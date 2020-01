Multe a Mortara, è una stangata da oltre 1,1 milioni

Il 2019 ha fatto registrare una nuova impennata di multe a Mortara: sono state 6174 (+40% rispetto all’anno scorso), per un importo di un milione 139 mila euro (+47%). Ha “fatturato” senza tregua soprattutto lo Scout Speed, il dispositivo montato su un’auto di pattuglia che rileva gli eccessi di velocità anche in movimento: ha castigato 2938 automobilisti, circa 8 al giorno, festivi compresi. I divieti di sosta sono stati invece 1599.

Per altro le somme incassate subito corrispondono a meno della metà delle violazioni accertate.

«Non ci piace multare - ha detto l’assessore alla sicurezza Gigi Granelli questa mattina presentando i dati con il sindaco Marco Facchinotti e il comandante Davide Curti - ma ci sono troppe persone che non rispettano il codice della strada. Sarei soddisfatto se questi dati diminuissero».

Il report con tutte le cifre sull’Informatore in edicola da giovedì 23 gennaio.