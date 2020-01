Il console generale del Giappone Yuji Amamiya in visita a Pavia

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio 2020 il console generale del Giappone Yuji Amamiya è stato in visita a Pavia per ammirare la mostra - aperta fino al 9 febbraio - “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Capolavori dell’arte giapponese”, che raduna alcuni tra i risultati più noti della ukiyo-e, il genere di stampa su carta popolare in Giappone tra il XVII e il XX secolo. Ad essere chiamati all’appello sono i talenti maggiori di questa disciplina: Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e Kitagawa Utamaro, proposti al pubblico attraverso una corposa selezione di opere provenienti dalla Johannesburg Art Gallery e dai Musei Civici di Pavia.