ASTROCLASSIFICA DAL 12 AL 18 AGOSTO

1. VERGINE

Venere, Marte e Mercurio nel segno rendono la tua vita piacevole, interessante e ricca di novità. Qualunque sia il tuo settore professionale puoi aspettarti in abbondanza belle novità, che sono ancora più numerose per chi si occupa di arte o comunicazione. L’amore è meraviglioso per tutti, anche per chi fresco di separazione giura di non volerne più sapere. Un Toro ti rende sempre felice. Giorno fortunato: il 18 per ricevere un aiuto economico.

2. CAPRICORNO

Che tu sia in ferie o al lavoro, le tue capacità organizzative sono a dir poco eccezionali grazie a Marte e Mercurio che ti coccolano e proteggono. Della tua vita sentimentale si occupano alla grande Venere, Plutone e Nettuno: se sei single è il momento di farti avanti con chi finora hai ammirato da lontano, se sei in coppia la famiglia potrebbe allargarsi. Un Acquario vuole raccontarti la sua versione dei fatti. Giorno fortunato: il 18 per parlare d’affari.

3. CANCRO

Mercurio ti aiuta a concentrarti sul lavoro. Se devi prendere decisioni importanti legate al settore finanziario segui l’istinto e non lasciarti influenzare da chi parla ma non ha la competenza per farlo. Venere e Nettuno si adoperano per far trionfare l’amore anche nelle situazioni più complesse; se sei in coppia un ex in agguato è pronto a tutto per riconquistarti. Non scordarti di un Sagittario. Giorno fortunato: il 18 per le comunicazioni di ogni tipo.

4. ARIETE

Marte e Urano ti fanno tornare in mente certi conti in sospeso che avevi cancellato dalla memoria per non rovinare rapporti di lavoro e d’amicizia: resistere alla voglia di litigare ti è quasi impossibile, e invece dovresti concentrarti su nuovi progetti molto validi. In amore credi di avere il diritto di criticare senza sosta: scoprirai a tue spese che non è così. Uno Scorpione prima o poi si vendicherà. Giorno fortunato: il 17 per risparmiare una grossa somma.

5. LEONE

Il Sole ti rende grintoso e carico di energia, ma Giove e Saturno ti impediscono di raggiungere presto e bene gli obiettivi che ti stanno a cuore: ti serve una dose extra di pazienza per superare questo periodo all’insegna del nervosismo. In amore la gelosia e un atteggiamento troppo arrogante da parte tua rischiano di far fuggire il partner o un corteggiatore. Un Capricorno ti irrita. Giorno fortunato: il 18 per sistemare una delicata questione economica.

6. TORO

Giove e Saturno ti guardano male, ignorando le tue richieste di soccorso e confondendoti le idee; per fortuna in ufficio puoi contare su Marte e dall’11 anche su Mercurio per limitare i danni e trovare un punto d’intesa con i colleghi polemici. Le faccende di cuore vanno sistemate entro il 15, finché Venere è dalla tua parte e si adopera per aiutarti. Con una Bilancia serve prudenza. Giorno fortunato: il 17 per conquistare alleato potente sul lavoro.

7. BILANCIA

Non riesci a rilassarti, anche se magari sei in vacanza: il lavoro è in cima alla lista delle tue preoccupazioni, e per stare meglio ti basterebbe ricordarti che non puoi piacere a tutti. In caso di matrimonio o convivenza in vista, niente panico: quelli che ti sembrano problemi insolubili sono in realtà piccole seccature che un vecchio amico ti può sistemare al volo. Stai alla larga da un Pesci. Giorno fortunato: il 15 per tornare a credere nell’amore vero.

8. SCORPIONE

Saturno si intromette nelle tue faccende di lavoro, impegnandosi al massimo per farti ottenere il minimo: metti da parte l’orgoglio, lasciati aiutare, ed eviterai così di sprecare tempo e denaro. In amore hai visto momenti migliori, ma per fortuna puoi contare su amici sinceri che cercano in mille modi di allargare il giro delle tue conoscenze. Con un Ariete hai provato di tutto: lascia a lui la prossima mossa. Giorno fortunato: il 15 per rilassarti in famiglia.

9. SAGITTARIO

Marte e Urano raccomandano la massima prudenza sul lavoro: nel caso ti sfuggano una parola o una risposta poco gentile di troppo, le conseguenze sarebbero a lungo spiacevoli e fonte di grande stress. In amore hai voglia di essere sedotto: se non vuoi essere anche abbandonato agisci dal 16, quando Venere inizia a sorriderti. Capire le reali intenzioni di un Gemelli è spesso impossibile. Giorno fortunato: il 16 per scoprire chi ti corteggia in segreto.

10. GEMELLI

Il Sole è con te, al pari di Giove e Saturno, ma Marte, Mercurio e fino al 15 Venere decisamente no. Immagina di cavalcare gli impicci e i pasticci della settimana come se fossero le onde dell’oceano che affronti stando in equilibrio su una tavola da surf: per te che detesti la monotonia un periodo così movimentato alla fine può rivelarsi piacevole. Una Vergine dovrebbe tacere. Giorno fortunato: il 13 per introdurre qualche cambiamento al tuo look.

11. ACQUARIO

Il Sole ti infonde l’energia di cui hai bisogno per non arrenderti ai mille piccoli guai che rovinano le tue giornate lavorative: hai bisogno di riposo e vacanze, e se proprio non puoi staccare cerca almeno di risollevarti il morale con qualche progetto rilassante. L’amore migliora dal 16, quando Venere si impegna per accontentare tutti, single e in coppia. Un Cancro è fonte di grande ispirazione. Giorno fortunato: il 13 per chiarire un malinteso in famiglia.

12. PESCI

Mercurio ti spinge a discutere tutto con tutti: in certe occasioni il tuo perfezionismo è utile, in questo periodo riesce solo a esasperare chiunque abbia a che fare con te. Se sei in vacanza una conversazione casuale ti suggerisce una nuova attività. L’amore sembra assente dalle tue giornate: in realtà stai vivendo un’utile e necessaria fase di assestamento. Un Leone dovrebbe decidersi a parlare. Giorno fortunato: il 15 per recuperare un amico speciale.