Mede, i pazienti monitorati tramite wi-fi

È stato scelto il reparto di medicina dell'ospedale San Martino di Mede, il più piccolo della provincia di Pavia, per sperimentare una tecnologia inedita in Italia. Il dispositivo Vitalerter, nato a Tel Aviv, è il "campanello del terzo millennio". Soltanto che non servirà neanche sfiorarlo. Nelle scorse settimane è stato installato in 9 posti letto del nosocomio medese. I sensori sono collocati sotto la rete del letto, e non hanno alcun contatto col paziente. Gli infermieri, quando ravvisano cambiamenti rilevanti nei parametri, o quando il sistema registra che la persona si sta alzando dal letto o se non è rientrato entro un margine di tempo (utilissimo per controllare i malati di Alzheimer), ricevono alert immediati sui computer presso l'infermeria, o sui dispositivi mobili. Lo schermo, secondo per secondo, monitora tutte le postazioni. L'obiettivo a medio termine è quello di estendere questo servizio anche a domicilio. Il paziente sarà a casa sua e tramite una rete wi-fi chiusa. Nelle immagini la presentazione del servizio, oggi pomeriggio, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità, Giulio Gallera, e del direttore generale di Asst Pavia Michele Brait.