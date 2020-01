Quinto lotto, oggi i primi duecento metri di asfalti

Sono partiti oggi (venerdì) i lavori di asfaltatura di una parte del quinto lotto della tangenziale esterna di Vigevano. Il tratto interessato al cantiere è di circa 200 metri; lunedì si proseguirà per altri 500 metri, con il rifacimento dell'asfalto più rovinato. A sollecitare un intervento da parte della Provincia di Pavia sono stati proprio l'altro giorno i consiglieri eletti all'interno dell'assise: il sindaco di Vigevano Andrea Sala, il vicesindaco di Gambolò e consigliere comunale a Vigevano Antonello Galiani e il capogruppo del Pd Emanuele Corsico Piccolini, i quali hanno anche fatto richiesta per «una verifica, in quanto appare strano che dopo dieci anni il deterioramento sia avvenuto con effetti così evidenti. È nostra intenzione capire se la causa è la scarsa manutenzione oppure se esiste anche un potenziale problema iniziale».