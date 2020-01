Le aule del Cairoli ospiteranno la “Notte Nazionale del Liceo Classico”

La serata si aprirà alle ore 18,30 in Aula Magna dove, contestualmente alla cerimonia di apertura, avverrà la premiazione del concorso “la cetra di Demodoco", rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un’importante iniziativa promossa quest’anno dal Liceo Cairoli con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole medie alla cultura classica. Buono il riscontro degli istituti secondari di primo grado che hanno aderito e proprio durante “La notte Nazionale” la commissione selezionatrice proclamerà i vincitori consegnando il premio ai primi tre classificati.

A seguire si esibirà il coro del Liceo e, al termine, dalle ore 20.30 si aprirà il buffet per gli ospiti nella sala docenti del liceo. Dalle ore 21.30 gli studenti con i docenti saranno impegnati in laboratori aperti. Tutte le rappresentazioni, della durata di 30 minuti ciascuna, avverranno simultaneamente e saranno ripetute fino alle ore 23,30, quando gli ospiti saranno richiamati in aula magna per la cerimonia di chiusura.