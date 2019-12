Il St George Pop Choir in concerto in ospedale

Sarà quest’anno un concerto del “St George Pop Choir” con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile Ducale il tradizionale spettacolo natalizio organizzato all’interno dell’ospedale civile di Vigevano. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 17. L’evento è promosso ed offerto dal Rotary Club di Mede Vigevano, presieduto da Francesco De Cataldo. Un apuntamento ormai diventato fisso, in passato spesso curato dal personale del reparto di Pediatria, dedicato ai pazienti ricoverati, ai loro famigliari e al personale che in ospedale lavora, per trascorrere insieme qualche momento di serenità e scambiarsi gli auguri di buone feste.