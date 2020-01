Sciopero e presidio alla Microcast, finita in concordato

Sciopero e presidio questo pomeriggio (mercoledì) dalle 13,30 davanti ai cancelli della Microcast Spa di Mortara in strada Pavese. È una delle più importanti aziende della città, con i suoi 74 dipendenti, produce microfusioni a cera persa per l’industria automobilistica e meccanica in genere e da anni sta attraversando una profonda crisi. Il 27 dicembre ha chiesto e il 9 gennaio ha ottenuto dal Tribunale di Pavia l’ammissione al concordato con riserva: è stato nominato un commissario giudiziale, il dottore commercialista pavese Massimo Mustarelli, che d’ora in poi dovrà sovrintendere alla gestione e riferire al giudice delegato, Erminio Rizzi. «I dipendenti – dice una lavoratrice – non hanno ancora ricevuto la tredicesima né lo stipendio di dicembre, che doveva essere pagato il 9 gennaio».

Leggi l'articolo completo sull'Informatore in edicola da domani, giovedì 16 gennaio.