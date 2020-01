Riaprire di notte il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbiategrasso

Si apre uno spiraglio. Il Ministero - ma una nota ufficiale è attesa nei prossimo giorni - potrebbe rivedere il decreto che è andato a colpire il pronto soccorso dell'ospedale "Cesare Cantù” di Abbiategrasso, chiuso nelle ore notturne. Ieri mattina una nutrita delegazione di sindaci dell'abbiatense è volato verso Roma, per incontrare il Ministro delle Salute. Dopo l'approvazione della mozione da parte del consiglio regionale lombardo che si era schierato al fianco dei sindaci per la riapertura del presidio, non si erano registrate novità a causa del decreto ministeriale 70 che non prevedeva alcuna deroga. Ora si attende la risposta da Roma. Il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha parlato di un incontro positivo.