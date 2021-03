OROSCOPO CINESE DEL MESE DI MARZO

TOPO

Dal 10 febbraio 1948 al 28 gennaio 1949

dal 28 gennaio 1960 al 14 febbraio 1961

dal 15 febbraio 1972 al 2 febbraio 1973

dal 2 febbraio 1984 al 19 febbraio 1984

dal 19 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997

dal 7 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009

dal 25 gennaio 2020 all’11 febbraio 2021

Lavoro. Le incombenze da sbrigare sono tante e ti costano stress e fatica in abbondanza. Nei primi dieci giorni del mese anche i rapporti con colleghi e superiori sono fonte di tensione, in seguito l’atmosfera migliora. Puoi raccogliere consensi e soddisfazioni a patto che tieni a bada l’aggressività: dai l’impressione di sentirti superiore a chi ti sta intorno, e questo tuo atteggiamento dovuto all’insicurezza complica inevitabilmente i tuoi rapporti con gli altri. Ottime novità per chi è in cerca di un’occupazione: si fa viva una persona che avevi contattato mesi fa e all’epoca ti aveva ignorato perché non era in grado di offrirti una posizione adatta a te.

Amore di coppia. Sei insoddisfatto della tua situazione sentimentale perché il tuo rapporto al momento è dominato dalla noia e dalla mancanza di passione, un elemento per te fondamentale. Evita di rimuginare troppo.

Amore per i single. Grazie a un amico di vecchia data puoi conoscere qualcuno che ti fa perdere la testa: al momento è impegnato ma fra tre mesi sarà libero e disponibile. Sii meno timido e più espansivo.

Il tuo biscotto della fortuna dice: smetti di compatirti e sentirti perseguitato dalla sorte, e cerca invece di fare un inventario onesto di tutte le cose belle che abbelliscono la tua vita e in questo periodo tendi a dimenticare.

BUFALO

Dal 29 gennaio 1949 al 16 febbraio 1949

dal 15 febbraio 1961 al 4 febbraio 1962

dal 3 febbraio 1973 al 22 gennaio 1974

dal 19 febbraio 1985 all’8 febbraio 1986

dal 7 febbraio 1997 al 27 gennaio 1998

dal 26 gennaio 2009 al 13 febbraio 2010

dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

Lavoro. Fai una gran fatica a concentrarti e a trovare la soluzione ideale per alcuni piccoli problemi che affrontati con calma e serenità sparirebbero in un lampo. Ti senti stanco e demotivato, e ti capita spesso di pensare che un altro posto di lavoro potrebbe offrirti maggiori soddisfazioni, oltre che entrate economiche più consistenti: procedi con la massima prudenza, non essere impulsivo e prima di agire cerca di capire quali sono le tue reali esigenze. Segui i consigli di un famigliare che da tempo cerca di infonderti la sicurezza nelle tue capacità che sembra mancarti: ti basterebbe avere la giusta prospettiva per affrontare il lavoro con serenità.

Amore di coppia. Devi comunicare meglio con il partner: a causa del tuo modo di fare distaccato non riesce a parlarti di questioni importanti come il suo imminente trasferimento per questioni di lavoro.

Amore per i single. Non riesci a capire fino a che punto vuoi iniziare un nuovo rapporto o preferisci continuare ad approfittare della tua momentanea solitudine per corteggiare più persone.

Il tuo biscotto della fortuna dice: preservare a ogni costo la tua tranquillità non è una ragione sufficiente a ignorare tutto ciò che non funziona sul lavoro e in amore. Affrontare i problemi è già una prima vittoria.

TIGRE

Dal 17 febbraio 1950 al 5 febbraio 1951

dal 5 febbraio 1962 al 24 gennaio 1963

dal 23 gennaio 1974 al 10 febbraio 1975

dal 9 febbraio 1986 al 28 gennaio 1987

dal 28 gennaio 1998 al 15 febbraio 1999

dal 14 febbraio 2010 al 2 febbraio 2011

dall’1 febbraio 2022 al 21 gennaio 2023

Lavoro. Metti troppo in discussione le tue capacità professionali, e a causa delle tue incertezze colleghi e superiori non si sentono a proprio agio ogni volta che hanno a che fare con te. Le occasioni valide non ti mancano, soprattutto sei hai una attività commerciale: rifletti pure con calma ma non perdere troppo tempo, e soprattutto non lasciarti frenare dal timore di non essere all’altezza delle aspettative degli altri. Rinunciare in partenza a qualsiasi opportunità ti capiti sarebbe un errore dato che il periodo è favorevole ai cambiamenti e all’avvio di nuovi lavori. Gli attacchi di pigrizia vanno combattuti e vinti, evitando dannose perdite di tempo.

Amore di coppia. Liberati del rancore e del desiderio di vendetta per un torto che forse ti sei solo immaginato, e la tua vita sentimentale ti riserverà splendidi momenti di grande tenerezza e passione.

Amore per i single. Non essere pessimista, e non continuare a pensare di aver chiuso per sempre con l’amore: ti sei convinto che la vita di coppia non faccia per te, e invece stai per incontrare la tua anima gemella.

Il tuo biscotto della fortuna dice: dedica qualche ora a te stesso, rilassati e resta in contatto con le persone che più ti risollevano il morale, in modo da cancellare i pensieri cupi che possono frenarti.

LEPRE

Dal 6 febbraio 1951 al 26 gennaio 1952

dal 25 gennaio 1963 al 12 febbraio 1964

dal 11 febbraio 1975 al 30 gennaio 1976

dal 29 gennaio 1987 al 16 febbraio 1988

dal 16 febbraio 1999 al 4 febbraio 2000

dal 3 febbraio 2011 al 22 gennaio 2012

dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024

Lavoro. In ufficio ti senti preso di mira, la tensione è altissima, ma nonostante la fatica e lo stress riesci a raggiungere tutti i tuoi obiettivi, approfittando anche di un paio di occasioni che sfuggono a colleghi meno concentrati di te. La stanchezza fisica che ti opprime non ti impedisce di elaborare progetti e strategie che magari non vanno subito in porto ma nel giro di pochi mesi ti portano di sicuro soddisfazioni e guadagni. La tua capacità di organizzarti nel migliore dei modi ti consente di aggirare gli ostacoli sparsi sul tuo cammino da un superiore deciso a fare bella figura a tue spese: stai tranquillo, non è per niente in grado di danneggiarti.

Amore di coppia. Restare in un angolo convinto di avere ragione e attribuendo la colpa di qualsiasi problema al partner è un errore che devi evitare a tutti i costi: basta aprire il cuore e parlare per risolvere ogni cosa.

Amore per i single. Un incontro inatteso o un messaggio che ti arriva per sbaglio: questo mese l’amore ti arriva per caso, quando meno te l’aspetti, e ti riempie di gioia di vivere come non ti accadeva da tempo.

Il tuo biscotto della fortuna dice: una discussione fra persone a te molto care ti mette di pessimo umore, spingendoti a intervenire affinché tra loro torni al più presto il sereno. E il merito sarà tutto tuo.

DRAGO

Dal 27 gennaio 1952 al 13 febbraio 1953

dal 13 febbraio 1964 all'1 febbraio 1965

dal 31 gennaio 1976 al 17 febbraio 1977

dal 17 febbraio 1988 al 5 febbraio 1989

dal 5 febbraio 2000 al 23 gennaio 2001

dal 23 gennaio 2012 al 9 febbraio 2013

dal 10 febbraio 2024 al 28 gennaio 2025

Lavoro. Periodo molto delicato: la tua creatività è ai massimi livelli, e ci sono anche alcune occasioni in vista, ma la tua mancanza di entusiasmo e i tuoi timori legati a un cambiamento di rotta che temi di non saper gestire possono impedirti di raggiungere obiettivi che sono invece alla tua portata. Non porti troppe domande, e non confidare le tue eventuali paure a colleghi poco sinceri che potrebbero approfittare della tua momentanea debolezza. Ti basterebbe trovare il coraggio di lanciarti per risolvere anche alcuni problemi finanziari che nelle ultime settimane ti hanno impedito di vivere con maggiore serenità la tua vita quotidiana.

Amore di coppia. Le tue certezze vacillano, al pari della tua fiducia nel partner: le discussioni abbondano, la calma scarseggia, e per i rapporti più traballanti il rischio di chiudere è elevato. Occorrono pazienza e volontà.

Amore per i single. Niente va come vorresti: chi cerchi ha in mente qualcun altro, e chi ti cerca ti sembra la persona più noiosa e insignificante della terra. Cambi umore troppo spesso, e chi ti sta vicino non l’apprezza.

Il tuo biscotto della fortuna dice: devi imparare a distinguere tra i reali motivi di preoccupazione e ciò che è invece solo frutto delle tue paure ingigantite. Sii più rispettose delle regole, in amore e sul lavoro.

SERPENTE

Dal 14 febbraio 1953 al 2 febbraio 1954

dal 2 febbraio 1965 al 20 gennaio 1966

dal 18 febbraio 1977 al 6 febbraio 1978

dal 6 febbraio 1989 al 26 gennaio 1990

dal 24 gennaio 2001 all’11 febbraio 2002

dal 10 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014

dal 29 gennaio 2025 al 16 febbraio 2026

Lavoro. Cambiamenti in vista in ambito professionale che lasciano te per primo senza parole: le tue proposte sono elaborate con tanta precisione e illustrate con tanta convinzione da essere accettare in tempi brevissimi dai tuoi superiori e da chiunque abbia il potere di affidarti un incarico di prestigio. Momento d’oro anche per chi è in cerca di un impiego: prima di partire a testa bassa in mille direzioni diverse, sprecando tempo ed energia, devi avere le idee chiare in merito a ciò che vuoi fare davvero, e a quali sono le tue reali attitudini. La tua capacità di risolvere rapidamente problemi di ogni tipo è un importante elemento a tuo favore.

Amore di coppia. Ti va tutto nel migliore dei modi, merito sia della buona sorte sia del tuo atteggiamento rilassato e sicuro di te che ti rende prezioso e importante agli occhi del partner. Passione alle stelle.

Amore per i single. Amici, famigliari e colleghi si impegnano al massimo per aiutarti a trovare l’anima gemella, ed è proprio grazie all’intervento di una persona cara che la tua vita affettiva si trasforma al meglio.

Il tuo biscotto della fortuna dice: non sprecare il tuo tempo e la pazienza degli altri continuando a lamentarti dei tuoi recenti insuccessi, dovuti a un insieme di ragioni che tra poco non esisteranno più.

CAVALLO

Dal 3 febbraio 1954 al 23 gennaio 1955

dal 21 gennaio 1966 all’8 febbraio 1967

dal 7 febbraio 1978 al 27 gennaio 1979

dal 27 gennaio 1990 al 14 febbraio 1991

dal 12 febbraio 2002 al 31 gennaio 2003

dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015

dal 17 febbraio 2026 al 5 febbraio 2027

Lavoro. Accettare l’aiuto degli altri ti sembra una forma di debolezza imperdonabile, e invece dovresti imparare a essere più umile e ad accogliere con il giusto entusiasmo qualunque suggerimento possa rivelarsi utile alla tua carriera. La tua volontà è incrollabile, al pari della fiducia che provi nelle tue doti professionali, ma è importante anche avere il coraggio di avviare nuove iniziative, contrattare la tua posizione e assecondare la voglia di cambiamento che ti assale soprattutto nella seconda metà del mese. Evita di mostrarti troppo intransigente nelle occasioni che richiedono diplomazia, pazienza e moderazione da parte tua.

Amore di coppia. Andare d’accordo con il partner a volte è una missione quasi impossibile, e spesso la gelosia e la tendenza a tenere tutti e tutto sotto controllo rischia di crearti grossi problemi: sii più disponibile.

Amore per i single. Mettiti in gioco, accetta inviti e appuntamenti al buio: nell’aria c’è qualcosa di nuovo, speciale e importante per te, devi solo avere il coraggio e osare. Una persona unica ti sta aspettando.

Il tuo biscotto della fortuna dice: dal punto di vista finanziario evita di correre rischi inutili, non è il momento adatto alle spese inutili e agli investimenti azzardati. Col denaro la prudenza è d’obbligo.

CAPRA

Dal 24 gennaio 1955 all’11 febbraio 1956

dal 9 febbraio 1967 al 30 gennaio 1968

dal 28 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980

dal 15 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992

dall’1 febbraio 2003 al 21 gennaio 2004

dal 19 febbraio 2015 al 7 febbraio 2016

dal 6 febbraio 2027 al 25 gennaio 2028

Lavoro. Se impari a delegare e a fidarti dell’aiuto che possono darti colleghi e collaboratori, la tua vita professionale può diventare infinitamente meno faticosa e più piacevole: sulla tua scrivania si sono accumulati troppi arretrati, e se non vuoi rischiare di compiere qualche errore ti conviene condividere l’onere delle tante incombenze rimaste in sospeso. Organizza con maggior precisione la tua giornata lavorativa in modo da evitare gli sprechi di tempo. Le risposte che aspetti da tempo immemore sono in arrivo entro la fine del mese: se non ne sei del tutto soddisfatto, torna alla carica e cerca l’appoggio di un superiore con cui ha un’ottima intesa.

Amore di coppia. Le prime due settimane del mese sono piuttosto complicate: hai l’impressione di dover risolvere da solo tutti i problemi della vita famigliare. In seguito l’atmosfera si alleggerisce anche se di poco.

Amore per i single. Mese all’insegna della noia ravvivato da un paio di incontri che ti emozionano a fondo ma coinvolgono persone dallo stile di vita molto complicato a cui non è sicuro che tu riesca ad abituarti.

Il tuo biscotto della fortuna dice: eventuali proposte di lavoro devono essere elaborate con la massima attenzione, in questo periodo la stanchezza ti porta a compiere pericolosi errori di valutazione.

SCIMMIA

Dal 12 febbraio 1956 al 30 gennaio 1957

dal 30 gennaio 1968 al 16 febbraio 1969

dal 16 febbraio 1980 al 4 febbraio 1981

dal 4 febbraio 1992 al 22 gennaio 1993

dal 22 gennaio 2004 all’8 febbraio 2005

dall’8 febbraio 2016 al 27 gennaio 2017

dal 26 gennaio 2028 al 12 febbraio 2029

Lavoro. Intesa difficile con i colleghi: la tensione che si è creata con una certa persona si è diffusa rendendo più complicati i rapporti di tutti. Intorno al 20 la situazione migliora: l’atmosfera diventa più serena, e districarti fra i tanti problemi che ti assillano è meno impegnativo. La pazienza e la capacità di saper aspettare tempi migliori senza farti prendere dallo sconforto sono la tua arma vincente. La proposta di una persona che ancora non conosci a fine mese ti consente di avere in mano un’arma potente per negoziare la tua posizione e ottenere tutto ciò che ritieni ti sia dovuto. I consigli di un famigliare ti sono utili più del solito.

Amore di coppia. L’intesa perfetta che ti lega al partner ti consente di affrontare con lo spirito giusto gli eventuali problemi di lavoro. E’ possibile l’avvio di un progetto comune che porterà ottimi frutti in inverno.

Amore per i single. La tua solitudine affettiva sta per terminare: amici comuni ti mettono in contatto con una persona diversa da quelle che frequenti di solito e che ti cattura da subito per la sua straordinaria vitalità.

Il tuo biscotto della fortuna dice: il tuo settore finanziario richiede attenzione e prudenza, le conseguenze di alcuni passi falsi compiuti negli scorsi mesi ti stanno tuttora complicando la vita.

GALLO

Dal 31 gennaio 1957 al 17 febbraio 1958

dal 17 febbraio 1969 al 5 febbraio 1970

dal 5 febbraio 1981 al 24 gennaio 1982

dal 23 gennaio 1993 al 9 febbraio 1994

dal 9 febbraio 2005 al 28 gennaio 2006

dal 28 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018

dal 13 febbraio 2029 al 2 febbraio 2030

Lavoro. Mese impegnativo: hai l’impressione che ti vada tutto storto, nessuno si sogni di aiutarti e tutti facciano l’impossibile per intralciare i tuoi piani. Una visione del mondo così negativa non è del tutto immotivata, ma non è certo facendo la vittima che puoi migliorare la tua situazione. Per prima cosa impara a organizzarti meglio e a non accavallare impegni che non sei poi in grado di rispettare, e prendi inoltre la sana abitudine di delegare le incombenze che non richiedono una particolare attenzione e ti fanno perdere una quantità eccessiva di tempo. Anche avere uno sguardo d’insieme più ampio può esserti di grande aiuto.

Amore di coppia. La nostalgia ti assale in mille occasioni e rischia di farti apparire distaccato: se la tua coppia ha vissuto momenti migliori, invece di limitarti a rivivere il passato impegnati per migliorare il presente.

Amore per i single. Stanco di non avere nessuno al tuo fianco, a metà mese corteggi una persona con la quale non hai nulla in comune, e che si rivela ben presto deludente. A fine mese arriva qualcuno più interessante.

Il tuo biscotto della fortuna dice: non cercare di imporre a ogni costo la tua volontà, potresti crearti nemici sia sul lavoro che nella cerchia delle conoscenze più strette. Impara la preziosa arte della diplomazia.

CANE

Dal 18 febbraio 1958 al 7 febbraio 1959

dal 6 febbraio 1970 al 26 gennaio 1971

dal 25 gennaio 1982 al 12 febbraio 1983

dal 10 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995

dal 29 gennaio 2006 al 17 febbraio 2007

dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019

dal 3 febbraio 2030 al 22 gennaio 2031

Lavoro. Nella prima metà del mese ti serve una dose extra di ottimismo per superare indenne i pettegolezzi e gli ostacoli creati da certi colleghi a dir poco sgradevoli. In seguito la sorte ti offre alcune occasioni molto valide, che puoi cogliere al volo se riesci a dare la giusta priorità agli impegni che ti sei già preso: un ritardo o una distrazione potrebbero danneggiare la tua posizione lavorativa. Non lasciarti travolgere dalle emozioni e dalla paura di sbagliare, e agisci seguendo lo schema logico di volta in volta più adatto alla situazione. Una certa insoddisfazione di base del tutto immotivata ti impedisce di apprezzare come vorresti i risultati ottenuti.

Amore di coppia. Gli astri proteggono la tua vita sentimentale, favorendo il pieno accordo fisico e mentale con il partner. Una sorta di magia unisce i vostri cuori, e nessuno al mondo può inserirsi tra di voi.

Amore per i single. Problemi legati alla famiglia d’origine ti impediscono di dedicarti come vorresti ad alcune nuove conoscenze che promettono molto bene: lascia perdere i guai famigliari e pensa prima di tutto a te stesso.

Il tuo biscotto della fortuna dice: qualunque risultato tu possa ottenere è completamente merito tuo, e non devi in alcun modo sentirti debitore nei confronti di chi cerca di ottenere da te qualcosa in cambio.

MAIALE

Dall’8 febbraio 1959 al 27 gennaio 1960

dal 27 gennaio 1971 al 24 febbraio 1972

dal 13 febbraio 1983 all’1 febbraio 1984

dal 31 gennaio 1995 al 18 febbraio 1996

dal 18 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008

dal 5 febbraio 2019 al 24 gennaio 2020

dal 2 gennaio 2031 al 10 febbraio 2032

Lavoro. Un progetto a cui ti dedichi da tempo comincia a dare buoni frutti, anche se con una lentezza che ti sembra eccessiva. Già nei primi giorni del mese ti si presentano alcune occasioni molto valide da non trascurare: devi valutarle con calma in modo da dare la precedenza a quelle realmente più importanti. Nell’ultima settimana del mese metti in campo tutte le tue conoscenze e non esitare a chiedere aiuto a chi può darti una mano: la tua eccessiva ambizione potrebbe farti compiere alcuni spiacevoli errori di valutazione. Se qualcuno ti ha promesso qualcosa, è il momento giusto per ricordarglielo ed esigere i tuoi eventuali crediti.

Amore di coppia. Buone notizie in vista per chi sogna di allargare la famiglia o sta cercando casa per dare il via a una convivenza. Chi ha appena incontrato il partner ideale deve imparare a pensare per due.

Amore per i single. L’amore è in arrivo per tutti, ma soprattutto per chi crede di non cercarlo e di avere ben altri programmi: incontri inattesi e simpatie improvvise migliorano la vita di molti.

Il tuo biscotto della fortuna dice: evita di essere troppo sicuro di te stesso e di credere che la fortuna debba per forza schierarsi dalla tua parte, a meno che tu non voglia rischiare delusioni e ritardi.