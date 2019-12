Maugeri: Melazzini è il nuovo amministratore delegato

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dal Prof. Gualtiero Brugger che ricopre la carica di Presidente, Luca Damiani riconfermato Vice Presidente, Chiara Maugeri, Fiorenzo Festi, Giovanni Fattore, Cristian Banfi, Vittorio Pignatti Morano, Giacinto d'Onofrio, Ambrogio Lualdi ma, la vera novità, è il Prof. Mario Melazzini, già Direttore Scientifico, al quale all'unanimità è stato affidato l’incarico di Amministratore Delegato. Melazzini, Laureato in Medicina e Chirurgia, manager in ambito sanitario, grande conoscitore della realtà ICS Maugeri, dove ha lavorato per molti anni conseguendo ottimi risultati. Nel corso della sua carriera professionale ha inoltre maturato una lunga esperienza in ambito sanitario, ricoprendo vari ruoli in primarie istituzioni regionali e nazionali. Alla nuova squadra è affidato il compito di guidare un'eccellenza in campo sanitario con oltre 3.500 dipendenti impegnati in attività clinico-assistenziali e di ricerca in 18 istituti dislocati in Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia