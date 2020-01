Dopo 40 giorni i vigili del fuoco di Mortara finalmente traslocano

A oltre un mese dall’inaugurazione (14 dicembre), con taglio del nastro, sfilata di autorità, flash e sorrisi, la nuova caserma dei vigili del fuoco di Mortara al Polo logistico è finalmente diventata operativa. Anche se 40 giorni non sono ancora bastati per spostare la linea telefonica fissa. Il trasloco è in corso e dall’inizio di questa settimana le “partenze” avvengono dalla nuova sede del distaccamento in via XI Settembre, in zona Cipal, dove stazionano i mezzi e le squadre di volontari anche durante la notte. Per la fine di questa settimana sarà completato il trasferimento di tutti i materiali che ancora sono in via Roma.

