«Abbiamo le carte in regola per essere Capitale Italiana della Cultura 2021»

Fare squadra, coinvolgendo le diverse categorie produttive e le realtà dell’associazionismo locale, e presentarsi con una candidatura condivisa. È il proposito con cui il sindaco Andrea Sala ha accompagnato l’annuncio della candidatura di Vigevano al bando del Ministero dei beni culturali per diventare "Capitale Italiana della cultura 2021". Le città che si contendono il riconoscimento sono 44. «Abbiamo aderito perché riteniamo di avere le carte in regola per concorrere – ha spiegato il primo cittadino – Abbiamo fatto delle ottime rassegne letterarie, usciamo dall’anno dedicato alle iniziative per i 500 anni dalla morte di Leonardo, molte parti del nostro Castello sono state recuperate, e sono stati fatti investimenti per promuovere il turismo nella nostra città. Ci sono tutte le potenzialità per proporci al grande pubblico. Vincere non sarà facile, ma dobbiamo provarci con determinazione».