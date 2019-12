Crack Bertè, debiti per oltre 3,3 milioni di euro

Quasi 3,4 milioni di debiti nei confronti di 58 diversi creditori. Per la precisione la cifra accertata al momento ammonta a 3.382.251,75 euro. È il “buco” che si è lasciato alle spalle la Eredi Bertè srl, la società di trattamento rifiuti di Mortara dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia il 2 luglio scorso, meno di due anni dopo l’incendio che ne ha devastato la sede di via Fermi, per il quale il titolare è stato appena rinviato a giudizio.

