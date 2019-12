Otto appuntamenti nella stagione di "Mortara on stage"

Parte al primo dell’anno la 15a stagione di «Mortara on stage», presentata ieri mattina (mercoledì) in conferenza stampa dal sindaco Marco Facchinotti, dall’assessore alla cultura Paola Baldin e dal direttore artistico Alessandro Marangoni, con la presenza di una delle star del cartellone, Stefano Chiodaroli. La rassegna costerà 15 mila euro, stanziati in due riprese: prima 5 mila, di recente incrementati di altri 10 mila.

Gli appuntamenti sono otto. Si comincia alle 17,30 di Capodanno con l’Orchestra sinfonica di Milano “Opera V” diretta da Salvatore Cicero, che esegue i più famosi walzer di Strauss, Cajkovskij e Verdi. Biglietto 12 euro, compresi panettone e spumante finale.

Sandro Passi

Gli altri appuntamenti sull'Informatore in edicola da giovedì 19 dicembre.