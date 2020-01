«La memoria deve essere forte, deve essere viva»

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi intervenendo questa mattina a Milano alla cerimonia del “Giorno della Memoria” tenutasi presso l’ex Albergo Regina in via Silvio Pellico, dove ha agito il comando nazista a Milano dall'11 settembre 1943 al 30 aprile 1945. Nell’occasione il Presidente Fermi ha ricordato la mostra promossa dall’istituzione regionale in collaborazione con il Museo della Brigata Ebraica e con l’Associazione Figli della Shoah e aperta a Palazzo Pirelli presso lo Spazio Eventi fino al 14 febbraio: martedì 11 febbraio a visitarla sarà la senatrice Liliana Segre.

“Inoltre –ha aggiunto Alessandro Fermi- oggi su proposta del Vice Presidente Carlo Borghetti sarà presentato e depositato in Ufficio di Presidenza un progetto di legge regionale a sostegno dell’iniziativa i “Viaggi della Memoria” destinato alle scuole lombarde, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più grande di studenti per far capire loro il grande valore della pace e della libertà”. L’iniziativa di questa mattina è stata promossa da Comune di Milano, ANED, Comitato Permanente Antifascista, Comunità Ebraica di Milano, Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea, Memoriale della Shoah di Milano e Milano è Memoria per celebrare il 75° anniversario della vittoria sul nazifascismo.

Nell’occasione sono intervenuti anche Roberto Tasca, Assessore Comune di Milano; Roberto Cenati, Presidente Comitato Antifascista; Giuliano Banfi, Vicepresidente Aned; Pia Jarach, Comunità Ebraica di Milano; Mario Artali, Vicepresidente Fondazione Corpo Volontari della Libertà e Melissa Oliviero, Camera del Lavoro di Milano.