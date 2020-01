Dal viaggio nell’orrore, una mostra fotografica

«Ringrazio Emanuele Leone di Emacomics, nonché Alberto Clementi e Andrea Zattoni, insieme a Luigi Bertelli di Radio City Bar - spiega la consigliera con delega alle Pari Opportunità, Sara Valandro -: la loro collaborazione e il loro supporto sono stati fondamentali per realizzare e portare a termine tutti i diversi aspetti che caratterizzano questa mostra. Un grazie speciale inoltre va alle ragazze e ai ragazzi delle scuole cittadine: con profondo impegno e sincera passione hanno affrontato questo percorso, che ci ha portato a condividere riflessioni importanti, momenti che senza dubbio non potranno mai essere dimenticati». Oltre alla mostra, come di consueto, lunedì 27 gennaio la sirena dei Vigili del Fuoco suonerà alle 11,59

in segno di commemorazione. Inoltre mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, presso il Teatro “Al Corso” di Abbiategrasso, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie cittadine parteciperanno allo spettacolo teatrale “Vedem! Il giornale segreto”. Martedì 11 febbraio gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato al “Viaggio della Memoria” si recheranno, a partire dalle 8.30, presso le classi quinte delle scuole primarie, per raccontare e condividere l’esperienza vissuta durante

la visita ai campi di sterminio. Inoltre, i ragazzi e le ragazze del laboratorio teatrale “Work in Progress” dell’IIS “V. Bachelet” metteranno in scena lo spettacolo “L’Onda”: la rappresentazione sarà proposta sia agli alunni delle scuole abbiatensi, sia a tutta la cittadinanza. Venerdì 21 febbraio, infine, gli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado incontreranno Puccy Paleari dell’Associazione Deportazia e Walter Gibillini, per ricordare la tragica esperienza dei campi di sterminio. «Con il trascorrere degli anni, i reduci dei campi di sterminio sono sempre meno - spiega l’assessore ai Servizi Educativi Eleonora Comelli - e quest’anno ci troviamo purtroppo a ricordare Venanzio Gibillini, venuto a mancare

solo pochi giorni fa. Il mio ringraziamento va allora al figlio Walter, che con orgoglio e sincero sentimento continua la tradizione consolidata negli anni, e porterà anche quest’anno ad Abbiategrasso la vivida testimonianza della tragica esperienza vissuta da suo padre. La maggior parte delle iniziative coinvolgono le scuole cittadine: questo perché è necessario perseverare nell’attività di sensibilizzazione e di conoscenza, “per non dimenticare”». Anche ANPI organizza uno spettacolo in collaborazione con l’Associazione Frazione Mondo: domenica 2 febbraio alle 17, al Convento dell’Annunciata di via Pontida, l’ensemble vocale “In..Canto” si esibirà con una serie di riflessioni poetico-musicali dal titolo “L’albero di Anna”.

IL PROGETTO - VENDITA DI TORTE PER FINANZIARE IL FILM

Nell’ottica di creare “nuovi testimoni” capaci di raccontare l’orrore dei campi di concentramento, l’IIS Bachelet di Abbiategrasso promuove un particolare “Viaggio della memoria” dal binario 21 ad Auschwitz che si svolgerà il prossimo marzo. Durante questo viaggio verrà girato un film, con protagonisti alcuni alunni dell’istituto che frequentano il corso di teatro. La filosofia del progetto è quella di uscire dalla (pur nobile) “retorica della memoria”, dall’idea che visitare i campi di sterminio sia una specie di “obbligo istituzionale”. Ecco allora l’idea di mettere sì in rapporto la vita dei ragazzi con gli orrori della Shoah, ma di farlo attraverso strumenti a loro congeniali, come il cinema. A questo scopo, domenica 26 gennaio dalle 9 alle 13, davanti alla

chiesa dei Frati di Vigevano, si terrà una raccolta fondi per finanziare i costi legati al viaggio. Saranno presenti gli studenti/attori che venderanno torte e racconteranno quanto stanno realizzando, avendo già avviato le riprese con alcune scene sul territorio. Una videocamera seguirà il loro viaggio verso i campi di concentramento, la visita e il ritorno. Ma non sarà solo un documento visivo del viaggio. L’idea è di “mettere in scena” il viaggio raccontando i ragazzi, i loro sogni, le loro idee e le loro emozioni.