questo motivo non comincia mai nello stesso giorno. Dopo l’anno del Topo, Yang e attivo, tocca ora a un anno Yin più calmo e sereno, all’insegna di impegno e stabilità, che favorisce la realizzazione delle nostre ambizioni purché dimostriamo di saper affrontare con tenacia le inevitabili prove che ci aspettano. Nulla è impossibile nell’anno del Bufalo, basta perseguire con costanza i propri obiettivi seguendo schemi ben precisi: in questi dodici mesi non c’è spazio per l’improvvisazione, e per poter approfittare delle tante occasioni offerte dal destino occorre avere sempre pronto un piano di riserva. Il forte desiderio di successo professionale che ci anima rischia a volte di farci sentire insicuri delle nostre capacità o presi di mira dalla sfortuna: in realtà dobbiamo solo concentrarci e non sprecare tempo ed energia dando la caccia a nemici immaginari. Quest’anno può rivelarsi complesso per chi ha problemi di disciplina e organizzazione, e trarrebbe invece grande giovamento dalla lezione del Bufalo: imparare ad avere un metodo che consenta la miglior organizzazione possibile può infatti consentire anche a chi è allergico a qualsiasi forma di ordine di raggiungere traguardi in apparenza impossibili. L’anno del Bufalo è particolarmente favorevole a chi ha intenzione sia di avviare un progetto professionale che possa rafforzare e migliorare la sua posizione sia di creare una situazione stabile a livello affettivo.

TOPO

Dal 10 febbraio 1948 al 28 gennaio 1949

dal 28 gennaio 1960 al 14 febbraio 1961

dal 15 febbraio 1972 al 2 febbraio 1973

dal 2 febbraio 1984 al 19 febbraio 1984

dal 19 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997

dal 7 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009

dal 25 gennaio 2020 all’11 febbraio 2021

Anno eccellente. Gli affari in corso si concludono con successo. Matrimonio in vista. E’ ora di mettere al mondo un figlio. Segui sempre il tuo intuito.

Lavoro. Hai in comune con il Bufalo la tenacia e la capacità di dedicarti completamente ai progetti che ti stanno a cuore, edificando qualcosa di importante a partire dalle fondamenta: quest’anno ti vede quindi trionfare nelle questioni professionali, grazie anche al tuo intuito fuori del comune e alle idee geniali che ti permettono sempre di toglierti dai pasticci all’ultimo momento. Tutto ciò che vede la luce in questi mesi è destinato al successo.

Amore di coppia. La famiglia è per te fonte di forza e di equilibrio, e ha un valore fondamentale. Nei primi tre mesi dell’anno sei confuso e non capisci a fondo il comportamento del partner; l’autunno è la stagione più bella.

Amore per i single. Irrequieto e più del solito in vena di conquiste, ti guardi di continuo intorno in cerca di nuove e più appetitose prede. Così facendo rischi però di perdere di vista la persona che può davvero renderti felice.

Segni amici. Valida alleanza professionale in vista con un Bufalo. Momenti di amicizia e complicità al fianco di un Cane folle e imprevedibile. Un Drago carismatico è sempre pronto a correre in tuo aiuto, qualsiasi cosa accada.

Il tuo biscotto della fortuna dice: le più grandi soddisfazioni ti arrivano dal lavoro. L’intuito è la tua ancora di salvezza in mille e mille situazioni, anche quelle a prima vista più complesse.

BUFALO

Dal 29 gennaio 1949 al 16 febbraio 1949

dal 15 febbraio 1961 al 4 febbraio 1962

dal 3 febbraio 1973 al 22 gennaio 1974

dal 19 febbraio 1985 all’8 febbraio 1986

dal 7 febbraio 1997 al 27 gennaio 1998

dal 26 gennaio 2009 al 13 febbraio 2010

dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

Carriera, denaro e famiglia al top. Anno adatto alle decisioni importanti e agli exploit professionali. La tua influenza sugli altri segni è innegabile e positiva per tutti loro.

Lavoro. Tramite amici puoi allargare la tua sfera d’influenza professionale, dimostrando di possedere talenti e attitudini di cui non eri consapevole. La primavera è la stagione ideale per chi ha intenzione di avviare una nuova attività. In autunno possono esserci problemi economici dovuti a una gestione poco prudente del denaro: anche nei momenti in cui le cose vanno al meglio occorre limitare le spese. Gli eccessi sono da evitare a ogni costo.

Amore di coppia. La famiglia è al centro dei tuoi pensieri più del solito. Tra gennaio e maggio possibilità di traslochi o trasferimenti dovuti a motivi professionali che rendono ancora più forte il legame con il partner.

Amore per i single. L’estate porta un incontro folgorante in grado di cambiare la vita anche di chi si sente condannato alla solitudine affettiva. In autunno il ritorno di un ex può mandare in crisi chi pianifica troppo.

Segni amici. Un Topo riesce sempre a toglierti dai guai sul lavoro. Il Serpente ti incanta e affascina, e ti sta vicino anche quando non lo tratti come merita. Se cerchi l’amore il Gallo è il tuo partner ideale, fedele e affidabile.

Il tuo biscotto della fortuna dice: la tua forza interiore e la tua affidabilità fanno di te il sostegno indispensabile di chiunque ti frequenti per motivi di lavoro, per amicizia o per amore.

TIGRE

Dal 17 febbraio 1950 al 5 febbraio 1951

dal 5 febbraio 1962 al 24 gennaio 1963

dal 23 gennaio 1974 al 10 febbraio 1975

dal 9 febbraio 1986 al 28 gennaio 1987

dal 28 gennaio 1998 al 15 febbraio 1999

dal 14 febbraio 2010 al 2 febbraio 2011

dall’1 febbraio 2022 al 21 gennaio 2023

Pazienza e diplomazia ti aiutano a superare la seconda metà dell’anno che non mantiene le promesse dei primi sei mesi, quando le cose ti vanno decisamente meglio.

Lavoro. Il tuo amore per l’avventura viene messo a dura prova in questo anno dominato dalla prudenza e dal rispetto delle regole tipiche del Bufalo. La primavera è favorevole agli affari di ogni genere. Maggio ti serve su un piatto d’oro un’occasione da cogliere al volo, senza sprecare tempo consultando amici o colleghi. In autunno devi riflettere bene prima di agire. L’inverno è la stagione dei guadagni in cui tutto succede a grandissima velocità.

Amore di coppia. Il dialogo è la tua arma vincente per superare le tante piccole crisi che ti ritrovi ad affrontare da giugno a dicembre. I primi sei mesi sono i più belli: ti senti amato e compreso, e l’intesa fisica è eccezionale.

Amore per i single. Incontri fatali in primavera. Mancano la voglia e lo spazio per le storie di poco conto, che non ti coinvolgono lasciandoti l’amaro in bocca. In estate svolte importanti per chi sogna di cambiare vita.

Segni amici. Un Cavallo ardente e pieno di passione è il tuo partner ideale: sincero e fedele, ti segue ovunque. Una Lepre diplomatica e prudente ti ama ignorando la tua gelosia. Una Scimmia sa tenerti testa in ogni occasione.

Il tuo biscotto della fortuna dice: se metti da parte la tendenza all’esibizionismo e la voglia di provare brividi proibiti puoi vivere momenti stupendi in cui ti senti veramente al centro dell’universo.

LEPRE

Dal 6 febbraio 1951 al 26 gennaio 1952

dal 25 gennaio 1963 al 12 febbraio 1964

dal 11 febbraio 1975 al 30 gennaio 1976

dal 29 gennaio 1987 al 16 febbraio 1988

dal 16 febbraio 1999 al 4 febbraio 2000

dal 3 febbraio 2011 al 22 gennaio 2012

dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024

Sii ottimista e assumi un atteggiamento positivo per avere la certezza di trascorrere un anno fantastico, ricco di soddisfazioni per ciò che riguarda il settore delle amicizie e quello del denaro.

Lavoro. All’inizio dell’anno i tuoi progetti rallentano ma non si interrompono. Tra aprile e giugno nuovi amici influenti ti aprono le porte di un settore professionale che finora non hai mai preso in considerazione, e che ti riserva grandi soddisfazioni e guadagni. L’estate ti vede impaziente e con mille idee per la testa che ti impediscono di concentrarti. L’autunno è una stagione all’insegna di ottimi risultati, ottenuti sempre con un team di amici.

Amore di coppia. Per te contano l’armonia e la serenità più della passione: la primavera ti vede protagonista accanto a un partner legato alla tua sfera professionale. Leggero nervosismo a ottobre. Inverno da sogno.

Amore per i single. Per trovare l’amore devi forzare la mano al destino: non farti pregare per frequentare giri diversi dai soliti. In un anno in cui l’amicizia svolge un ruolo fondamentale l’amore arriva grazie a un amico.

Segni amici. La Tigre ti aiuta sempre: la forza del suo affetto ti aiuta a superare qualsiasi ostacolo. Se vuoi iniziare una relazione affettiva duratura devi scegliere un Bufalo o un Maiale. Una Capra affettuosa non ti lascia mai.

Il tuo biscotto della fortuna dice: circondati di persone sincere e ottimiste che sanno incoraggiarti in ogni circostanza per avere la certezza di rendere ancora più piacevole questo splendido anno.

DRAGO

Dal 27 gennaio 1952 al 13 febbraio 1953

dal 13 febbraio 1964 al 1 febbraio 1965

dal 31 gennaio 1976 al 17 febbraio 1977

dal 17 febbraio 1988 al 5 febbraio 1989

dal 5 febbraio 2000 al 23 gennaio 2001

dal 23 gennaio 2012 al 9 febbraio 2013

dal 10 febbraio 2024 al 28 gennaio 2025

Non tutti amano sentirsi ricordare all’infinito la lista dei tuoi successi: se non vuoi creare invidie e malumori sii meno vanitoso e più comprensivo nei confronti delle debolezze altrui.

Lavoro. La discrezione è d’obbligo per evitare delusioni ed errori di valutazione. Seguendo l’istinto puoi fare ottimi guadagni. Il tuo segno è il più ambizioso dello zodiaco: tutti ti rispettano, ma quest’anno la tua autorità viene spesso messa in discussione. Il periodo più delicato è tra marzo e agosto quando abbondano le sfide che puoi superare solo agendo con la massima discrezione. Ottobre è il mese delle rivincite e delle vittorie inattese.

Amore di coppia. I primi sei mesi sono caotici, tra discussioni e ripicche che aggravano la situazione di chi è già in crisi. L’estate è il momento adatto alla ripresa: chi già vive un momento felice può decidere di convivere.

Amore per i single. A giugno un travolgente colpo di fulmine può spingerti a cambiare vita. A fine anno potresti decidere di trasferirti in un’altra città per stare vicino a una persona che ti coinvolge nella sua attività lavorativa.

Segni amici. Il Topo ti incanta per la sua capacità di stabilire contatti utili: formate una coppia d’oro. La Scimmia ti diverte, qualunque cosa accada. Il Serpente misterioso ti attira come una calamita. Passione con un Gallo.

Il tuo biscotto della fortuna dice: segui l’esempio del Bufalo che è più serio, paziente e metodico di te nel raggiungere i suoi obiettivi professionali. Trascorri più tempo in compagnia dei tuoi famigliari.

SERPENTE

Dal 14 febbraio 1953 al 2 febbraio 1954

dal 2 febbraio 1965 al 20 gennaio 1966

dal 18 febbraio 1977 al 6 febbraio 1978

dal 6 febbraio 1989 al 26 gennaio 1990

dal 24 gennaio 2001 all’11 febbraio 2002

dal 10 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014

dal 29 gennaio 2025 al 16 febbraio 2026

Più seducente che mai, raccogli amori e onori in abbondanza: la tua velocità di crociera è supersonica e ti fa raggiungere in un lampo persino i traguardi più lontani e in teoria inavvicinabili.

Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno abbondano i colpi di fortuna, e riesci a tessere una rete di conoscenze che si rivelano presto molto utili. La primavera è la stagione migliore, soprattutto per chi è nel settore immobiliare. Un progetto avviato intorno al mese di maggio si realizza in maniera spettacolare da settembre in poi. L’inverno ti vede alle prese con importanti responsabilità che preferiresti sfuggire ma non puoi permetterti di ignorare.

Amore di coppia. In primavera puoi pensare alla convivenza, a mettere al mondo un figlio o ad acquistare una casa con il partner. A luglio devi mostrarti paziente e comprensivo per superare qualche piccola contrarietà.

Amore per i single. L’estate ti vede perdere la testa per una persona che non ti merita e dalla quale devi tutelarti, evitando di prestarle denaro o avviare un’attività in comune. Il partner giusto che ti rende felice arriva a fine anno.

Segni amici. Che tu abbia o meno il cuore libero, ti aspetta un grande amore con il Drago. Amicizia eterna con un Gallo. Divertimento sfrenato con una Scimmia. Un Bufalo è il collega o socio ideale che sa valorizzarti.

Il tuo biscotto della fortuna dice: la fortuna è dalla tua parte per molti mesi, ma per sfruttare al meglio le tante occasioni che ti capitano devi imparare a tenere nel giusto equilibrio la vita professionale e quella affettiva.

CAVALLO

Dal 3 febbraio 1954 al 23 gennaio 1955

dal 21 gennaio 1966 all’8 febbraio 1967

dal 7 febbraio 1978 al 27 gennaio 1979

dal 27 gennaio 1990 al 14 febbraio 1991

dal 12 febbraio 2002 al 31 gennaio 2003

dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015

dal 17 febbraio 2026 al 5 febbraio 2027

L’eleganza con cui riesci a superare gli ostacoli più ostici è proverbiale: a volte però certi tuoi comportamenti troppo spregiudicati rischiano di farti apparire meno affidabile di quanto tu sia in realtà.

Lavoro. In primavera la tua famiglia d’origine ti offre un valido aiuto per raggiungere un obiettivo professionale molto complesso, che agendo da solo rischi di vedersi allontanare sempre più. Accettare i suggerimenti di colleghi più esperti ti consente di rafforzare in estate la tua posizione, minacciata da qualcuno che vorrebbe prendere il tuo posto. In autunno devi riflettere con calma prima di ogni mossa: la strategia è indispensabile per garantirti il trionfo.

Amore di coppia. Fino ad aprile ti senti soffocare all’interno della coppia, soprattutto se condividi interessi lavorativi con il partner. Dolci emozioni a fine anno: anche chi si è separato di recente può ritrovare l’intesa.

Amore per i single. Febbraio e marzo portano colpi di fulmine e incontri in apparenza insignificanti che seppure per vie complicate ti regalano rapporti amorosi di grande intensità. In estate una persona speciale arriva da lontano.

Segni amici. Al fianco di una Tigre puoi creare una coppia magica. Una Capra ti offre un amore tranquillo, privo di scossoni e un po’ noioso. Con un Cane oltre al sentimento c’è la possibilità di diventare ottimi soci d’affari.

Il tuo biscotto della fortuna dice: mantenere un profilo basso ed evitare di vantarti dei tuoi successi ti aiuta a vivere al meglio un anno che ti riserva splendide sorprese, purché tu sappia mantenere umiltà e rispetto degli altri.

CAPRA

Dal 24 gennaio 1955 all’11 febbraio 1956

dal 9 febbraio 1967 al 30 gennaio 1968

dal 28 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980

dal 15 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992

dall’1 febbraio 2003 al 21 gennaio 2004

dal 19 febbraio 2015 al 7 febbraio 2016

dal 6 febbraio 2027 al 25 gennaio 2028

In questo anno complicato non mancano le belle sorprese in tutti i settori della vita quotidiana, grazie alle quali il duro impegno necessario a superare intoppi e ostacoli ti risulta più tollerabile.

Lavoro. In primavera non farti prendere dal panico: impegnato su troppi fronti hai paura di non cavartela, e invece ti basta riflettere con calma prima di agire per trovare la soluzione alle varie crisi. In autunno devi negoziare con colleghi e superiori per ottenere l’incarico o l’aumento di stipendio che ritieni ti spetti di diritto. Sono favoriti i lavori legati alla moda, la gastronomia, l’arte e la comunicazione. A dicembre puoi firmare un importante contratto.

Amore di coppia. Massima prudenza in estate: dal confronto alla lite il passo è breve, e le conseguenze possono essere pesanti. Le intromissioni esterne sono pericolose. In autunno il sole torna a splendere sulla tua vita affettiva.

Amore per i single. I flirt estivi sono tanti e divertenti, ma è poco probabile che abbiano un seguito. E’ a fine anno che l’amore bussa alla tua porta, deciso a fermarsi a lungo al tuo fianco. Grande passione fisica a novembre.

Segni amici. Intesa da sogno con un Maiale. Nei momenti difficili una Scimmia riesce a risollevarti il morale come nessun altro al mondo. Una Lepre raffinata ti garantisce la sicurezza affettiva ed economica a cui aspiri.

Il tuo biscotto della fortuna dice: quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, e quindi quest’anno invece di fare la vittima rimboccati le maniche e datti da fare ogni volta che ti senti preso di mira dal destino.

SCIMMIA

Dal 12 febbraio 1956 al 30 gennaio 1957

dal 30 gennaio 1968 al 16 febbraio 1969

dal 16 febbraio 1980 al 4 febbraio 1981

dal 4 febbraio 1992 al 22 gennaio 1993

dal 22 gennaio 2004 all’8 febbraio 2005

dall’8 febbraio 2016 al 27 gennaio 2017

dal 26 gennaio 2028 al 12 febbraio 2029

Anche nei momenti più complicati il tuo inarrestabile ottimismo ti aiuta a trovare la soluzione più facile e meno impegnativa: la capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno è la tua arma vincente.

Lavoro. In primavera e in estate ti senti insicuro e temi di non avere le doti necessarie a superare le tante difficoltà di cui è disseminato il tuo cammino: per vincere ti basta mantenere la calma. L’autunno vede un improvviso cambiamento di rotta che all’inizio ti lascia incerto e confuso, ma ben presto la nuova direzione da imboccare ti diventa chiara. In inverno se sai adeguarti alle tante novità in arrivo puoi trionfare senza fatica su nemici e rivali.

Amore di coppia. In estate il partner si lamenta per la scarsa attenzione che gli riservi: il lavoro occupa tutti i tuoi pensieri, e le preoccupazioni ti impediscono di concentrarti come vorresti sull’amore. Tutto migliora in inverno.

Amore per i single. Fino a maggio tieni gli occhi ben aperti perché l’amore si avvicina a grandi passi. In estate un affascinante sconosciuto ti fa perdere la testa: per averlo al tuo fianco devi sacrificare qualcosa di importante.

Segni amici. Splendida amicizia con il Topo, che è anche il tuo collega ideale. In amore ti sembra di sognare al fianco di un Drago. Complicità sentimentale con un Maiale. Divertimento e trasgressione con un Serpente.

Il tuo biscotto della fortuna dice: sei predisposto per il successo, e nei pochi momenti in cui le cose non vanno come vorresti l’amore sincero di chi ti sta vicino è per te fonte di energia e voglia di fare.

GALLO

Dal 31 gennaio 1957 al 17 febbraio 1958

dal 17 febbraio 1969 al 5 febbraio 1970

dal 5 febbraio 1981 al 24 gennaio 1982

dal 23 gennaio 1993 al 9 febbraio 1994

dal 9 febbraio 2005 al 28 gennaio 2006

dal 28 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018

dal 13 febbraio 2029 al 2 febbraio 2030

Ambizioso e perfezionista, quest’anno godi del rispetto e dell’ammirazione di tutti coloro con cui entri in contatto. Molti chiedono i tuoi saggi consigli, e la disponibilità che mostri aiutandoli senza farti pregare ti rende onore.

Lavoro. Animato da un’incredibile voglia di fare non senti la stanchezza e puoi contare su una lucidità mentale unica. Attento solo a non essere in qualche modo sfruttato da chi è privo di scrupoli e non possiede un millesimo della tua forza di volontà. Tra aprile e giugno puoi avviare un progetto destinato a lasciare senza parole colleghi e collaboratori. Offerta vantaggiosa in arrivo in autunno. L’inverno è la stagione giusta per gli investimenti.

Amore di coppia. Ora puoi dire di aver imparato la lezione, e invece di soffocare sempre le tue emozioni sai aprire il cuore al partner, rafforzando così anche il legame più traballante o che attraversa una fase di noia e stanchezza.

Amore per i single. Una trasferta di lavoro o una riunione famigliare ti offrono l’occasione di incontrare una persona speciale capace di farti battere il cuore come non accadeva da tempo. Flirt poco impegnativo a fine anno.

Segni amici. Un enigmatico Serpente è la tua metà della mela. Se hai un legame clandestino con un Drago, quest’anno la vostra storia diventa ufficiale. L’intesa con un Bufalo è perfetta. Affari d’oro con una Scimmia.

Il tuo biscotto della fortuna dice: sfrutta al meglio la tua capacità di raccogliere informazioni e farne un uso corretto ma utile al raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali.

CANE

Dal 18 febbraio 1958 al 7 febbraio 1959

dal 6 febbraio 1970 al 26 gennaio 1971

dal 25 gennaio 1982 al 12 febbraio 1983

dal 10 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995

dal 29 gennaio 2006 al 17 febbraio 2007

dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019

dal 3 febbraio 2030 al 22 gennaio 2031

Il lavoro non ti manca, ma per tutto l’anno hai l’impressione che i tuoi sforzi non vengano ricompensati abbastanza, né dal punto di vista economico né da quello delle gratificazioni personali. La famiglia è il nido dove ti rigeneri.

Lavoro. Anno di alti e bassi che non dipendono però dal tuo rendimento: l’importante è che nei momenti meno favorevoli tu sia sempre consapevole delle tue notevoli capacità. In primavera l’insoddisfazione può spingerti a sprecare tempo ed energie dedicandoti a troppi progetti contemporaneamente. In autunno hai la conferma che tra i tanti progetti che hai in ballo ce n’è uno solo che merita la tua completa attenzione ed è destinato al successo.

Amore di coppia. Forse perché distratto dal lavoro non riesci a concentrarti sulle questioni di cuore, e dando troppo spesso il partner per scontato rischi di creare malumori e tensioni che svaniscono prima dell’inverno.

Amore per i single. I flirt abbondano, soprattutto in estate, ma nessuno riesce a coinvolgerti al punto di volerti impegnare. Solo in autunno un incontro si discosta dagli altri, ma si tratta di una persona per te troppo impegnativa.

Segni amici. Trascorri momenti indimenticabili con un Maiale dolce e sensuale. Sia in amore sia sul lavoro la Tigre è il tuo partner ideale. Complicità assoluta con un Cavallo. Al fianco di una Lepre ti senti sempre al sicuro.

Il tuo biscotto della fortuna dice: approfitta di questo anno per molti versi d’attesa e riflessione per elaborare strategie vincenti in grado di farti poi ripartire verso grandiosi traguardi professionali.

MAIALE

Dall’8 febbraio 1959 al 27 gennaio 1960

dal 27 gennaio 1971 al 24 febbraio 1972

dal 13 febbraio 1983 all’1 febbraio 1984

dal 31 gennaio 1995 al 18 febbraio 1996

dal 18 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008

dal 5 febbraio 2019 al 24 gennaio 2020

dal 2 gennaio 2031 al 10 febbraio 2032

Anno piacevole e rilassante: hai l’impressione che non accada nulla di speciale mentre in realtà puoi portare a compimento progetti di lavoro e affettivi che hanno avuto un inizio movimentato lo scorso anno.

Lavoro. La serietà e l’impegno con cui affronti le questioni professionali ti aiutano a superare gli intoppi che in primavera si succedono a raffica, disturbandoti pur senza impedirti di proseguire per la tua strada. In estate e autunno sono favoriti i concorsi; eventuali corsi di specializzazione si rivelano utili a chi è in cerca di un primo impiego. Per le promozioni e gli aumenti di stipendio occorre aspettare la fine dell’anno. Ignora gli invidiosi.

Amore di coppia. Anno all’insegna della stabilità per tutti coloro che hanno già al proprio fianco una persona; chi sogna di allargare la famiglia ci riesce senza fatica nonostante qualche piccolo dubbio dell’ultimo minuto.

Amore per i single. Da giugno in poi chi cerca l’anima gemella la trova nei posti più impensati, in ambienti che non gli appartengono e per i quali ha sempre provato una certa diffidenza. Inverno romantico e ricco di incontri.

Segni amici. Una Capra ti regala gioia e serenità. E’ ora di rendere ufficiale la tua storia d’amore con un Cane. La Tigre ti protegge sul lavoro. Un Topo e una Scimmia sono i tuoi amici ideali. Amore sensuale con una Lepre.

Il tuo biscotto della fortuna dice: la tua capacità di accogliere le confidenze di amici e famigliari senza mai rivelarne una sola parola fa sì che tutti abbiano di te la massima considerazione e siano sempre pronti ad aiutarti.