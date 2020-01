Dal Natale il semaforo fa le multe a chi passa con il rosso

L’attivazione è arrivata con Babbo Natale, esattamente alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre. Da quel momento il semaforo di corso Torino, sul quale è stato installato il sistema di rilevazione automatica delle infrazioni, sanziona chi passa con il rosso. E le multe pare stiano fioccando. Quante però non è dato sapere. Sono stati trasmessi dalla società incaricata, dopo un primo esame, i file relativi alle violazioni commesse a tutto il 31 dicembre. Si è parlato di 30 sanzioni, ma l’assessore alla sicurezza Gigi Granelli non conferma e assicura di non sapere quante siano, mentre il comandante della polizia locale Davide Curti precisa: «Valideremo questa settimana i primi passaggi».

