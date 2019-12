«A Capodanno evitate i botti»

Capodanno in vista e inevitabilmente si parla dei festeggiamenti con i classici botti. La consigliera comunale del M5S, Silvia Baldina, ha diffuso un appello per invitare «la cittadinanza a non utilizzare “botti” e petardi per i festeggiamenti di Capodanno. Come consigliere comunale e cittadina vigevanese chiedo che nella notte di Capodanno non si disturbi la quiete delle persone e degli animali utilizzando petardi o accendendo fuochi». «Salvaguardiamo l’incolumità delle persone - conclude la consigliera - ed evitiamo gli effetti traumatici sugli animali in tutto il comune, periferie comprese».