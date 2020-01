Cane fugge terrorizzato dai botti, l'appello di Lav: «Se lo vedete, segnalate»

È già stato avvistato a San Giorgio, Cergnago e a Tromello. Il cane – una femmina di 7 anni di razza setter che si chiama Penny e vive a Tromello – è fuggito da casa il 31 dicembre, terrorizzato dallo scoppio dei botti di Capodanno. Chi, in questi giorni, l’ha visto non è riuscito ad avvinarsi all’animale, che è sempre fuggito via. La sezione Lav Oltrepo ha lanciato un appello: «Penny è molto disorientata e, nonostante i proprietari accorrano a seguito di ogni segnalazione, immancabilmente lei non è più sul posto perché scappa via spaventata. A causa dei maltrattamenti subiti in passato, è molto diffidente rispetto alle persone e non si lascia avvicinare, preghiamo di non rincorrerla se la avvistate, ma di segnalare immediatamente la sua posizione e la direzione verso cui si sposta e, solo se ci sono le condizioni, invitarla con tranquillità ad entrare in cortili privati. Indossa un collare rosso con un campanello». Per segnalazioni e avvistamenti, telefonare a uno dei seguenti numeri: 333-2710544, 334-2020543, 0384-868447.