"Se questo è un uomo": maratona di lettura in piazza Ducale

Per la Giornata della Memoria il liceo Cairoli di Vigevano ha organizzato una maratona di lettura in piazza Ducale. Le docenti organizzatrici - Isabella Miavaldi, Arianna Brandolini, Amalia Trifogli e Caterina Cotta Ramusino - hanno scelto il testo di Primo Levi "Se questo è un uomo" in quanto opera altamente simbolica e di forte impatto emotivo. «La scelta di leggere le lucide e toccanti parole di Primo Levi in piazza ci è sembrata un'occasione non solo per riascoltare e meditare una delle voci più profonde della Shoah (questo si sarebbe potuto fare anche in classe) ma soprattutto per rendere testimonianza davanti alla città - spiegano le docenti -. È bene che la scuola, soprattutto in momenti così significativi come la Giornata della Memoria, si apra al proprio contesto cittadino e affermi i valori intoccabili e indiscutibili dell'uguaglianza tra gli uomini, della solidarietà e della pace». E circa 800 ragazzi stamattina erano lì a dare voce, alcuni con timidezza altri con piglio oratorio, a questi valori.