Gli interventi per tumori al seno solo in ospedale

Dal 1° gennaio gli interventi chirurgici per tumori alla mammella si fanno solo in ospedale, mentre l’istituto clinico Beato Matteo ha dovuto dismettere questa attività. È l’effetto dei volumi minimi per la senologia previsti dal decreto ministeriale 70 fin dal 2015, recepiti dalla Regione con una delibera del 2016 e poi confermati il 16 dicembre scorso. Per garantire la qualità delle prestazioni non possono più operare il tumore al seno i centri che non eseguano almeno 150 primi interventi l’anno (con il 10% di tolleranza, dunque 135); inoltre deve essere assicurata un numero di interventi per singolo chirurgo senologo come primo operatore di almeno 50 l’anno. Chi non ha raggiunto questi livelli nel 2019 ha dovuto cessare l’attività, almeno quella a carico del servizio sanitario nazionale.

