Pavia, festa regionale della polizia locale: premiati 26 agenti

Ventisei agenti della polizia locale sono stati premiati a Pavia, in occasione della festa regionale della polizia locale. Hanno ottenuto riconoscimenti le polizie locali di Milano, Brescia, Mantova, Asola, della provincia di Como, Boffalora Ticino, Cantù, Cormano, Roverbella, Seriate, Stradella e l'Unione dei Comiuni Bassa Bresciana Occidentale per 15 diverse operazioni. L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato ha confermato che dal 2019 ad oggi sono stati stanziati quasi 5 milioni di euro per migliorare le dotazioni tecnico-strumentali del personale.