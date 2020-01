Domani in seminario l'annuale festa dei giornalisti

I giornalisti e più in generale gli operatori dell’informazione di Vigevano e della Lomellina festeggiano il loro patrono, San Francesco di Sales (la ricorrenza cade il 24 gennaio), con la consueta cerimonia in programma domani (domenica) nel seminario vescovile. Ad organizzarla dal 1983 è il settimanale diocesano “L’Araldo Lomellino”, che ha appena tagliato i 120 anni d’attività, in collaborazione con l’Associazione giornalisti di Vigevano e Lomellina “Giancarlo Rolandi”. Il ritrovo è fissato alle 10,45. Alle 11 il vescovo monsignor Maurizio Gervasoni celebrerà la messa nella cappella del seminario, poi ci sarà l’incontro in aula magna con i giornalisti locali, con la consegna di alcuni riconoscimenti, e infine il pranzo conviviale in refettorio.