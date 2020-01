Oggi l'assessore Gallera in visita agli ospedali di Vigevano e Mede

Giornata lomellina oggi, giovedì, per l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera, che ha in programma una doppia visita istituzionale: al mattino, dalle 10, all’ospedale di Vigevano, poi dalle 14 al San Martino di Mede. Qui tra l’altro è atteso un importante annuncio relativo alla sperimentazione, in corso da circa un mese, di un’innovativa soluzione tecnologica, applicata per la prima volta in Lombardia e forse anche a livello nazionale. «Un segnale di attenzione verso l’ospedale di Mede», ci tengono a sottolineare dall’Asst, dopo le recenti polemiche di chi denuncia un progressivo depotenziamento di quella struttura.

Gallera, accompagnato dal direttore generale dell’Asst di Pavia Michele Brait, sarà anzitutto a Vigevano, dove era già stato poco più di un anno fa, il 1° ottobre 2018, per annunciare il finanziamento della nuova Emodinamica. Il programma prevede una visita ad alcuni reparti e poi un incontro con i primari nella sala del consiglio. Nel tour lomellino è stata saltata Mortara: non c’era tempo per prevedere tre tappe e del resto Gallera ha già visitato l’Asilo Vittoria nel giugno 2017.