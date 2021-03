OROSCOPO NUMEROLOGICO DALL'11 AL 17 MARZO

Grazie all’antica arte divinatoria della numerologia possiamo definire la vibrazione energetica che ci accompagna nell’arco del 2021. Per scoprire il numero che oltre a dare l’impronta al nostro anno ci svela ciò che ci accade ogni settimana dobbiamo sommare tra loro il giorno, il mese e l'anno della nostra nascita riducendoli a una cifra tra l'1 e il 9 (per esempio 1 dicembre 1960 corrisponde a 1+1+2+1+9+6+0 = 20 2+0= 2), e aggiungere poi al risultato 5, che è il numero universale corrispondente al 2021 (2+2+1=5).

Per un persona nata l’1 dicembre 1960 il 2018 è dunque un anno personale 7 (2 + 5 = 7), e il 7 è il numero relativo al suo oroscopo settimanale.

1. SFIDE A NON FINIRE

Settimana di sfide che puoi superare senza fatica a patto che qualunque cosa accada tu non venga meno ai tuoi principi e mantenga il più possibile una visione ampia e oggettiva delle varie situazioni. Le tue parole e il tuo comportamento hanno una notevole influenza sulle persone che ti stanno intorno, colleghi e famigliari: ecco perché è particolarmente importante che tu mantenga la calma e non ti lasci trascinare dagli eventi, in caso contrario rischieresti di trasmettere agli altri i tuoi timori e le tue incertezze come hai più volte fatto in passato.

Sei in coppia? Non essere troppo invadente.

Sei single? Quella persona potrebbe renderti felice.

Intesa perfetta con 3 e 9.

Momenti delicati con 4 e 6.

2. VOGLIA DI LIBERTA’

Hai un gran bisogno di stare per conto tuo, lontano dai controlli e dalle imposizioni che in questo periodo ti fanno sentire molto a disagio in ufficio. Una persona con cui sei a stretto contatto suscita in te rabbia e risentimento che non riesci a mascherare, peggiorando così il vostro rapporto. Dovresti cercare di assumere un atteggiamento deciso e coraggioso che susciti il giusto rispetto in chiunque entri in contatto con te. Un amico in crisi sentimentale è troppo possessivo per i tuoi gusti e non riesce a capire che le sue continue lamentele sulla sua ex ti esasperano.

Sei in coppia? Sii più comprensivo.

Sei single? Il fascino di una persona molto diversa da te ti ha catturato.

Intesa perfetta con 1 e 6.

Momenti delicati con 4 e 7.

3. OTTIME OPPORTUNITA’

Questa settimana puoi contare su numerose occasioni di lavoro che richiedono la massima attenzione da parte tua. Per prima cosa devi valutare con calma, senza tranciare giudizi affrettati, le persone che ti presentano offerte a prima vista troppo vantaggiose per essere reali: agisci con prudenza ma non abbandonare del tutto progetti che dopo una piccola revisione ti garantiranno davvero ottimi risultati. Cerca di tenerti il più possibile alla larga dai social: negli ultimi tempi ti lasci coinvolgere da polemiche e discussioni che sono solo una perdita di tempo.

Sei in coppia? Evita le ripicche.

Sei single? Sorridi di più e sii meno scontroso.

Intesa perfetta con 8 e 9.

Momenti delicati con 1 e 5.

4. LOTTE DI POTERE

La paura di non essere all’altezza delle sfide che alcuni colleghi molto competitivi ti lanciano in continuazione rischia di farti commettere qualche piccolo errore di valutazione. Sei una persona incredibilmente abitudinaria, e qualsiasi cambiamento alla tua routine ti provoca vere e proprie crisi di panico: in questi giorni devi accettare l’idea che in campo professionale la tua quotidianità debba subire per forza qualche modifica al fine di dare il giusto risalto ad alcune zone d’ombra. Se ti ostini a volerti vendicare di un torto subito rischi di finire nei guai.

Sei in coppia? Una frase innocua non deve metterti in agitazione.

Sei single? Vinci la pigrizia e accetta un invito.

Intesa perfetta con 5 e 8.

Momenti delicati con 6 e 7.

5. SII PIU’ SELETTIVO

Trascorri più tempo con le persone che ti fanno stare bene e ti caricano di energia, stando alla larga da chi ha su di te un effetto deprimente: anche se in ufficio non puoi ignorare del tutto i colleghi meno sinceri e più opportunisti sei in grado di limitare al massimo i contatti con loro, evitando così di lasciarti ferire dalla loro ipocrisia. La voglia di fare nuove conoscenze può spingerti a commettere errori di valutazione: tra le persone incontrate in questi giorni c’è qualcuno che non merita la tua fiducia. Non permettere a nessuno di farti dubitare delle tue capacità.

Sei in coppia? Fai una sorpresa al partner.

Sei single? Incontro piacevole all’orizzonte.

Intesa perfetta con 2 e 4.

Momenti delicati con 1 e 3.

6. POTERE & SOLITUDINE

Questa settimana puoi ottenere risultati insperati in campo professionale: le soddisfazioni vanno oltre ogni tua più rosea aspettativa. Il lavoro occupa tutti i tuoi pensieri e buona parte del tuo tempo, impedendoti così di dedicarti come vorresti ad amici e famigliari. Anche la vita di coppia ne risente. Un’idea in apparenza banale può rivelarsi vincente per chi ha una attività commerciale al momento in difficoltà. Il coraggio di agire viene sempre premiato. E’ naturale che la mancata riconoscenza da parte di un amico che di recente hai tolto dai pasticci ti ferisca molto.

Sei in coppia? Rifletti bene prima di parlare.

Sei single? Un appuntamento al buio sarà un successo.

Intesa perfetta con 4 e 7.

Momenti delicati con 5 e 9.

7. NERVOSISMO

Hai i nervi a fior di pelle per un sacco di motivi diversi che non bastano però a giustificare la tua insofferenza e la tendenza a maltrattare chiunque non capisca al volo le tue istruzioni, sul lavoro e in famiglia. Può darsi che alcune previsioni riguardanti la tua situazione finanziaria si siano rivelate errate: niente panico, si tratta di uno sbaglio di poco conto a cui puoi ancora porre rimedio. Un’amicizia traballa: sei sicuro di volerle dare il colpo di grazia? Imboccare una nuova direzione in campo professionale ti spaventa ma potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Sei in coppia? Concediti una serata con il partner.

Sei single? Aspetta tempi migliori.

Intesa perfetta con 1 e 5.

Momenti delicati con 2 e 3.

8. NOSTALGIA

Impara a delegare le incombenze meno importanti che ti fanno perdere troppo tempo, in modo da dedicarti a quelle che solo tu sai affrontare nel migliore dei modi. L’incontro casuale con una persona che non frequenti da anni suscita in te un misto di nostalgia e voglia di ricominciare, recuperando un rapporto di cui hai sempre sentito la mancanza. L’atteggiamento di un collega ti irrita: diglielo chiaramente invece di limitarti a spettegolare alle sue spalle, creando così in ufficio un’atmosfera di dubbi e sospetti. Hai bisogno di rilassarti in perfetta solitudine.

Sei in coppia? Non correre rischi inutili.

Sei single? Fatti avanti.

Intesa perfetta con 6 e 2.

Momenti delicati con 4 e 9.

9. INCOMPRESO

Il fatto che sul lavoro nessuno sembri comprendere e apprezzare alcuni tuoi suggerimenti è per te fonte di rabbia e delusione: evita di fare l’offeso e sforzati invece di spiegare meglio le tue teorie, aiutando così gli altri a capirle meglio e magari a condividerle. Questa settimana l’opinione di chi ti sta intorno ha per te un’importanza eccessiva: anche se sei molto stanco e sfiduciato non devi mai smettere di avere fiducia nella tua capacità di risolvere con un colpo di genio anche i problemi più insoliti. La tua gelosia per un nuovo arrivato nel tuo giro di amicizie è assurda.

Sei in coppia? Prendi nella giusta considerazione le richieste del partner.

Sei single? Sii meno timido.

Intesa perfetta con 3 e 5.

Momenti delicati con 7 e 8.