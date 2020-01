Vigevano, il sindaco ordina misure per contrastare il virus cinese: ma è una trovata della Goliardia

Sdrammatizzare una preoccupazione come quella del misterioso virus che sta mietendo vittime in Cina con lo spirito della Goliardia. Nelle scorse ore è stato diffuso un volantino con le "direttive" del sindaco per far fronte all'emergenza: mascherine per uscire di casa, astensione totale dai rapporti con il partner in caso di malessere e visita "specialistica" dal proprio medico curante, con le "note esplicative" in fondo alla pagina. Ovviamente non si tratta di un vero allarme ma di una trovata dell'Ordine Goliardico "Equites Laumellini" che, fondato nel 1969, è in più antico della provincia di Pavia.