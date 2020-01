Auto elettriche, arrivano le colonnine per la ricarica

Sarà A2A Energy Solution a installare in città le prime colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. La società, che fa parte del gruppo A2A, si è aggiudicata il bando di gara per del Comune l’installazione gratuita dell'attrezzatura, con possibile promozione pubblicitaria. Le colonnine verranno installate in Piazza Sant'Ambrogio, nelle aree parcheggio della Stazione Ferroviaria, di piazza Calzolaio d'Italia e del cimitero (via della Pace) e delle piscine in via Santa Maria. L'affidamento durerà dieci anni e il canone corrisposto sarà di 2.750 euro all'anno per ogni lotto.