Abbiategrasso, aggiudicato l'appalto per la nuova piscina

Dubbi su come sarebbe finita ce n’erano pochi, visto che ha partecipato un unico soggetto, lo stesso che nel maggio 2018 presentò la proposta di partenariato pubblico privato. Ma per le verifiche documentali ci sono voluti quasi cinque mesi prima di arrivare all’aggiudicazione della gara per la nuova piscina. Sorgerà in via Anna Frank sulle ceneri di quella esistente, chiusa da 3 anni per problemi di sicurezza, che sarà demolita.

