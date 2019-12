Corsi di difesa personale femminile: partecipano 53 donne

Sono state ben 53 le donne di ogni età a raccogliere l’invito dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso e partecipare ai corsi di difesa personale femminile. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla sicurezza in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Centro Studi Arti Marziali Funakoshj Yamato, si concluderà venerdì 20 dicembre.

Le partecipanti sono state suddivise in tre gruppi, per sei incontri da un’ora ciascuno, una volta a settimana. Le prime due lezioni hanno avuto un approccio teorico al tema, mentre nelle successive sono state messe in pratica diverse mosse utili in caso di pericolo, apprese con l’aiuto di esperti di arti marziali.

«Sono soddisfatto dell’adesione numerosa e sentita che donne e ragazze hanno manifestato per questi corsi, e certamente sarà un’attività che riproporremo nel corso del 2020», è il commento dell’assessore Alberto Bernacchi. Anche la consigliera delegata alle pari opportunità Sara Valandro e l’assessore al servizi educativi Eleonora Comelli hanno partecipato a un incontro ciascuna.