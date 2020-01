L'Europa vuole toglierci anche il colore bianco

E’ questo il commento dell’Europarlamentare della Lega Angelo Ciocca rispetto alla proposta della Commissione europea di classificare il biossido di titanio tra le sostanze cancerogene di categoria 2. Proposta ieri in votazione al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. «Il biossido di titanio - precisa il Deputato - è un agente sbiancante usato in svariati ambiti dai cosmetici (dentifricio, creme solari) fino agli imballaggi e vernici. Si tratta di un additivo alimentare o pigmento usato per ottenere il colore bianco. La Commissione europea vorrebbe includerlo tra le sostanze cancerogene nonostante al momento non esistano prove scientifiche convincenti di un rischio per la salute umana. Le Nazioni Unite non lo annoverano tra le sostanze cancerogene e lo studio che ne vorrebbe dimostrare la pericolosità è stato condotto su un campione di ratti esposti per pochissimo tempo ad una altissima concentrazione di questa sostanza».

«E’ evidente - conclude Ciocca - che la decisione della Commissione, che abbiamo cercato di bloccare ieri con un voto parlamentare, non è sostenuta al momento da sufficienti evidenze scientifiche. Il mercato in cui è impiegato il biossido di titanio ha un valore di circa 25 miliardi, speriamo che dietro questa decisione, così seria visto che parliamo di salute, non si nasconda l’ennesimo interesse economico».