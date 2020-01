Tornano in piazza i lavoratori della Microcast in crisi

Quattro ore di sciopero, il secondo in 13 giorni, corteo attraverso il centro cittadino e poi presidio davanti al municipio oggi pomeriggio per i 74 lavoratori della Microcast di Mortara. L’azienda di fusioni di precisione sta attraversando una profonda crisi, per la quale da fine dicembre il Tribunale ha disposto il concordato in continuità. I dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio di dicembre e la tredicesima, congelate dalla procedura, e solo un acconto di 700 euro per quella di gennaio. Inoltre sono in contratto di solidarietà.

Alla manifestazione erano presenti tra gli altri la segretaria generale della Cgil provinciale Debora Roversi, il segretario provinciale della Fiom Cgil Gianluigi Sgorba e la funzionaria dello stesso sindacato Lorena Bini, che sta seguendo la difficile vertenza. Al presidio in piazza sono intervenuti anche il sindaco Marco Facchinotti e l’assessore alle attività produttive Gigi Granelli, che hanno avuto un incontro in sala giunta con i rappresentanti sindacali e una delegazione dei lavoratori, garantendo la vicinanza e l’impegno del Comune per una positiva soluzione e anche un’attenzione verso i lavoratori in difficoltà, ad esempio con la concessione di dilazioni di pagamento per le rette dell’asilo e della mensa scolastica.