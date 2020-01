Vestiti e carrozzine donati al Centro Aiuto alla vita di Mortara

Oggi, martedì, il Rotary Club Mede Vigevano è tornato al Centro Aiuto alla vita di Mortara per donare abbigliamento per adulti e bambini, seggioloni, carrozzine e altri beni necessari,raccolti da soci e da altri benefattori e destinati alle famiglie in difficoltà, che sempre più numerose e sempre più spesso si rivolgono ai volontari che, quotidianamente, cercano di rispondere alle esigenze di quanti si recano nei locali di corso Garibaldi.

Dal giugno 2019 è il quarto “carico” consegnato al CAV Mortara dal Rotary Mede Vigevano, per un totale di circa una tonnellata di beni di prima necessità, distribuiti e utilizzati in tempi veramente brevi, rendendo quindi necessario provvedere con scadenza pressochè bimestrale.

Peraltro, le donazioni del Mede Vigevano, sempre frequenti e destinate a vari obiettivi, non si fermano qui: già sabato 1° febbraio verrà consegnato un bancale di alimenti, raccolti tra i soci e dai soci sotto le festività natalizie, alla “Mensa dei poveri” della parrocchia della Madonna Pellegrina; e proprio presso la chiesa di Via Monti il 14 marzo avrà luogo uno spettacolo (musica e lettura di poesie e prosa) tutto declinato al femminile, per la raccolta di fondi per il Centro Antiviolenza Kore di Vigevano, impegnato in prima linea a favore delle donne e dei minori vittime di violenza.