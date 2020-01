«Da Roma arrivano 744 mila euro»: ma non è vero

Martedì mattina hanno convocato la stampa per dare la «bella notizia». Il sindaco Marco Facchinotti, l’assessore ai lavori pubblici Marco Vecchio e i funzionari comunali Carlo Pollini e Fabiano Conti hanno illustrato orgogliosi il «regalo inatteso» appena arrivato da Roma: 744 mila euro di contributi statali a fondo perduto, di cui 244 mila per il tetto di palazzo Cambieri, 300 mila per le strade e 200 mila per la facciata delle scuole elementari. Sono gli esiti favorevoli di un bando ministeriale al quale il Comune ha partecipato. «Finalmente, dopo tanti bidoni...», dice Vecchio. In effetti da molto tempo Mortara non portava a casa soldi vincendo un bando regionale, statale, europeo o di altro tipo. Non pare vero.

E infatti non è vero, come si può verificare avendo la pazienza di scaricare e leggere le 12 pagine del decreto ministeriale 30 dicembre 2019 e i tre allegati (altre 398 pagine di tabelle). Chissà se in municipio qualcuno l’ha fatto fino in fondo.

