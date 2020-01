Volontario di Sea Shepherd contro i narcos della "cocaina del mare"

Dopo la laurea e un’esperienza come medico di guardia, ha deciso di presentare domanda come volontario sulle navi della Sea Shepherd, un’organizzazione internazionale senza fini di lucro che opera per fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo. È così che il medico pavese Giovanni Cappa, 27 anni, si è imbarcato sulla “M/V Farley Mowat” durante l’operazione “Milagro” nel Mar di Cortez, in Messico, per presidiare una riserva marina dove imperversano i pescatori di frodo, che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza della vaquita, a causa della pesca illegale del totoaba, la cui vescica natatoria è considerata afrodisiaca dai cinesi e sul mercato asiatico si vende a 100 mila dollari al pezzo; è infatti conosciuta come la "cocaina del mare", e il suo traffico è controllato dai cartelli della droga messicani. In collaborazione con il Rotaract, Giovanni Cappa ha inoltre organizzato una raccolta di medicinali da avere a disposizione sulle navi della Ong.

